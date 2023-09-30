المملكة المتحدة تسعى إلى كشف أغوار الذكاء الاصطناعي لتقييم المخاطر

المسؤولون الحكوميون حريصون على فهم التكنولوجيا سريعة التطور قبل القمة العالمية

تضغط المملكة المتحدة على الشركات، بما في ذلك OpenAI وDeepMind التابعة لشركة جوجل، للحصول على أسرار التقنية الخاصة بنماذج الذكاء الاصطناعي التي يقدمونها، بينما يستعد مقر الحكومة البريطانية لاستضافة قمة عالمية رائدة في الذكاء الاصطناعي.

ويتفاوض المسؤولون في المملكة المتحدة للحصول على إذن لفحص المكونات الداخلية للنماذج اللغوية الكبيرة التي أسستها شركة جوجل عبر DeepMind وشركتي Anthropic وOpenAI، وفقاً لأطراف عدة على علم بما يدور بتلك المباحثات.

وأكد هؤلاء أن الشركات تتردد في الإفصاح عن التفاصيل الداخلية حول نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، وهي الأنظمة التي يقوم عليها منتج مثل ChatGPT لما في ذلك من خطورة الكشف عن تفاصيل الملكية الفكرية، أو يجعلها عرضة للهجمات الإلكترونية. ويعد اكتشاف جوهر هذه النماذج أمراً أساسياً لفهم كيف تعمل التقنية والتنبؤ بالمخاطر المحتملة. ومن بين الأمثلة على ذلك الإفصاح عن ((أوزان النموذج))، والتي تعد جزءاً رئيساً من مخططات عمل نماذج اللغات الكبيرة.

والحقيقة أن شركات الذكاء الاصطناعي غير مطالبة بالإفصاح عن هذه التفاصيل في الوقت الراهن، على الرغم من الدعوات المتتالية لمزيد من التنظيم والشفافية لهذه التقنية الجديدة والقوية.

وإذا نجحت المملكة المتحدة، التي تستضيف أول قمة في العالم حول سلامة الذكاء الاصطناعي في بليتشلي بارك خلال نوفمبر، في إقناع الشركات بمنحها المعلومات التي تريدها فستكون هذه هي المرة الأولى التي تكشف فيها شركات الذكاء الاصطناعي عن المكونات الداخلية لتقنيتها لأي حكومة في العالم.

وجدير بالذكر أن شركات DeepMind وOpenAI وAnthropic كانت قد اتفقت في يونيو الماضي على مشاركة نماذجها مع الحكومة البريطانية لأغراض البحث والسلامة ورغم ذلك، لم يتم الاتفاق على القدر المتاح من هذه التفاصيل.

وذكرت Anthropic أنها قد ناقشت الإطلاع على وزن النموذج مع الحكومة، لكن مشاركة الأوزان لها تداعيات أمنية كبيرة، في الوقت الذي تدرس فيه بديلاً لذلك بتقديم النموذج عبر واجهة برمجة التطبيقات، ومعرفة ما إذا كان هذا يمكنه إرضاء كلا الطرفين، حيث تتيح واجهة برمجة التطبيقات، أو API، نظرة محدودة حول كيفية عمل النموذج وهي مشابهة لما يتمتع به عملاء الشركة.

بينما ذكر مراقبون أن الحكومة تطالب بمستوى أعمق من الرقابة.وصرح أحد المقربين من DeepMind بأن إتاحة الإطلاع على النماذج لأبحاث السلامة سيكون أمراً أساسياً لفهم المخاطر، ولكن لابد من تحديد تفاصيل النماذج التي يمكن كشفها وكيف سيؤثر ذلك على الممارسة العملية. في حين، لم ترد OpenAI على الفور على طلب التعليق.

وقال شخص مطلع على المناقشات: ((هذه الشركات لا تتعمد العرقلة، لكنها قضية صعبة بشكل عام ولديها مخاوف منطقية)). وأضاف إنه لا يمكن لهذه الشركات إتاحة المطلوب بكبسة زر وحسب.

هذه أسئلة بحثية مفتوحة وليس لها إجابة بعد. وتأمل الحكومة البريطانية في التوصل إلى الاتفاق قبل قمة الذكاء الاصطناعي العالمية، المقرر عقدها في باكينجهامشاير الريفية والذي اتخذها علماء فك الشفرة، مثل آلان تورينج، مقراً لهم في أثناء الحرب العالمية الثانية.

وتخطط الحكومة باستضافة تلك الفعالية على بُعد حوالي 50 ميلاً عن لندن، لحشد قادة العالم وشركات الذكاء الاصطناعي لمناقشة مخاطر التكنولوجيا سريعة التطور، لا سيما فيما يتعلق بالأمن السيبراني واستخدام المجرمين لها في تصميم الأسلحة البيولوجية.

وكانت فكرة القمة قد جاءت من دعوات لتنظيم التكنولوجيا في ضوء التقدم البارز في الذكاء الاصطناعي بقيادة منتجات مثل ChatGPT والتحسينات في شرائح المعالجة التي تشغلها، وسيتم أيضاً دعوة بعض الأكاديميين وأعضاء المجتمع المدني. وذكر اثنان من المطلعين على المناقشات أن الحكومة البريطانية تعمل على التوصل إلى اتفاق مع الشركات سيعلن عنه في القمة. وقالت وزارة العلوم والابتكار والتكنولوجيا إنها أنشأت جبهة مختصة بالذكاء الاصطناعي مع التركيز على سلامة الذكاء الاصطناعي واستعانت بخبراء لتأمين السيطرة على هذه التكنولوجيا.

وأضافت: ((أعلنا أخيراً أن شركات الذكاء الاصطناعي الرائدة التزمت بمشاركة نماذجها لدعم أبحاث الذكاء الاصطناعي مع الجبهة الجديدة، لا سيما فيما يتعلق بالسلامة ومن ثم بدأ فريق العمل في التعاون مع هذه الشركات للمضي قدماً في ذلك)).