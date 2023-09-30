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30 % خصومات حصرية في «ريكسوس ذا بالم دبي»

9/30/2023 7:29:56 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن فندق وأجنحة ريكسوس ذا بالم دبي، عن إطلاق باقة من عروض الإقامة الفاخرة والتجارب الترفيهية المميزة، والتي تتيح لضيوفه من سكان دولة الإمارات، الاستمتاع بخصم يصل إلى 30 % على أفضل الأسعار المتاحة.

ويحرص المنتجع المميز بخبرته الكبيرة في تقديم التجارب الشاملة على توفير أفضل العروض الحصرية، وخيارات الطعام الرائعة، بالإضافة إلى تقديم أرقى تجارب الإقامة الفاخرة، بما فيها تجربة الضيافة التركية، ما يمنح الزوار إقامة هادئة منذ لحظة الوصول وحتى المغادرة.

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