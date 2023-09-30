30 % خصومات حصرية في «ريكسوس ذا بالم دبي»

(MENAFN
- Al-Bayan)
أعلن فندق وأجنحة ريكسوس ذا بالم دبي، عن إطلاق باقة من عروض الإقامة الفاخرة والتجارب الترفيهية المميزة، والتي تتيح لضيوفه من سكان دولة الإمارات، الاستمتاع بخصم يصل إلى 30 % على أفضل الأسعار المتاحة.
ويحرص المنتجع المميز بخبرته الكبيرة في تقديم التجارب الشاملة على توفير أفضل العروض الحصرية، وخيارات الطعام الرائعة، بالإضافة إلى تقديم أرقى تجارب الإقامة الفاخرة، بما فيها تجربة الضيافة التركية، ما يمنح الزوار إقامة هادئة منذ لحظة الوصول وحتى المغادرة.
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