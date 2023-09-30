مصممات إماراتيات يبهرن زوار معرض المجوهرات في الشارقة

جذبت إبداعات مصممات إماراتيات شابات، زوار معرض الساعات والمجوهرات في دورته الـ(52)، في مركز إكسبو بالشارقة، فهن عنوان الشابات الإماراتيات اللائي طورن من مهاراتهن وإبداعاتهن الحرفية والتسويقية، متحديات الصعاب التي واجهتهن عبر إبداعهن في صناعة وصياغة المجوهرات والأحجار الكريمة.

وذلك بعدما مزجن الموهبة وصقلنها بالدراسة، فتمكن من ابتكار تصاميم جديدة في عالم المجوهرات تعود عليهن وعلى الاقتصاد الوطني بالنفع والفائدة، فتركن بصماتهن الخاصة، وبأشكال فريدة وألوان مبدعة تضاهي ما تقدمه أرقى دور المجوهرات وكبرى العلامات التجارية في عالم المجوهرات.

وأكدت علياء الجابر مصممة مجوهرات، أن تلك المشاركة في معرض الساعات والمجوهرات بالشارقة تعد الأولى، فعرضت مجموعة من التصميمات الحديثة والمشكلة من الأحجار الكريمة والألماس.

إضافة إلى صياغة القطع المذهبة الصغيرة، التي وجدت رواجاً كبيراً من الزوار، مبينة أن معظم تصميماتها مستوحاة بصورة عصرية تلبي الذوق الرفيع للنساء، وأن أقل قطعة لديها سعرها 200 درهم، وتتفاوت الأسعار حسب طلب الزبائن إلى أن تصل إلى 70 ألف درهم.

أذواق

وتقول حمدة العوضي، صاحبة محل للمجوهرات، إنها عرضت مجموعة من التصميمات في معرض المجوهرات، وإن معظمها مستوحاة من المساجد في (أناضوليا) بتركيا، فطورت منها حتى تلبي الأذواق كافة، كما أنها بدأت التصميم منذ 3 سنوات، فطورت مهاراتها بالتدريب، حتى اكتسبت العديد من الخبرات التي مكنتها من إنتاج تصميمات جيدة ممزوجة بالذهب.

والأحجار الكريمة الملونة، والألماس، ووجدت قبولاً ورواجاً من الزوار، كما أن الأسعار للقطع كافة تتراوح من 3 آلاف إلى 130 ألف درهم، ولعل أبرزها تصميم مكون من 27 قيراط ألماس، مطور للمرأة الإماراتية.

وفي السياق ذاته تقول حمدة علي حسن البلوشي صاحبة محل مجوهرات، إنها تعد المشاركة الأولى لها في معرض المجوهرات بإكسبو الشارقة، فبدأت التصميم بصورة بسيطة، ولكن سرعان ما توسعت في عمل التصميمات المختلفة، التي في أغلبها تشكيلات مختلفة من الألماس الملون وخلطه بالذهب عيار 18، وإن الأسعار تبدأ من 900 درهم حسب الطلب وكمية الذهب والألماس.

فرصة

وأكدت فاطمة البلوشي، أن المنصة التي شكلتها غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والتي هي تصميم جناح خاص يحمل عنوان (منصة المصممين الإماراتيين)، تتيح الفرصة للمواهب الإماراتية الشابة والمبدعة، لدخول عالم صناعة المجوهرات، وتطوير مهاراتهم الحرفية والتسويقية في هذا المجال، بابتكار العلامات التجارية القادرة على المنافسة والوصول إلى العالمية في سوق يحقق عوائد مالية مجزية، لافتة إلى أن معظم التصميمات مستوحاة من البيئة الإماراتية الطبيعية بكثبانها الرملية، فتم خلط الذهب بالصدف والألماس والأحجار الكريمة، فتم تشكيل تصميمات جمعت بين القديم والجديد.