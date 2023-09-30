115 شركة إيطالية تستعرض أحدث ابتكاراتها في دورة 2023

تشارك 115 شركة إيطالية في الدورة التاسعة والثلاثين من معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول ((أديبك)) 2023، من ضمنها 28 شركة في الجناح الإيطالي الذي تشرف عليه وكالة التجارة الإيطالية ((ITA)) وبدعم من وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الإيطالية.

يسلط الجناح الرسمي الضوء على قدرات الشركات الإيطالية الرائدة في مجال الطاقة تأكيداً على مكانة إيطاليا في مجال المنتجات المرتبطة بقطاعي النفط والغاز على مستوى العالم.

وتستعرض الشركات الإيطالية مجموعة من المنتجات المتطورة، ومن ضمنها المحولات الكهربائية بالزيت العازل، ومولدات التوربينات البخارية، والمعدات المستخدمة تحت الماء، بالإضافة إلى مجموعة من الأجهزة والخدمات للتحكم عن بُعد في الخزانات وإدارة الطاقة ومراقبة الأساطيل والصمامات عالية الجودة، والمضخات الكهربائية الغاطسة.

وتستهدف الجهات العارضة في الجناح الإيطالي بمعرض ((أديبك)) 2023 استشراف مستقبل مشهد الطاقة المتطور في ظل التزام إيطاليا بالاستدامة عبر قطاع الطاقة، معززة الابتكار وأواصر التعاون الدولي. وتعد الشركات الإيطالية رائدة في مجال الاستثمار بفرص الطاقة الجديدة، مع التركيز على الممارسات المسؤولة بيئياً، والتحول نحو مجالات الطاقة العالمية المتطورة.

وقال لورينزو فنارا، سفير إيطاليا لدى الدولة: فخورون بمشاركة إيطاليا في معرض أديبك 2023، بالتعاون مع مجموعة متنوعة من الشركات، فيما تتطلع المؤسسات الإيطالية للاستفادة من فعاليات مؤتمر الأطراف ((كوب28))، الذي تستضيفه الإمارات بنهاية العام الجاري، وذلك عبر المساهمة بتوفير أحدث التقنيات والخبرات من المستوى العالمي لمواجهة تحديات أمن الطاقة، سواء في دولة الإمارات أم العالم.

وأشار إلى ريادة الشركات الإيطالية في الحد من الكربون الناجم عن عمليات إنتاج الطاقة، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة الاستهلاك وخفض الانبعاثات.

من جهته، قال أميديو سكاربا، المفوض التجاري الإيطالي لدى وكالة التجارة الإيطالية في الإمارات إن متانة العلاقات التجارية بين إيطاليا والإمارات تتجسد في قطاعي النفط والغاز، ونتطلع لتعزيز هذا التعاون الثنائي في العقود المقبلة، وتحرص إيطاليا على دفع الابتكار في قطاع الطاقة.

وذلك عبر تخصيص نحو 3.6 مليارات يورو من خطة التعافي الوطنية لتعزيز سلاسل إمدادات توليد الطاقة، وتمثل الاستدامة بنداً رئيسياً على جدول أعمال إيطاليا وشركاتها، مع الالتزام بشعار ((إيطاليا المستدامة))، تماشياً مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأطراف ((كوب28)).

بدوره، قال ماركو فيرارا، المدير الإداري في Federtec إن الجمعية الإيطالية لتقنيات ومكونات الميكاترونيك لطاقة السوائل ونقل الطاقة والأتمتة الذكية والتحكم في المنتجات والعمليات الصناعية تتشرف بتمثيل الشركات الإيطالية في أديبك 2023، ويوفر هذا الحدث فرصة رائعة لتمكين مؤسساتنا من تأسيس علاقات تجارية جديدة واستعراض منتجاتها وتقنياتها المتطورة، ودعم المنتجات التي تحمل شعار ((صنع في إيطاليا))، لاسيما في هذا القطاع الصناعي الحيوي.

وعلق برونو فييرو، نائب الرئيس في ANIMA، قائلاً: ((تتعاون ANIMA Confindustria مع وكالة التجارة الإيطالية في أديبك منذ سنوات طويلة، بصفتها ممثلة لمجموعة من الشركات الرائدة في مجال إمدادات قطاع النفط والغاز الإيطالية، ويستمر هذا المعرض في تأكيد أهميته العالمية في قطاعي النفط والغاز ومجال تحول الطاقة، باعتباره منصة فريدة لعرض الابتكارات والحلول التي تحمل شعار ((صنع في إيطاليا)) لمواجهة التحديات في مجال تحول الطاقة، ونؤكد بحضورنا هذا العام على إرثنا المتمثل في ضمان استمرارية العمل من أجل مستقبل أكثر استدامة)).

ومن ناحيته قال ماريا روزاريا فراغاسو، رئيسة الشؤون الدولية في ANIE Federazione، الاتحاد الإيطالي للشركات الكهروتقنية والإلكترونية يعد أديبك بمثابة منصة محورية للشركات الإيطالية.

حيث يوفر فرصاً متنوعة لتعزيز العلاقات التجارية القائمة، مع القدرة على استكشاف أسواق جديدة، ويؤدي تنامي الوعي البيئي، إلى جذب الاستثمارات لتبني الطاقة المتجددة والاعتماد على التقنيات الأكثر استدامة، حتى في قطاع النفط والغاز. وفي سياق التحول الوشيك في مجال الطاقة، يبرز أديبك كمنتدى مهم للمناقشات حول التقنيات المتطورة التي تسهم في استشراف مستقبل أكثر استدامة.

يتم تنظيم الجناح الإيطالي في ((أديبك)) 2023 بالتعاون بين وكالة التجارة الإيطالية ووزارة الخارجية والجمعيات الرائدة على مستوى القطاع.