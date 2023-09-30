«أوش ديل مار» أحدث وجهة للتذوق الفاخر في دبي

افتتح ((أوش ديل مار))، الوجهة الجديدة في ساحة الطهي بدبي أبوابه ودعا زواره إلى الانطلاق في رحلة استكشاف ذواقة لا مثيل لها. ويتقدم الشيف التنفيذي أليخاندرو كاسترو بقافلة فريق الطهي.

حيث يخلط فيها بين تراث الأطعمة والابتكار العصري لتشكيل توليفة مثالية من النكهات. بفضل خبرة الشيف كاسترو، يحمل ((أوش ديل مار)) طعماً غنياً ومتجدداً من أصول أوزبكستان ووسط آسيا إلى مشهد الطهي في دبي.

وقال الشيف كاسترو: ((في ((أوش ديل مار))، نعتز بالحرفية والتقاليد التي تميز كل طبق بجماله الخاص. نؤمن بقيم التراث التي انتقلت عبر الأجيال، حيث يكون كل طبق رابطاً بين الماضي والمستقبل، ممزوجاً ببراعة بين التقاليد العريقة والحداثة المتجددة.