رئيس الشركة المنظمة لـ «أديبك» لـ «البيان »: طموح الإمارات تحقيق الريادة في مستقبل الطاقة المستدامة

أكد كريستوفر هدسون رئيس شركة ((دي إم جي إيفنتس))، الجهة المنظمة لـ ((أديبك 2023))، أن الإمارات في وضع يؤهلها للعب دور محوري في التكنولوجيا النظيفة على مستوى المنطقة.

وقال: لا ننسى أن الإمارات موطن لشركة ((مصدر))، إحدى أسرع شركات الطاقة المتجددة نمواً في العالم، بالإضافة إلى عدد من أكبر المشاريع الريادية في مجال الطاقة النظيفة في العالم. تقوم حكومة الإمارات بتوجيه استثمارات كبيرة نحو الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتقنيات احتجاز وتخزين الكربون.

وأوضح – في مقابلة مع ((البيان))- أن ((أديبك 2023))، يكتسب أهمية خاصة، مع قرب انطلاق مؤتمر الأطراف (كوب28) بدبي، نوفمبر المقبل.

وأشار إلى أن التحدي العالمي المتمثّل في التغيّر المناخي، يصاحبه ارتفاع في الطلب على الطاقة، ويستدعي اتخاذ إجراءات جماعية عاجلة، وإيجاد حلول وشراكات قادرة على إحداث تغييرات جذرية، للمساهمة في إزالة الكربون بشكل أسرع، والعمل من أجل تأسيس نظام طاقة يتناسب مع متطلبات المستقبل، مع الحفاظ على أمن الطاقة.

وقال رئيس الشركة المنظمة لـ ((أديبك)): نتوقع رقماً قياسياً في أعداد المشاركين في نسخة هذا العام، بحضور أكثر من 160000 مشارك من أكثر من 160 دولة من حول العالم.

مشيراً إلى أن ((أديبك)) منصة للحكومات وقطاع الطاقة، لمشاركة الرؤى، والعمل على توحيد مواردهم، للتركيز على موضوعات رئيسة، مثل تعزيز أمن الطاقة، وتحسين إنتاج الطاقة وكفاءة استخدامها، وتعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وسد الفجوات بين أصحاب المصلحة، وتشجيع جهود الابتكار، بالإضافة إلى توحيد منظومة الطاقة، وحشد مختلف القطاعات، وتعزيز التعاون، وتمكين الابتكار للمساعدة في إحداث تغييرات نوعية في مشهد الطاقة.

وكشف كريستوفر هدسون، أن أبحاث مجموعة بوسطن الاستشارية، أفادت بأن خفض الغازات الدفيئة المنبعثة في جميع أنحاء العالم بـ55 %، سيتطلّب تطوير تقنيات جديدة، مثل الهيدروجين منخفض الكربون، والوقود الحيوي، وتقنيات احتجاز واستخدام وتخزين الكربون، والاستخلاص المباشر من الهواء، وغيرها.

وقال: لهذا السبب، قمنا بدمج الابتكارات والتقنيات التي تركّز على إزالة الكربون في العديد من جلسات ((أديبك))، وبالتالي، توفير منصة لتحديد التحديات التقنية والتكنولوجية، وتبادل الأفكار، وتقاسم الحلول، وقمنا بتنظيم منطقة معارض مخصصة، لدعم تطوير ونشر التكنولوجيا التي تساعد في إزالة الكربون.