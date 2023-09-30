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العلامات الكورية توسع حضورها في دبي

9/30/2023 7:29:54 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

افتتح ((كي بيوتي أون دبي))، أول متجر متعدد العلامات التجارية لمستحضرات التجميل الكورية، أبوابه في الطابق الأول من مركز ((برجمان)) للتسوق. ويعد المتجر بإعادة تعريف مفهوم الجمال في المنطقة)). وحضر الافتتاح باقة من الضيوف، منهم روي جي سونغ، سفير الجمهورية الكورية لدى دولة الإمارات، ومون بيونغ جون، القنصل العام للجمهورية الكورية في دبي، ولي يونغ هو، مدير عام ((معهد تطوير صناعة الصحة الكورية)) في أبوظبي، ويانغ كي مو، الرئيس الإقليمي لمؤسسة ((كوترا)).

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