العلامات الكورية توسع حضورها في دبي
التاريخ
9/30/2023 7:29:54 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
افتتح ((كي بيوتي أون دبي))، أول متجر متعدد العلامات التجارية لمستحضرات التجميل الكورية، أبوابه في الطابق الأول من مركز ((برجمان)) للتسوق. ويعد المتجر بإعادة تعريف مفهوم الجمال في المنطقة)). وحضر الافتتاح باقة من الضيوف، منهم روي جي سونغ، سفير الجمهورية الكورية لدى دولة الإمارات، ومون بيونغ جون، القنصل العام للجمهورية الكورية في دبي، ولي يونغ هو، مدير عام ((معهد تطوير صناعة الصحة الكورية)) في أبوظبي، ويانغ كي مو، الرئيس الإقليمي لمؤسسة ((كوترا)).
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