الأسهم الأمريكية تسجل أكبر خسائر شهرية منذ سبتمبر 2022

تبددت مشاعر التفاؤل في سوق الأسهم الأمريكية بعد أن تُرك المستثمرون لمواجهة احتمال إغلاق الحكومة الفيدرالية وارتفاع أسعار الفائدة إلى أعلى مستوى منذ عقود.

وسجلت مؤشرات البورصة الأمريكية وسندات الخزانة أسوأ أداء فصلي منذ سبتمبر 2022، فيما حقق الدولار أفضل أداء له مع استيعاب المستثمرين رسالة مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي بأن تعودوا على أسعار الفائدة المرتفعة.

وسجل المؤشران ستاندرد اند بورز 500 وناسداك المجمع أكبر نسبة هبوط شهرية ‏بالنسبة المئوية في العام، فيما سجلت المؤشرات الثلاثة الرئيسية هبوطها الفصلي ‏الأول في 2023.‏

وأنهى مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الشهر بانخفاض بنسبة ٪4.9 والربع الثالث بانخفاض بنسبة 3.7 ٪. وانخفض مؤشر ناسداك المركب 5.8 ٪ في سبتمبر، وانخفض بنسبة 4.1 ٪ خلال الربع الثالث. كلاهما سجل أسوأ أشهرهما هذا العام. فيما سجل مؤشر داو جونز انخفاضاً بنسبة 3.5 ٪ هذا الشهر وانخفاضاً بنسبة ٪2.6 خلال الربع. وعلى الصعيد الأسبوعي، أنهى مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز 500 الأسبوع منخفضين بنحو 1.3% و0.7% على الترتيب. وأغلق مؤشر ناسداك المركب على ارتفاع 0.06%.

وفي آخر جلسات سبتمبر، انخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 11.65 ‏نقطة، أو 0.27%، ليغلق عند 4288.05 نقطة، بينما ربح المؤشر ناسداك المجمع ‏‏18.05 نقطة، أو 0.14%، إلى 13219.32 نقطة.

وهوى المؤشر داو جونز ‏الصناعي 158.84 نقطة، أو 0.47%، إلى 33507.5 نقطة.‏ شهدت سوق السندات ارتفاع عوائد سندات الخزانة المعيارية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى منذ 2007 هذا الأسبوع، وارتفعت عوائد السندات لأجل 30 عاماً إلى ذروة تقترب من مستويات 2010. وألمحت تصريحات متشددة من جون ويليامز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك، إلى احتمال الانتهاء من رفع أسعار الفائدة، غير أن البنك المركزي سوف يحتاج للحفاظ على أسعار الفائدة مرتفعة بهدف تخفيض معدل التضخم إلى هدفه الذي يبلغ 2%.

وعلى الصعيد العالمي، شهدت السندات أسوأ عمليات بيع شهرية لها منذ فبراير. أسعار الفائدة المرتفعة في جميع الأسواق جعلت الفترة من يوليو إلى سبتمبر هي الأسوأ بالنسبة لمؤشر ((إم إس سي آي)) (MSCI) لجميع الدول منذ سبتمبر 2022، حيث أدى ارتفاع أسعار النفط إلى تأجيج المخاوف بشأن التضخم والنمو الاقتصادي. وفي حين أن أسعار الفائدة ربما قد وصلت إلى ذروتها، فإن البنوك المركزية تتعرض لضغوط شديدة للسير على خط رفيع بين السيطرة على ارتفاع الأسعار من ناحية وتجنب الركود من ناحية أخرى.

أوروبا

سجلت الأسهم الأوروبية أسوأ أداء فصلي خلال عام بخسائر نسبتها 2.9%‏، وأسوأ ربع سنوي منذ عام.

وتكبدت ‏خسائر هذا الشهر بنسبة 2.1%، وفقاً لبيانات ‏LSEG، بعد انخفاض بنسبة 2.8% ‏في أغسطس.‏ وعلى الرغم من تحقيق مكاسب في شهر يوليو، إلا أن ذلك لا يزال يؤدي إلى ‏تسجيل مؤشر ستوكس خسائر 2.9% خلال الربع الثالث، وهو أسوأ أداء له ‏منذ عام.‏

اليابان

تراجع مؤشر نيكاي الياباني بصورة طفيفة عند ختام تعاملات جلسة الجمعة مسجلاً أسوأ أداء فصلي منذ منتصف 2022.وعند نهاية الجلسة، تراجع مؤشر نيكاي بأقل من 0.1% مسجلاً 31857 نقطة، إذ تكبد خسائر أسبوعية 1.6%، وخسائر شهرية بـ 1.15%، فيما سجل خسائر فصلية هي الأولى منذ سبتمبر العام الماضي وبنحو 4%. أما مؤشر توبكس فأنهى الجلسة متراجعاً بنحو 0.92% ليسجل خسائر أسبوعية 2.23%.