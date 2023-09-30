الكشف عن شعار القمة العالمية للاقتصاد الأخضر

أعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي، والمنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، والمجلس الأعلى للطاقة في دبي، أن شعار الدورة التاسعة للقمة العالمية للاقتصاد الأخضر سيكون ((تمهيد الطريق نحو المستقبل: تسريع عجلة الاقتصاد الأخضر العالمي))، وذلك ترجمة لرؤية الإمارات في قيادة جهود التحول العالمي نحو الاقتصاد الأخضر وتعزيز الشراكات والجهود الدولية لتحقيق الأهداف المناخية.

تعاون

وتبحث القمة، التي تعقد تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يومي 28 و29 نوفمبر المقبل في مدينة جميرا بدبي، مجالات التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعارف بين الجهات المعنية والمؤسسات الدولية والإقليمية من القطاعين العام والخاص، لزيادة زخم المبادرات المناخية وتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر. وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رئيس المنظمة العالمية للاقتصاد الأخضر، إن دورة هذا العام من القمة تركز على 5 محاور: السياسة الخضراء، والتمويل الأخضر، والتقنيات الخضراء والابتكار، والطاقة الخضراء، والشراكات الخضراء، بمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والمختصين من مختلف أنحاء العالم.

أهمية

وأضاف معالي الطاير: تكتسب الدورة التاسعة من القمة العالمية للاقتصاد الأخضر أهمية خاصة، حيث تتزامن مع الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ ((كوب28))، التي تستضيفها الإمارات في مدينة إكسبو دبي، وتعد أكبر حدث عالمي في مجال العمل المناخي.

وتواصل هذه الدورة البناء على نتائج ومخرجات الدورات السابقة عبر تعزيز العمل المشترك مع جميع الأطراف والشركاء، حيث يعد مؤتمر ((كوب28)) فرصة لتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التغير المناخي، ومناقشة سبل الحد من انبعاثات غازات الدفيئة، وتطوير الحلول المبتكرة لمكافحة آثار التغير المناخي، إضافة إلى تسليط الضوء على الحلول الاستشرافية للتحول السريع والعادل إلى اقتصاد أخضر عالمي متكامل. وستجمع القمة العالمية للاقتصاد الأخضر تحت مظلتها مجموعة واسعة من المعنيين، وستعمل على تمكين المناطق النامية وتشجيع التعاون العالمي والشراكات بين القطاعين العام والخاص. وستركز القمة على المجالات ذات الأولوية لدولة الإمارات الخاصة بمؤتمر الأطراف ((كوب28))، بما في ذلك التخفيف والتكيف والتمويل، وتقييم الخسائر والأضرار.