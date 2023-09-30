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«أكوافنتشر» تتألق بتجربة استثنائية في دبي 7 أكتوبر

9/30/2023 7:29:51 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

تعود فعالية ((أكوافنتشر)) الأكثر إثارة في دبي من جديد؛ إذ يعد حفل ((بعد حلول الليل)) زواره بقضاء ليلة لا تنسى تحت ضوء القمر في المدينة المائية الحائزة تصنيفاً ضمن موسوعة ((غينيس)) للأرقام القياسية. عشاق الإثارة والمغامرة على موعد مع باقة حافلة بأمتع التجارب الحماسية لدى أبراج ((أكوافنتشر)) الثلاثة، ونخبة من العروض الحية لأبرز منسقي الأغاني مع أشهر الإبداعات الموسيقية الصيفية على خشبة المسرح الرئيسية الجديدة، إلى جانب مجموعة من الأنشطة التفاعلية الشيقة برعاية ((كوكاكولا))، و((فيرجن راديو)). تقام فعاليات الحفل يوم السبت 7 أكتوبر من الساعة 8 مساءً وحتى منتصف الليل.

يقدم حفل ((بعد حلول الليل)) للزوار تجربة لا مثيل لها في مدينة ((أكوافنتشر)) مع مختلف الأنشطة والجولات المائية الممتعة وسط أجواء احتفالية مفعمة بالحماس. يتألق الحفل بأروع أنغام الموسيقى الحية، والعروض الضوئية المبهرة، والعديد من الأنشطة الترفيهية، ليستمتع الزوار بقضاء أمسية لا تنسى.

وتكتمل الأجواء المتميزة للفعالية مع أجمل الإيقاعات التي يقدمها نخبة من ألمع منسقي الأغاني، بمن في ذلك ((دي جي بليس))، أحد رواد المشهد الموسيقي في الشرق الأوسط، و((دي جي كيزا))، الضيف الدائم لدى أرقى نوادي دبي، و((مستر شيف كودز))، منسق الأغاني الأكثر شهرة في المدينة؛ ما يتيح للزوار الاستمتاع بأجواء مهرجانية غير مسبوقة؛ حيث يمكنهم اللعب والرقص متنقلين بين مختلف التجارب الترفيهية في محيط نابض بالحياة تحت سماء مضاءة بعروض الليزر المذهلة.

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