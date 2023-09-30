مكتوم بن محمد: خليفة وأحمد البدواوي ابتكرا خطاً جديداً للأنشطة السياحية في الإمارات

أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن الأفكار تبقى مجرّد أفكار، ما لم تجد روّاداً يحوّلونها إلى مشاريع اقتصادية، تخدم المجتمع وتنافس عالمياً.

وقال سموه في تغريدة عبر منصة «x» «استطاع خليفة وأحمد البدواوي إطلاق مشروعهم السياحي الفريد من نوعه «Go Gravity» في حتّا في 2018، وبدأوا بتوفير نشاط سياحي واحد، إلى أن وصلوا اليوم في موسمهم السادس إلى 7 أنشطة نوعيّة، واقتحموا القطاع الصناعي عبر تصميم وتصنيع درّاجات كهربائية معدّة للاستخدام الجبلي للسيّاح» وأضاف سموه: «اليوم استطاع الشابان تصدير هذه الدرّاجات النوعية المصممة والمنتجة بالكامل في حتّا إلى دولٍ أخرى في العالم.. فخور بخليفة وأحمد البدواوي اللذين استطاعا بالموهبة والعلم، والكثير من الشجاعة، ابتكار خط جديد في الأنشطة السياحية والصناعية في الإمارات، وأتمنى أن يحقق هذا المشروع المزيد من النجاحات محلّياً وعالمياً».

تشجيع

وتعكس تغريدة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، حرص القيادة الحكيمة على تكريم وتشجيع أبنائها الموهوبين، من خلال تسليط الضوء على إنجازاتهم ومواهبهم الوطنية ودعمها، بهدف تعزيز التطور والابتكار في مختلف المجالات، وهو ما يعد حافزاً للكفاءات الوطنية للمبادرة، في إطلاق العنان لمواهبهم وأفكارهم المبتكرة، لبناء مستقبل مستدام، ينعكس على كافة القطاعات، ويشكل رافداً للاقتصاد الوطني. وقد اطلق خليفة وأحمد البدواوي مشروعهما في مدينة حتا عام 2018، وفّرا من خلاله نشاطاً سياحياً واحداً، غير أنهما واصلا العمل وبذل الجهود، وتطوير المشروع من خلال بناء الأفكار المبتكرة والريادية، حتى تمكنا في غضون 6 سنوات من الوصول إلى توفير 7 أنشطة سياحية، حيث أسهم مشروعهما في تعزيز القطاع السياحي في حتا، ولفت إليها الأنظار، كإحدى الوجهات المرغوبة لقضاء العطلات.

شكر

وثمّن أحمد وخليفة البدواوي الدعم اللا محدود، الذي توليه القيادة الرشيدة لهم، مؤكدين أن مشروعهما بدأ بعد إطلاق الخطة التطويرية الشاملة لحتا، التي أعلن عنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث باشرا بالعمل في قطاع الأنشطة السياحية، نظراً لما تتمتع به حتا من مميزات سياحية وبيئية، وكان موعد الانطلاقة الفعلية لهما في عام 2018-2019، ولفتا إلى أن فعالياتهما السياحية بدأت بنشاط واحد، ليمتد في هذا الموسم إلى 7 أنشطة سياحية مختلفة، تستهدف استقطاب السياح من داخل وخارج الدولة.

وأوضحا أن الـ 7 أنشطة التي تم توفيرها، جاءت بالتتابع، وتم تكييفها لتكون موائمة لكافة الفئات والأعمار، مشيران إلى أن الفعاليات تشهد إقبالاً مطرداً من السياح داخل وخارج الدولة، وتمت تهيئة الموقع من خلال العمل على البنية التحتية، وتوفير مواقف للسيارات ودورات مياه، علاوة على مقهى ومطعم، بغرض تحويله إلى مجمع للألعاب، تتوفر فيه احتياجات السائح بشكل كامل.

وقال الشقيقان إن تنفيذ مراحل المشروع انطلقت بطابع «صنع في الإمارات»، ولم يتم الاستعانة بأي جهة خارجية، وكانت بمجهود ذاتي، وأوضحا أن فكرة تصنيع الدراجة الكهربائية «السكوتر رباعي الدفع»، جاءت عقب تعاملهما مع مصنع خارج الدولة، لكن واجهتهما بعض المشاكل، نظراً لعدم ملاءمة السكوتر للطبيعة الجغرافية للمنطقة، وعليه، تم العمل على تصميم مختلف، وإنجاز نسخة سيجري استخدامها مطلع العام، وهي منتج إماراتي خالص، كما سيصار إلى تصديرها، بعد تلقيهما عروض شراء من خارج الإمارات.

وحول تغريدة سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، قال الشابان: «هذا ليس بشيء غريب على شيوخنا وقيادتنا الحكيمة، الحريصة على تهيئة بيئة مواتية لتفعيل طاقات الشباب، خاصة أصحاب الأفكار والمبادرات ذات القيمة المضافة للاقتصاد الوطني والمجتمع».

وأكدا أن دعم أفكار الشباب وتبنيها، دافع مهم لتحفيزهم، وتفعيل طاقاتهم، وزيادة مساهمتهم في خدمة الإمارات وقيادتها الحكيمة، وأن المتابعة الحثيثة والاهتمام الشديد الذي توليه القيادة تجاه ما يقوم به الشباب، يثلج الصدر، مضيفين أنهم يرون في هذه التغريدة حافزاً كبيراً لمضاعفة البذل والعطاء، وهي رسالة أيضاً للشباب المواطن أن خلفه قيادة تسعى دوماً إلى خلق الفرص لأبنائها في شتى المجالات والقطاعات.

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