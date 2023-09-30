تقرير أمريكي: طلب قوي على عقارات دبي الفاخرة

أكد تقرير أمريكي أن دبي تشهد بناء عدد متزايد من المشروعات العقارية لتلبية الطلب المتنامي، وخاصة العقارات الفاخرة. وتوقع موقع ((مانشون جلوبال)) الشبكي الأمريكي مواصلة سوق العقارات في دبي نموه المستمر منذ ما يزيد على عامين، ما انعكس في تدشين المزيد من المشروعات العقارية بالإمارة.

واستشهد التقرير بالبيانات الواردة في أحدث إصدار من ((مؤشر سافيلز للمساكن الفاخرة بمدن العالم))، الصادر أخيراً عن ((سافيلز)) البريطانية، التي أفادت بتصدر دبي كل مدن العالم في نمو أسعار البيوت الفاخرة بالنصف الأول من العام الجاري 11.2 % .

موضحاً أن سوق العقارات بدبي شهدت خلال الفترة المذكورة 60.440 صفقة، بقيمة إجمالية 177.3 مليار درهم ((48.27 مليون دولار))، بحسب بيانات دائرة الأراضي والأملاك بدبي. وأوضح التقرير أن المشروعات السكنية التي ما زالت قيد التنفيذ ((على الخريطة)) تحديداً تحظى بأعلى شعبية بين المشترين والمستثمرين العقاريين في دبي في الوقت الراهن.

حيث تواصل دبي إثبات مكانتها بوصفها وجهة أولى على مستوى العالم للمستثمرين العقاريين، سواء في العقارات السكنية أو التجارية. ورصد التقرير أبرز المشروعات العقارية بالغة الفخامة التي شهدت دبي تدشينها حديثاً، ومنها ((ذي أواسيز)) على طريق جبل علي، و((ريكسوز دبي آيلاندز ريزيدنسز)).