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30 % نمواً متوقعاً في أسعار الغرف والشقق الفندقية بدبي الشتاء المقبل

9/30/2023 7:29:50 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

من المتوقع أن تشهد الغرف الفندقية في دبي ارتفاعاً في أسعارها خلال الشتاء المقبل بين 20 - 23 %، بينما ترتفع هذه النسب حتى تصل إلى 30 % في حالة الشقق الفندقية بدبي، كونها خيار الإقامة الأكثر شعبية بين السياح القادمين إلى الإمارة في أفواج.

وبحسب توقعات صادرة عن مسؤول بشركة ((أورانوس ترافيل)) للسياحة بدبي، ونشرتها ((بلومبرغ)) ، فإن دبي تستعد لاستقبال شتاء سياحي مزدحم بالزوار، في ظل طلب متزايد من السياح، فضلاً عن روزنامة مليئة بالفعاليات العديدة المتنوعة.

وتذهب التوقعات إلى أن فنادق دبي ستعادل خلال الشتاء المقبل أرقام الزوار التي اعتادت استقبالهم خلال موسم الشتاء في فترة ما قبل تفشي جائحة ((كوفيد 19))، مدعومة بحجوزات كبيرة من الهند وأوروبا.

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