مسؤولون: مطار دبي حوّل بوصلة السفر العالمية إلى الإمارات

أكد مسؤولون في قطاع الطيران المدني في دبي أن مطار دبي نجح في تحويل بوصلة السفر العالمية إلى الإمارات عبر مطار دبي الدولي. هذا المطار الذي يحتفل بمرور 63 عاماً على تأسيسه، بات قصة نجاح فريدة في عالم الطيران المدني العالمي خط سطورها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

قصة تطور ونجاح

وقال محمد عبدالله أهلي مدير عام هيئة دبي للطيران المدني إن مطار دبي الدولي منذ افتتاحه عام 1960 شكل قصة نجاح استثنائية وشهد تطوراً متسارعاً بالتوازي مع تطور دبي.

وقد جاء افتتاح المطار كثمرة للرؤية الثاقبة للمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، حاكم دبي آنذاك، الذي أدرك الإمكانات الهائلة للطيران وكانت لديه البصيرة لبناء المطار وتعزيز سياسة الأجواء المفتوحة في وقت مبكر من مسيرة التنمية الشاملة في دبي.

واستمرت ديناميكية هذه الرؤية بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الذي رسخ أهمية دبي ودورها المحوري في قلب صناعة الطيران العالمية.وأضاف أهلي «لقد استثمرت دبي مليارات الدراهم لإنشاء أفضل بنى تحتية جوية في العالم، ما عزز ريادتها وجعلها مطار العالم.

مشيراً إلى أن مطار دبي الدولي بفضل متابعة وتوجيهات سيدي سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، يعتبر جوهر تاريخ الطيران الذي تفتخر به الإمارة، وهو دليل عملي على أنه من خلال الرؤية والتفكير المستقبلي والابتكار والتعاون والعمل الجاد، يمكن تحقيق إنجازات عظيمة».

وقال أهلي: بهذه المناسبة المليئة بالفخر نتطلع إلى مواصلة المزيد من الإنجازات بعزيمة وإصرار لترسيخ دور دبي في ربط العالم وتعزيز حركة السفر العالمية، كما أننا عازمون على مواصلة العمل بالروح ومستوى الطموح ذاته للحفاظ على ما وصلنا إليه من تميز التزاماً بأهداف دبي ورؤية قيادتها الرشيدة الرامية إلى استمرارية تبوء المركز الأول عالمياً في شتى المجالات.

ومن جهته، قال جمال الحاي نائب الرئيس لمؤسسة مطارات دبي: بعد مرور 63 عاماً على افتتاح مطار دبي الدولي في 30 سبتمبر 1960، يواصل المطار مسيرة النجاحات والإنجازات المتتالية التي أكدت المكانة العالمية لهذا المرفق الذي أصبح نموذجاً يحتذى في النمو المتواصل والتوسع المستمر.

وأضاف إن مطار دبي الدولي بات يلعب دوراً محورياً في النهضة الكبرى لدبي خلال العقود الأخيرة، ليصبح لاعباً مهماً في تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33 التي تستهدف مضاعفة الاقتصاد وجعل دبي من أهم ثلاث مدن اقتصادية في العالم بحلول العام 2033، وبوابة الإمارة إلى العالم الخارجي من خلال نحو 90 شركة طيران تشغل رحلاتها إلى 257 وجهة حول العالم.وقال إن المطار احتل المرتبة الأولى على قائمة أكبر مطارات العالم بأعداد المسافرين الدوليين منذ العام 2014 وما زال يتربع على قمة المطارات العالمية.

مشيراً إلى أن المطار بني على قاعدة صلبة قائمة على رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ومتابعة سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني رئيس مطارات دبي الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة.وأضاف إن نجاحات مطار دبي الدولي تمتد من كونها دعامة قوية لنمو ونهضة الإمارة وشاهداً حياً على مكانتها العالمية، إلى اعتبارها نقطة وصل تربط شرق العالم بغربه وشماله بجنوبه.

ذكرى ومسيرة

وحلت أمس في 30 سبتمبر، ذكرى مرور 63 عاماً على هبوط

أول طائرة في مدرج مطار دبي الدولي. وخلال هذه الفترة الزمنية نجح المطار في التحليق عالياً ليواكب النجاحات العالمية التي حققتها الامارة.

حيث أعاد رسم خارطة الطيران العالمية وتوجيه بوصلة الطيران الدولية نحو دبي عبر سلسلة من الإنجازات والنجاحات التي نقلت المطار إلى قمة المؤشرات العالمية، انطلاقاً من قواعد ثابتة أرسى دعائمها المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، وأكملها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

فمن مهبط صغير يعمل بشكل أساسي كمحطة للتزود بالوقود لقلة من شركات الطيران ليصبح بوابة دولية لنحو 90 شركة خطوط جوية ساهمت في نقل محور السفر العالمي إلى دبي من خلال خدمة أكثر من 257 وجهة حول العالم محتفظاً بصدارته للمطارات العالمية في عدد المسافرين الدوليين للعام التاسع على التوالي منذ العام 2014، ليصبح «قبلة العالم ووجهته».

كما وصفه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

ومنذ هبوط أول رحلة وصل إجمالي عدد المسافرين إلى نحو 1.25 مليار مسافر، وخلال العقد الأخير ارتفع عدد المسافرين عبر المطار من 66.4 مليون مسافر في 2013 إلى نحو 85 مليون مسافر متوقع مع نهاية العام الجاري، وذلك على الرغم من التحديات التي واجهت صناعة النقل الجوي العالمية.

وعلى امتداد تاريخه، حرص المطار على تعزيز طاقاته الاستيعابية بطريقة عصرية ووفقاً لأعلى المعايير، ويعمل حالياً على مخطط تطويري بقيمة تتراوح بين 6 إلى 10 مليارات درهم تتضمن إجراء تحسينات على مباني المسافرين، وزيادة مساحات التنقل في المطار، وزيادة عدد مكاتب تسجيل الوصول لتعزيز الكفاءة التشغيلية بهدف زيادة الطاقة الاستيعابية في المطار ومواكبة نمو الطلب في أعداد المسافرين.

محمد أهلي:

رؤية محمد بن راشد رسخت أهمية دبي ودورها المحوري في قلب صناعة الطيران العالمية

جمال الحاي:

دور محوري لمطار دبي بالنهضة الكبرى للإمارة وفي تحقيق أجندة دبي الاقتصادية D33



