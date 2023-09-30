محافظ الجنوبية: ترسيخ نهج التواصل مع الأهالي والمواطنين

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

في‭ ‬مستهل‭ ‬اللقاء،‭ ‬رحب‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬بالحضور،‭ ‬مؤكداً‭ ‬سموه‭ ‬أهمية‭ ‬تعزيز‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الأهالي‭ ‬وتلبية‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬التنموية،‭ ‬وذلك‭ ‬ضمن‭ ‬الرؤية‭ ‬السديدة‭ ‬لحضرة‭ ‬صاحب‭ ‬الجلالة‭ ‬الملك‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ملك‭ ‬البلاد‭ ‬المعظم،‭ ‬ودعم‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬للاستماع‭ ‬المباشر‭ ‬لآراء‭ ‬المواطنين‭ ‬ومقترحاتهم‭ ‬التي‭ ‬تواكب‭ ‬الرؤى‭ ‬والتطلعات‭ ‬الرائدة‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬الأمنية‭ ‬والخدمية‭ ‬والاجتماعية‭.‬

بعدها،‭ ‬نوه‭ ‬سمو‭ ‬المحافظ‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬مواصلة‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬نهج‭ ‬التواصل‭ ‬مع‭ ‬الأهالي‭ ‬والمواطنين‭ ‬عبر‭ ‬مختلف‭ ‬القنوات‭ ‬الإلكترونية‭ ‬والمنصات‭ ‬الذكية‭ ‬التي‭ ‬وفرتها‭ ‬المحافظة،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬الاستمرار‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬مزيد‭ ‬من‭ ‬الخدمات‭ ‬والتطلعات‭ ‬الرامية‭ ‬إلى‭ ‬خدمة‭ ‬الاهالي‭.‬

كما‭ ‬بين‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬أن‭ ‬جهود‭ ‬المحافظة‭ ‬مستمرة‭ ‬في‭ ‬تعزيز‭ ‬الشراكة‭ ‬والتعاون‭ ‬مع‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬منوها‭ ‬سموه‭ ‬بمستوى‭ ‬التعاون‭ ‬والتنسيق‭ ‬القائم‭ ‬بين‭ ‬المحافظة‭ ‬ومختلف‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬متابعة‭ ‬الوضع‭ ‬الأمني‭ ‬والملاحظات‭ ‬الواردة‭ ‬في‭ ‬ذات‭ ‬المجال،‭ ‬والعمل‭ ‬على‭ ‬إقامة‭ ‬الفعاليات‭ ‬والمبادرات‭ ‬الأمنية‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬من‭ ‬نجاح‭ ‬المحافظة‭ ‬في‭ ‬تلبية‭ ‬احتياجات‭ ‬المواطنين‭ ‬والمقيمين‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الأمني،‭ ‬مثنياً‭ ‬سموه‭ ‬على‭ ‬الجهود‭ ‬البارزة‭ ‬التي‭ ‬تقوم‭ ‬بها‭ ‬الأجهزة‭ ‬الأمنية‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬مقومات‭ ‬الأمن‭ ‬والسلامة‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬المحافظة‭.‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى‭ ‬استمع‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬لعدد‭ ‬من‭ ‬الآراء‭ ‬والمقترحات‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬الأهالي،‭ ‬منوهاً‭ ‬سموه‭ ‬إلى‭ ‬المتابعة‭ ‬والتنسيق‭ ‬المستمر‭ ‬مع‭ ‬الجهات‭ ‬ذات‭ ‬العلاقة‭ ‬لإيصال‭ ‬المقترحات‭ ‬البناءة‭ ‬التي‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬التنمية‭ ‬الشاملة‭ ‬بما‭ ‬يلبي‭ ‬تطلعات‭ ‬الأهالي‭ ‬والمواطنين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬مناطق‭ ‬المحافظة‭.‬

وفي‭ ‬ختام‭ ‬المجلس،‭ ‬عبر‭ ‬الحضور‭ ‬من‭ ‬أهالي‭ ‬المحافظة‭ ‬عن‭ ‬شكرهم‭ ‬وتقديرهم‭ ‬للتواصل‭ ‬الدائم‭ ‬الذي‭ ‬يوليه‭ ‬سمو‭ ‬محافظ‭ ‬المحافظة‭ ‬الجنوبية‭ ‬مع‭ ‬الأهالي‭ ‬والوقوف‭ ‬على‭ ‬احتياجاتهم‭ ‬وتحقيق‭ ‬تطلعاتهم‭.‬

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