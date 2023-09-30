محافظ الجنوبية: ترسيخ نهج التواصل مع الأهالي والمواطنين

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- Akhbar Al Khaleej) استقبل سمو الشيخ خليفة بن علي بن خليفة آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية، في مجلس المحافظة، عددا من أعضاء مجلس النواب والوجهاء والاعيان وأفراد المجتمع المدني والأهالي من مختلف مناطق المحافظة الجنوبية، وذلك بحضور العقيد حمد محمد الخياط نائب المحافظ، وعدد من الضباط والمسؤولين من المحافظة.
في مستهل اللقاء، رحب سمو محافظ المحافظة الجنوبية بالحضور، مؤكداً سموه أهمية تعزيز التواصل مع الأهالي وتلبية احتياجاتهم التنموية، وذلك ضمن الرؤية السديدة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، للاستماع المباشر لآراء المواطنين ومقترحاتهم التي تواكب الرؤى والتطلعات الرائدة في مختلف المجالات الأمنية والخدمية والاجتماعية.
بعدها، نوه سمو المحافظ إلى أن المحافظة الجنوبية مواصلة في ترسيخ نهج التواصل مع الأهالي والمواطنين عبر مختلف القنوات الإلكترونية والمنصات الذكية التي وفرتها المحافظة، وذلك في إطار الاستمرار في تحقيق مزيد من الخدمات والتطلعات الرامية إلى خدمة الاهالي.
كما بين سمو محافظ المحافظة الجنوبية أن جهود المحافظة مستمرة في تعزيز الشراكة والتعاون مع الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، منوها سموه بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين المحافظة ومختلف الأجهزة الأمنية من خلال متابعة الوضع الأمني والملاحظات الواردة في ذات المجال، والعمل على إقامة الفعاليات والمبادرات الأمنية بما يعزز من نجاح المحافظة في تلبية احتياجات المواطنين والمقيمين في المجال الأمني، مثنياً سموه على الجهود البارزة التي تقوم بها الأجهزة الأمنية في ترسيخ مقومات الأمن والسلامة في مناطق المحافظة.
من جهة أخرى استمع سمو محافظ المحافظة الجنوبية لعدد من الآراء والمقترحات في مختلف المجالات من قبل الأهالي، منوهاً سموه إلى المتابعة والتنسيق المستمر مع الجهات ذات العلاقة لإيصال المقترحات البناءة التي تسهم في تحقيق التنمية الشاملة بما يلبي تطلعات الأهالي والمواطنين في مختلف مناطق المحافظة.
وفي ختام المجلس، عبر الحضور من أهالي المحافظة عن شكرهم وتقديرهم للتواصل الدائم الذي يوليه سمو محافظ المحافظة الجنوبية مع الأهالي والوقوف على احتياجاتهم وتحقيق تطلعاتهم.
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