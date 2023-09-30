الملك وولي العهد يهنئان نيجيريا بذكرى الاستقلال

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) بعث حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم برقية تهنئة إلى فخامــة الرئيس بولا تينوبو رئيــــس جمهوريــــة نيجيريــــــا الاتحادية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، أعرب جلالته في البرقية عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته موفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديق المزيد من التقدم والازدهار.
كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى فخامــة الرئيس بولا تينوبو رئيس جمهورية نيجيريا الاتحادية بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، أعرب سموه فيها عن أطيب تهانيه وتمنياته لفخامته بموفور الصحة والسعادة ولشعب جمهورية نيجيريا الاتحادية الصديق بالمزيد من التقدم والنماء.
كلمات دالة
MENAFN30092023000055011008ID1107169891
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.