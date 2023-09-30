الملك وولي العهد يهنئان نيجيريا بذكرى الاستقلال

كما‭ ‬بعث‭ ‬صاحب‭ ‬السمو‭ ‬الملكي‭ ‬الأمير‭ ‬سلمان‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬ولي‭ ‬العهد‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الوزراء،‭ ‬برقية‭ ‬تهنئة‭ ‬إلى‭ ‬فخامــة‭ ‬الرئيس‭ ‬بولا‭ ‬تينوبو‭ ‬رئيس‭ ‬جمهورية‭ ‬نيجيريا‭ ‬الاتحادية‭ ‬بمناسبة‭ ‬ذكرى‭ ‬استقلال‭ ‬بلاده،‭ ‬أعرب‭ ‬سموه‭ ‬فيها‭ ‬عن‭ ‬أطيب‭ ‬تهانيه‭ ‬وتمنياته‭ ‬لفخامته‭ ‬بموفور‭ ‬الصحة‭ ‬والسعادة‭ ‬ولشعب‭ ‬جمهورية‭ ‬نيجيريا‭ ‬الاتحادية‭ ‬الصديق‭ ‬بالمزيد‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬والنماء‭.‬

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