Sunday, 01 October 2023 03:20 GMT

المملكة محطة بارزة على خريطة الرياضة العالمية

9/30/2023 7:23:44 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) مكاسب كبيرة من احتضان البحرين لعمومية البارالمبية الدولية

رياضيون: الاستضافة تعكس المكانة الدولية للمملكة في القطاع البارالمبي وتؤكد الاهتمام بذوي العزيمة


تمثل‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للاجتماع‭ ‬العادي‭ ‬للجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الدولية‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬والمؤتمر‭ ‬المصاحب‭ ‬له،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬سبتمبر‭ ‬إلى‭ ‬27‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬محطة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬تعكس‭ ‬المكانة‭ ‬الدولية‭ ‬المرموقة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬المملكة،‭ ‬كما‭ ‬ستكون‭ ‬لها‭ ‬بصمة‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬الحركة‭ ‬البارالمبية‭ ‬العالمية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استضافة‭ ‬مشاركين‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬دولة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬رؤساء‭ ‬وممثلي‭ ‬اللجان‭ ‬البارالمبية‭ ‬الوطنية‭ ‬واتحادات‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭.‬


‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬تواصلت‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الرياضيين‭ ‬والاقتصاديين‭ ‬الذين‭ ‬أكدوا‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي،‭ ‬حيث‭ ‬عبّر‭ ‬لاعبو‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرياضة‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬عن‭ ‬فخرهم‭ ‬بهذا‭ ‬الحدث‭ ‬معتبرين‭ ‬أنه‭ ‬بمثابة‭ ‬وسام‭ ‬فخر‭ ‬وشرف‭ ‬يُضاف‭ ‬إلى‭ ‬منجزات‭ ‬المملكة‭ ‬الرياضية،‭ ‬كما‭ ‬اعتبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬الاقتصاديين‭ ‬الاستضافة‭ ‬بمثابة‭ ‬فرصة‭ ‬ذهبية‭ ‬ستلعب‭ ‬دورًا‭ ‬مهمًا‭ ‬للمملكة‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬والسياحة‭ ‬الرياضية‭ ‬كما‭ ‬ستسهم‭ ‬هذه‭ ‬الاستضافة‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬استثمارية‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعريف‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭ ‬بمنجزات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تشجيع‭ ‬السياحة‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬أهداف‭ ‬استراتيجية‭ ‬السياحة‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2022‭-‬2026‭.‬

في‭ ‬البداية‭ ‬عبّرت‭ ‬اللاعبة‭ ‬رُبا‭ ‬العمري‭ ‬عن‭ ‬فخرها‭ ‬بفوز‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬باستضافة‭ ‬الاجتماع‭ ‬العادي‭ ‬للجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الدولية‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬حيث‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬العالمية،‭ ‬كما‭ ‬اعتبرت‭ ‬فوز‭ ‬البحرين‭ ‬باستضافة‭ ‬الاجتماع‭ ‬العادي‭ ‬للجمعية‭ ‬إنجازا‭ ‬يفتخر‭ ‬به‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬بمختلف‭ ‬الرياضات‭ ‬البارالمبية‭.‬

وأوضح‭ ‬اللاعب‭ ‬حازم‭ ‬قاروني‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬مع‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬استضافة‭ ‬البحرين‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬التاريخي‭ ‬والمهم‭ ‬والتابع‭ ‬للألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬لا‭ ‬يُعد‭ ‬بالأمر‭ ‬الجديد‭ ‬حيث‭ ‬ساهمت‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬احتضان‭ ‬اللاعبين‭ ‬والنهوض‭ ‬بمواهبهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الرياضات،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬يعد‭ ‬إنجازًا‭ ‬آخر‭ ‬ويعزز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الدولي،‭ ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرياضة‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬بمثابة‭ ‬المنزل‭ ‬الذي‭ ‬احتضن‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬وساهم‭ ‬في‭ ‬تحقيقهم‭ ‬للمنجزات‭ ‬العالمية‭.‬

واعتبرت‭ ‬اللاعبة‭ ‬أمل‭ ‬الفردان‭ ‬خبر‭ ‬استضافة‭ ‬الاجتماع‭ ‬العادي‭ ‬للجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الدولية‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بمثابة‭ ‬وسام‭ ‬فخر‭ ‬وشرف‭ ‬يحمله‭ ‬كل‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬واعتبرت‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬دليلا‭ ‬على‭ ‬قدرة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬إحراز‭ ‬أكبر‭ ‬وأهم‭ ‬المنجزات‭ ‬الرياضية،‭ ‬وأكدت‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الاستضافة‭ ‬ستلعب‭ ‬دورًا‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬اسم‭ ‬المملكة‭ ‬عاليًا‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬عالميًا‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬الاقتصادي‭ ‬منذر‭ ‬فيصل‭ ‬إن‭ ‬استضافة‭ ‬البحرين‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬المهم‭ ‬والتاريخي‭ ‬وأي‭ ‬حدث‭ ‬رياضي‭ ‬عالمي‭ ‬هو‭ ‬بمثابة‭ ‬بوابة‭ ‬استثمارية‭ ‬شاملة‭ ‬الأنواع‭ ‬لأن‭ ‬مردودها‭ ‬الاقتصادي‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬المستضيفة‭ ‬لا‭ ‬يشمل‭ ‬وقت‭ ‬الاستضافة‭ ‬بل‭ ‬يمتد‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬بعدها‭ ‬حيث‭ ‬سيساهم‭ ‬استضافة‭ ‬الاجتماع‭ ‬العادي‭ ‬للجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬تعريف‭ ‬الدول‭ ‬الـ150‭ ‬المشاركة‭ ‬باقتصاد‭ ‬البحرين،‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬أهم‭ ‬التشريعات‭ ‬والخدمات‭ ‬المتوفرة‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الزخم‭ ‬الإعلامي‭ ‬والذي‭ ‬سيلعب‭ ‬دورًا‭ ‬مهمًا‭ ‬في‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬تجربة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الاستضافة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬استعراضه‭ ‬الجانب‭ ‬الاقتصادي‭ ‬البحريني‭ ‬والفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الموجودة‭ ‬فيها‭ ‬والتي‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬المستثمرين‭ ‬الأجانب‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬الخبير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الاستضافة‭ ‬لمثل‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬ستلعب‭ ‬دورًا‭ ‬مهمًا‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬الأنظار‭ ‬وفتح‭ ‬فرص‭ ‬تجارية‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬احتمالية‭ ‬عقد‭ ‬اتفاقيات‭ ‬تجارية‭ ‬ذات‭ ‬مردود‭ ‬مادي‭ ‬ومعرفي‭ ‬حيث‭ ‬ستسهم‭ ‬هذه‭ ‬الاستضافة‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬لاتفاقيات‭ ‬تبادلية‭ ‬للخبرات‭ ‬الرياضية‭ ‬والمعرفية‭ ‬مما‭ ‬سيساهم‭ ‬في‭ ‬تشجيع‭ ‬الدخل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الرياضية‭ ‬المحلية‭ ‬عبر‭ ‬إسهامات‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقيات‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬مردود‭ ‬هذه‭ ‬الاستضافة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القريب‭ ‬سيقوم‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬السياحة‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬عبر‭ ‬اطلاع‭ ‬الدول‭ ‬والمشاركين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬بلدان‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬منجزات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الدراسات‭ ‬والبحوث‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والدولية‭ ‬والطاقة‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬الدكتور‭ ‬عمر‭ ‬العبيدلي‭ ‬حول‭ ‬فوز‭ ‬المملكة‭ ‬بالاستضافة‭ ‬إنه‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهم‭ ‬منجزات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬المشاركين‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬حوالي‭ ‬450‭ ‬مشاركا‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬وبالتالي‭ ‬ستقدم‭ ‬هذه‭ ‬الاستضافة‭ ‬فرصة‭ ‬ذهبية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لاستعراض‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعرّف‭ ‬المشاركين‭ ‬على‭ ‬الوجهات‭ ‬والمشاريع‭ ‬الترفيهية‭. ‬

كلمات دالة

MENAFN30092023000055011008ID1107169890

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث