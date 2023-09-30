المملكة محطة بارزة على خريطة الرياضة العالمية

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رياضيون: الاستضافة تعكس المكانة الدولية للمملكة في القطاع البارالمبي وتؤكد الاهتمام بذوي العزيمة





تمثل‭ ‬استضافة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬للاجتماع‭ ‬العادي‭ ‬للجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الدولية‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬والمؤتمر‭ ‬المصاحب‭ ‬له،‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬24‭ ‬سبتمبر‭ ‬إلى‭ ‬27‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري،‭ ‬محطة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الرياضة‭ ‬البحرينية،‭ ‬تعكس‭ ‬المكانة‭ ‬الدولية‭ ‬المرموقة‭ ‬التي‭ ‬تحظى‭ ‬بها‭ ‬المملكة،‭ ‬كما‭ ‬ستكون‭ ‬لها‭ ‬بصمة‭ ‬بارزة‭ ‬في‭ ‬الحركة‭ ‬البارالمبية‭ ‬العالمية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬استضافة‭ ‬مشاركين‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬دولة‭ ‬بما‭ ‬في‭ ‬ذلك‭ ‬رؤساء‭ ‬وممثلي‭ ‬اللجان‭ ‬البارالمبية‭ ‬الوطنية‭ ‬واتحادات‭ ‬الألعاب‭ ‬الرياضية‭.‬





‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬تواصلت‭ ‬مع‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الرياضيين‭ ‬والاقتصاديين‭ ‬الذين‭ ‬أكدوا‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬العالمي،‭ ‬حيث‭ ‬عبّر‭ ‬لاعبو‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرياضة‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬عن‭ ‬فخرهم‭ ‬بهذا‭ ‬الحدث‭ ‬معتبرين‭ ‬أنه‭ ‬بمثابة‭ ‬وسام‭ ‬فخر‭ ‬وشرف‭ ‬يُضاف‭ ‬إلى‭ ‬منجزات‭ ‬المملكة‭ ‬الرياضية،‭ ‬كما‭ ‬اعتبر‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الخبراء‭ ‬الاقتصاديين‭ ‬الاستضافة‭ ‬بمثابة‭ ‬فرصة‭ ‬ذهبية‭ ‬ستلعب‭ ‬دورًا‭ ‬مهمًا‭ ‬للمملكة‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬والسياحة‭ ‬الرياضية‭ ‬كما‭ ‬ستسهم‭ ‬هذه‭ ‬الاستضافة‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬استثمارية‭ ‬جديدة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعريف‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭ ‬بمنجزات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬كما‭ ‬أنها‭ ‬تسهم‭ ‬في‭ ‬تشجيع‭ ‬السياحة‭ ‬الرياضية‭ ‬التي‭ ‬تعد‭ ‬أحد‭ ‬أهم‭ ‬أهداف‭ ‬استراتيجية‭ ‬السياحة‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬البحرين‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬من‭ ‬2022‭-‬2026‭.‬

في‭ ‬البداية‭ ‬عبّرت‭ ‬اللاعبة‭ ‬رُبا‭ ‬العمري‭ ‬عن‭ ‬فخرها‭ ‬بفوز‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬باستضافة‭ ‬الاجتماع‭ ‬العادي‭ ‬للجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الدولية‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬حيث‭ ‬أشارت‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الخطوة‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬ترسيخ‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬العالمية،‭ ‬كما‭ ‬اعتبرت‭ ‬فوز‭ ‬البحرين‭ ‬باستضافة‭ ‬الاجتماع‭ ‬العادي‭ ‬للجمعية‭ ‬إنجازا‭ ‬يفتخر‭ ‬به‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬بمختلف‭ ‬الرياضات‭ ‬البارالمبية‭.‬

وأوضح‭ ‬اللاعب‭ ‬حازم‭ ‬قاروني‭ ‬في‭ ‬حديثه‭ ‬مع‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬استضافة‭ ‬البحرين‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬التاريخي‭ ‬والمهم‭ ‬والتابع‭ ‬للألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬لا‭ ‬يُعد‭ ‬بالأمر‭ ‬الجديد‭ ‬حيث‭ ‬ساهمت‭ ‬المملكة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬احتضان‭ ‬اللاعبين‭ ‬والنهوض‭ ‬بمواهبهم‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬الرياضات،‭ ‬لافتاً‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬يعد‭ ‬إنجازًا‭ ‬آخر‭ ‬ويعزز‭ ‬مكانة‭ ‬المملكة‭ ‬على‭ ‬الصعيد‭ ‬الدولي،‭ ‬كما‭ ‬أشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لرياضة‭ ‬ذوي‭ ‬الإعاقة‭ ‬بمثابة‭ ‬المنزل‭ ‬الذي‭ ‬احتضن‭ ‬جميع‭ ‬اللاعبين‭ ‬وساهم‭ ‬في‭ ‬تحقيقهم‭ ‬للمنجزات‭ ‬العالمية‭.‬

واعتبرت‭ ‬اللاعبة‭ ‬أمل‭ ‬الفردان‭ ‬خبر‭ ‬استضافة‭ ‬الاجتماع‭ ‬العادي‭ ‬للجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الدولية‭ ‬لعام‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬المملكة‭ ‬بمثابة‭ ‬وسام‭ ‬فخر‭ ‬وشرف‭ ‬يحمله‭ ‬كل‭ ‬اللاعبين‭ ‬في‭ ‬المملكة،‭ ‬واعتبرت‭ ‬هذا‭ ‬النجاح‭ ‬دليلا‭ ‬على‭ ‬قدرة‭ ‬البحرين‭ ‬على‭ ‬إحراز‭ ‬أكبر‭ ‬وأهم‭ ‬المنجزات‭ ‬الرياضية،‭ ‬وأكدت‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الاستضافة‭ ‬ستلعب‭ ‬دورًا‭ ‬في‭ ‬رفع‭ ‬اسم‭ ‬المملكة‭ ‬عاليًا‭ ‬على‭ ‬خارطة‭ ‬الألعاب‭ ‬البارالمبية‭ ‬عالميًا‭.‬

ومن‭ ‬جانبه‭ ‬قال‭ ‬الاقتصادي‭ ‬منذر‭ ‬فيصل‭ ‬إن‭ ‬استضافة‭ ‬البحرين‭ ‬لهذا‭ ‬الحدث‭ ‬الرياضي‭ ‬المهم‭ ‬والتاريخي‭ ‬وأي‭ ‬حدث‭ ‬رياضي‭ ‬عالمي‭ ‬هو‭ ‬بمثابة‭ ‬بوابة‭ ‬استثمارية‭ ‬شاملة‭ ‬الأنواع‭ ‬لأن‭ ‬مردودها‭ ‬الاقتصادي‭ ‬على‭ ‬الدولة‭ ‬المستضيفة‭ ‬لا‭ ‬يشمل‭ ‬وقت‭ ‬الاستضافة‭ ‬بل‭ ‬يمتد‭ ‬إلى‭ ‬ما‭ ‬بعدها‭ ‬حيث‭ ‬سيساهم‭ ‬استضافة‭ ‬الاجتماع‭ ‬العادي‭ ‬للجمعية‭ ‬العمومية‭ ‬للجنة‭ ‬البارالمبية‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬تعريف‭ ‬الدول‭ ‬الـ150‭ ‬المشاركة‭ ‬باقتصاد‭ ‬البحرين،‭ ‬والاطلاع‭ ‬على‭ ‬أهم‭ ‬التشريعات‭ ‬والخدمات‭ ‬المتوفرة‭ ‬في‭ ‬البلد‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬الزخم‭ ‬الإعلامي‭ ‬والذي‭ ‬سيلعب‭ ‬دورًا‭ ‬مهمًا‭ ‬في‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬تجربة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬الاستضافة‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬استعراضه‭ ‬الجانب‭ ‬الاقتصادي‭ ‬البحريني‭ ‬والفرص‭ ‬الاستثمارية‭ ‬الموجودة‭ ‬فيها‭ ‬والتي‭ ‬ستسهم‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬المستثمرين‭ ‬الأجانب‭ ‬للاستثمار‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭ ‬بشكل‭ ‬عام‭.‬

كما‭ ‬أكد‭ ‬الخبير‭ ‬الاقتصادي‭ ‬عبر‭ ‬‮«‬أخبار‭ ‬الخليج‮»‬‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الاستضافة‭ ‬لمثل‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬ستلعب‭ ‬دورًا‭ ‬مهمًا‭ ‬في‭ ‬جذب‭ ‬الأنظار‭ ‬وفتح‭ ‬فرص‭ ‬تجارية‭ ‬مع‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬احتمالية‭ ‬عقد‭ ‬اتفاقيات‭ ‬تجارية‭ ‬ذات‭ ‬مردود‭ ‬مادي‭ ‬ومعرفي‭ ‬حيث‭ ‬ستسهم‭ ‬هذه‭ ‬الاستضافة‭ ‬في‭ ‬فتح‭ ‬آفاق‭ ‬لاتفاقيات‭ ‬تبادلية‭ ‬للخبرات‭ ‬الرياضية‭ ‬والمعرفية‭ ‬مما‭ ‬سيساهم‭ ‬في‭ ‬تشجيع‭ ‬الدخل‭ ‬الاقتصادي‭ ‬في‭ ‬المجالات‭ ‬الرياضية‭ ‬المحلية‭ ‬عبر‭ ‬إسهامات‭ ‬الدول‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الاتفاقيات‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬مردود‭ ‬هذه‭ ‬الاستضافة‭ ‬على‭ ‬المدى‭ ‬القريب‭ ‬سيقوم‭ ‬على‭ ‬تشجيع‭ ‬السياحة‭ ‬الرياضية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬عبر‭ ‬اطلاع‭ ‬الدول‭ ‬والمشاركين‭ ‬من‭ ‬مختلف‭ ‬بلدان‭ ‬العالم‭ ‬على‭ ‬منجزات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬مختلف‭ ‬المجالات‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬المجال‭ ‬الرياضي‭.‬

وقال‭ ‬مدير‭ ‬إدارة‭ ‬الدراسات‭ ‬والبحوث‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬البحرين‭ ‬للدراسات‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬والدولية‭ ‬والطاقة‭ ‬‮«‬دراسات‮»‬‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬الدكتور‭ ‬عمر‭ ‬العبيدلي‭ ‬حول‭ ‬فوز‭ ‬المملكة‭ ‬بالاستضافة‭ ‬إنه‭ ‬سيسهم‭ ‬في‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهم‭ ‬منجزات‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬عدد‭ ‬المشاركين‭ ‬الذي‭ ‬يبلغ‭ ‬حوالي‭ ‬450‭ ‬مشاركا‭ ‬من‭ ‬150‭ ‬دولة‭ ‬حول‭ ‬العالم‭ ‬يدل‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬هذا‭ ‬الحدث‭ ‬وبالتالي‭ ‬ستقدم‭ ‬هذه‭ ‬الاستضافة‭ ‬فرصة‭ ‬ذهبية‭ ‬لمملكة‭ ‬البحرين‭ ‬لاستعراض‭ ‬البنية‭ ‬التحتية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬السياحي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعرّف‭ ‬المشاركين‭ ‬على‭ ‬الوجهات‭ ‬والمشاريع‭ ‬الترفيهية‭. ‬

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