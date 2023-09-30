المملكة محطة بارزة على خريطة الرياضة العالمية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) مكاسب كبيرة من احتضان البحرين لعمومية البارالمبية الدولية
رياضيون: الاستضافة تعكس المكانة الدولية للمملكة في القطاع البارالمبي وتؤكد الاهتمام بذوي العزيمة
تمثل استضافة مملكة البحرين للاجتماع العادي للجمعية العمومية للجنة البارالمبية الدولية لعام 2023 والمؤتمر المصاحب له، خلال الفترة من 24 سبتمبر إلى 27 سبتمبر الجاري، محطة مهمة في تاريخ الرياضة البحرينية، تعكس المكانة الدولية المرموقة التي تحظى بها المملكة، كما ستكون لها بصمة بارزة في الحركة البارالمبية العالمية، من خلال استضافة مشاركين من أكثر من 150 دولة بما في ذلك رؤساء وممثلي اللجان البارالمبية الوطنية واتحادات الألعاب الرياضية.
«أخبار الخليج» تواصلت مع عدد من الرياضيين والاقتصاديين الذين أكدوا أهمية هذا الحدث العالمي، حيث عبّر لاعبو الاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة عن فخرهم بهذا الحدث معتبرين أنه بمثابة وسام فخر وشرف يُضاف إلى منجزات المملكة الرياضية، كما اعتبر عدد من الخبراء الاقتصاديين الاستضافة بمثابة فرصة ذهبية ستلعب دورًا مهمًا للمملكة على خارطة الألعاب البارالمبية والسياحة الرياضية كما ستسهم هذه الاستضافة في فتح آفاق استثمارية جديدة من خلال تعريف الدول المشاركة بمنجزات مملكة البحرين، كما أنها تسهم في تشجيع السياحة الرياضية التي تعد أحد أهم أهداف استراتيجية السياحة التي أطلقتها البحرين خلال الفترة من 2022-2026.
في البداية عبّرت اللاعبة رُبا العمري عن فخرها بفوز مملكة البحرين باستضافة الاجتماع العادي للجمعية العمومية للجنة البارالمبية الدولية لعام 2023 حيث أشارت إلى أن هذه الخطوة ستسهم في ترسيخ مكانة المملكة على خارطة الألعاب البارالمبية العالمية، كما اعتبرت فوز البحرين باستضافة الاجتماع العادي للجمعية إنجازا يفتخر به جميع اللاعبين بمختلف الرياضات البارالمبية.
وأوضح اللاعب حازم قاروني في حديثه مع «أخبار الخليج» أن استضافة البحرين لهذا الحدث التاريخي والمهم والتابع للألعاب البارالمبية لا يُعد بالأمر الجديد حيث ساهمت المملكة من خلال احتضان اللاعبين والنهوض بمواهبهم في مختلف الرياضات، لافتاً إلى أن هذا الحدث يعد إنجازًا آخر ويعزز مكانة المملكة على الصعيد الدولي، كما أشار إلى أن الاتحاد البحريني لرياضة ذوي الإعاقة بمثابة المنزل الذي احتضن جميع اللاعبين وساهم في تحقيقهم للمنجزات العالمية.
واعتبرت اللاعبة أمل الفردان خبر استضافة الاجتماع العادي للجمعية العمومية للجنة البارالمبية الدولية لعام 2023 في المملكة بمثابة وسام فخر وشرف يحمله كل اللاعبين في المملكة، واعتبرت هذا النجاح دليلا على قدرة البحرين على إحراز أكبر وأهم المنجزات الرياضية، وأكدت أن هذه الاستضافة ستلعب دورًا في رفع اسم المملكة عاليًا على خارطة الألعاب البارالمبية عالميًا.
ومن جانبه قال الاقتصادي منذر فيصل إن استضافة البحرين لهذا الحدث الرياضي المهم والتاريخي وأي حدث رياضي عالمي هو بمثابة بوابة استثمارية شاملة الأنواع لأن مردودها الاقتصادي على الدولة المستضيفة لا يشمل وقت الاستضافة بل يمتد إلى ما بعدها حيث سيساهم استضافة الاجتماع العادي للجمعية العمومية للجنة البارالمبية الدولية في تعريف الدول الـ150 المشاركة باقتصاد البحرين، والاطلاع على أهم التشريعات والخدمات المتوفرة في البلد إلى جانب الزخم الإعلامي والذي سيلعب دورًا مهمًا في تسليط الضوء على تجربة البحرين في الاستضافة إلى جانب استعراضه الجانب الاقتصادي البحريني والفرص الاستثمارية الموجودة فيها والتي ستسهم في جذب المستثمرين الأجانب للاستثمار في المجال الرياضي بشكل عام.
كما أكد الخبير الاقتصادي عبر «أخبار الخليج» أن هذه الاستضافة لمثل هذا الحدث ستلعب دورًا مهمًا في جذب الأنظار وفتح فرص تجارية مع مملكة البحرين، إلى جانب احتمالية عقد اتفاقيات تجارية ذات مردود مادي ومعرفي حيث ستسهم هذه الاستضافة في فتح آفاق لاتفاقيات تبادلية للخبرات الرياضية والمعرفية مما سيساهم في تشجيع الدخل الاقتصادي في المجالات الرياضية المحلية عبر إسهامات الدول المشاركة في هذه الاتفاقيات.
وأضاف أن مردود هذه الاستضافة على المدى القريب سيقوم على تشجيع السياحة الرياضية في البحرين عبر اطلاع الدول والمشاركين من مختلف بلدان العالم على منجزات مملكة البحرين في مختلف المجالات إلى جانب المجال الرياضي.
وقال مدير إدارة الدراسات والبحوث في مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات» في البحرين الدكتور عمر العبيدلي حول فوز المملكة بالاستضافة إنه سيسهم في تسليط الضوء على أهم منجزات مملكة البحرين، إلى جانب عدد المشاركين الذي يبلغ حوالي 450 مشاركا من 150 دولة حول العالم يدل على أهمية هذا الحدث وبالتالي ستقدم هذه الاستضافة فرصة ذهبية لمملكة البحرين لاستعراض البنية التحتية في القطاع السياحي من خلال تعرّف المشاركين على الوجهات والمشاريع الترفيهية.
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