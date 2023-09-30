العميد متقاعد ناصر المسلم.. خدم الوطن ما يقارب نصف قرن ورحل بعد عطاء أمني مشرف

MENAFN - Akhbar Al Khaleej)

آمن‭ ‬طوال‭ ‬حياته‭ ‬أن‭ ‬خدمة‭ ‬الوطن‭ ‬والتفاني‭ ‬في‭ ‬الذود‭ ‬عنه‭ ‬شرف‭ ‬لا‭ ‬يضاهيه‭ ‬شرف،‭ ‬فكان‭ ‬مخلصا‭ ‬في‭ ‬عطائه،‭ ‬دؤوبا‭ ‬في‭ ‬عمله،‭ ‬منضبطا‭ ‬خلال‭ ‬مسيرة‭ ‬خدمته‭.. ‬العميد‭ ‬متقاعد‭ ‬ناصر‭ ‬محمد‭ ‬المسلم‭ ‬الذي‭ ‬صعدت‭ ‬روحه‭ ‬إلى‭ ‬بارئها،‭ ‬بعد‭ ‬مراحل‭ ‬متتالية‭ ‬من‭ ‬العطاء‭ ‬لوطنه‭ ‬كان‭ ‬خلالها‭ ‬نموذجا‭ ‬مشرّفا‭ ‬لرجل‭ ‬الأمن،‭ ‬من‭ ‬الرعيل‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الأمني‭ ‬بكافة‭ ‬مجالاته،‭ ‬وخاصة‭ ‬أنه‭ ‬بدأ‭ ‬العمل‭ ‬الأمني‭ ‬في‭ ‬مستهل‭ ‬الستينيات‭ ‬من‭ ‬القرن‭ ‬العشرين‭ ‬واستمر‭ ‬فيه‭ ‬حتى‭ ‬بدايات‭ ‬القرن‭ ‬الحادي‭ ‬والعشرين‭ ‬وتحديدا‭ ‬عام‭ ‬2005‭. ‬

توفي‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬التاسعة‭ ‬والسبعين،‭ ‬وبلغت‭ ‬سنوات‭ ‬خدمته‭ ‬للوطن‭ ‬خمسة‭ ‬وأربعين‭ ‬عاما،‭ ‬كما‭ ‬ينتسب‭ ‬إلى‭ ‬عائلة‭ ‬المسلم‭ ‬ذات‭ ‬التاريخ‭ ‬الوطني‭ ‬المشرف‭. ‬وكانت‭ ‬بدايته‭ ‬مع‭ ‬العمل‭ ‬الأمني‭ ‬في‭ ‬أكتوبر‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬1960‭ ‬بالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للتدريب‭ ‬والحراسات،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬أمن‭ ‬المنامة‭ ‬وصولا‭ ‬إلى‭ ‬شؤون‭ ‬الجنسية‭ ‬والجوازات‭ ‬والإقامة‭ ‬فإدارة‭ ‬أمن‭ ‬المحرق‭. ‬لينتقل‭ ‬بعدها‭ ‬إلى‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للتحقيقات‭ ‬والمباحث‭ ‬الجنائية،‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬إلى‭ ‬قيادة‭ ‬خفر‭ ‬السواحل،‭ ‬فالإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‮

‬بعدها،‭ ‬وفي‭ ‬عام‭ ‬1992‭ ‬انتقل‭ ‬للعمل‭ ‬في‮

‬إدارة‭ ‬أمن‭ ‬ميناء‭ ‬سلمان‭ ‬ليعود‭ ‬إلى‭ ‬إدارة‭ ‬أمن‭ ‬المنامة‭ ‬حتى‭ ‬كانت‭ ‬المحطة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬عمله‭ ‬الأمني‭ ‬في‭ ‬مديرية‭ ‬شرطة‭ ‬محافظة‭ ‬العاصمة‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2004‭.‬

وخلال‭ ‬هذه‭ ‬المسيرة‭ ‬الطويلة‭ ‬التي‭ ‬شملت‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المجالات‭ ‬الأمنية،‭ ‬خاض‭ ‬الفقيد‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الدورات‭ ‬التدريبية‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬وخارجها،‭ ‬منها‭ ‬دورة‭ ‬تدريب‭ ‬ضباط‭ ‬الشرطة‭ ‬بالمملكة‭ ‬المتحدة،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬دورات‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬المروري‭ ‬والإداري،‭ ‬حتى‭ ‬توافرت‭ ‬لديه‭ ‬خبرات‭ ‬عديدة‭ ‬استقاها‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬الميداني‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬خلاله‭ ‬نموذجا‭ ‬للالتزام‭ ‬والانضباط‭. ‬واستحق‭ ‬التكريم‭ ‬الوطني‭ ‬بكل‭ ‬أشكاله،‭ ‬ومن‭ ‬بين‭ ‬الأنواط‭ ‬التي‭ ‬نالها‭ ‬خلال‭ ‬فترة‭ ‬خدمته‭ ‬نوط‭ ‬الأمن‭ ‬للخدمة‭ ‬الممتازة‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى،‭ ‬نوط‭ ‬الأمن‭ ‬لتقدير‭ ‬الخدمة‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى،‭ ‬نوط‭ ‬عهد‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى،‭ ‬نوط‭ ‬الأمن‭ ‬للخدمة‭ ‬الطويلة‭ ‬25‭ ‬سنة،‭ ‬نوط‭ ‬الأمن‭ ‬للخدمة‭ ‬الطويلة‭ ‬20‭ ‬سنة‭. ‬كما‭ ‬حصل‭ ‬الفقيد‭ ‬على‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأوسمة،‭ ‬منها‭ ‬وسام‭ ‬الشيخ‭ ‬عيسى‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الثالثة،‭ ‬وسام‭ ‬تقدير‭ ‬الخدمة‭ ‬العسكرية‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى،‭ ‬وسام‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الرابعة‭.‬

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‬يشهد‭ ‬الجميع‭ ‬للمغفور‭ ‬له‭ ‬العميد‭ ‬متقاعد‭ ‬ناصر‭ ‬محمد‭ ‬المسلم‭ ‬بالانضباط‭ ‬والاحترام‭ ‬والرقي‭ ‬في‭ ‬التعامل‭. ‬وفي‭ ‬هذا‭ ‬الإطار‭ ‬أعرب‭ ‬الفريق‭ ‬متقاعد‭ ‬الشيخ‭ ‬دعيج‭ ‬بن‭ ‬خليفة‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬وكيل‭ ‬وزاره‭ ‬الداخلية‭ ‬السابق‭ ‬عن‭ ‬حزنه‭ ‬لوفاة‭ ‬العميد‭ ‬متقاعد‭ ‬ناصر‭ ‬المسلم،‭ ‬موضحا‭ ‬أنه‭ ‬أمضى‭ ‬معه‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬وعرفه‭ ‬عن‭ ‬قرب‭ ‬وفي‭ ‬مواقع‭ ‬أمنية‭ ‬عديدة،‭ ‬ووجد‭ ‬فيه‭ ‬الضابط‭ ‬الملتزم‭ ‬المخلص‭ ‬في‭ ‬عمله‭ ‬والذي‭ ‬لا‭ ‬يتقاعس‭ ‬عن‭ ‬أداء‭ ‬الواجب‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬لمست‭ ‬فيه‭ ‬حسن‭ ‬الانضباط‭ ‬والتعامل،‭ ‬وكان‭ ‬رحمة‭ ‬الله‭ ‬عليه‭ ‬صديقا‭ ‬لجميع‭ ‬الضباط‭ ‬سواء‭ ‬من‭ ‬هم‭ ‬رؤساء‭ ‬له‭ ‬أو‭ ‬كان‭ ‬رئيسا‭ ‬لهم،‭ ‬وكان‭ ‬تعامله‭ ‬حسنا‭ ‬تسوده‭ ‬روح‭ ‬الأخوة‮»‬‭.‬

في‭ ‬سياق‭ ‬متصل،‭ ‬أوضح‭ ‬اللواء‭ ‬متقاعد‭ ‬محمد‭ ‬علي‭ ‬فضل‭ ‬النعيمي‭ ‬أن‭ ‬الجميع‭ ‬يشهد‭ ‬للفقيد‭ ‬بالأخلاق‭ ‬الطيبة‭ ‬والتعامل‭ ‬الحسن‭ ‬وساهم‭ -‬رحمة‭ ‬الله‭ ‬عليه‭- ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬نجاحات‭ ‬وانجازات‭ ‬عديدة‭ ‬وبارزة‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الأمني‭ ‬بالمملكة،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬ملتزما‭ ‬بنظام‭ ‬العمل‭ ‬ومبادئه‭.‬

فيما‭ ‬أكد‭ ‬اللواء‭ ‬متقاعد‭ ‬فاروق‭ ‬المعاودة‭ ‬أنه‭ ‬عمل‭ ‬مع‭ ‬الفقيد

في‭ ‬الإدارة‭ ‬العامة‭ ‬للمرور‭ ‬وكان‭ ‬رجلا‭ ‬محترما‭ ‬ذا‭ ‬كفاءة‭ ‬بارزة‭ ‬وقدرة‭ ‬وهمة‭ ‬عالية‭ ‬في‭ ‬العمل‭ ‬الأمني،‭ ‬مضيفا‭ ‬أنه‭ ‬كان‭ ‬يتسم‭ ‬بالتعامل‭ ‬الراقي‭ ‬مع‭ ‬زملائه‭ ‬من‭ ‬الضباط‭ ‬وأفراد‭ ‬الشرطة،‭ ‬عطوفا‭ ‬وناصحا‭ ‬ومحل‭ ‬احترام‭ ‬وتقدير‭ ‬الجميع،‭ ‬وكنا‭ ‬نرجع‭ ‬له‭ ‬ونستشيره‭ ‬في‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬والقضايا‭ ‬المرورية‭.‬

من‭ ‬جهته،‭ ‬أشار‭ ‬المدعي‭ ‬العام‭ ‬السابق‭ ‬السيد‭ ‬عيسى‭ ‬بوخوة‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬العميد‭ ‬متقاعد‭ ‬ناصر‭ ‬المسلم‭ ‬كان‭ ‬ضابطا‭ ‬نشطا‭ ‬وخلوقا‭ ‬ومبتسما‭ ‬دائما‭ ‬أثناء‭ ‬الحديث،‭ ‬وحرص‭ ‬خلال‭ ‬عمله‭ ‬في‭ ‬التحقيقات‭ ‬على‭ ‬الاعتماد‭ ‬على‭ ‬المواد‭ ‬القانونية‭ ‬ليظل‭ ‬عمله‭ ‬قائما‭ ‬على‭ ‬القانون‭.‬

أما‭ ‬اللواء‭ ‬متقاعد‭ ‬عبدالله‭ ‬محمد‭ ‬جبر‭ ‬المسلم‭ ‬فقد‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬الفقيد‭ ‬أفنى‭ ‬عمره‭ ‬في‭ ‬خدمة‭ ‬البحرين‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الالتزام‭ ‬بالعمل‭ ‬الأمني‭ ‬وتطبيق‭ ‬النظام‭ ‬والقانون‭ ‬وكان‭ ‬من‭ ‬الضباط‭ ‬المخلصين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬عملهم،‭ ‬والجميع‭ ‬يشيد‭ ‬بذلك‭.‬

وقال‭: ‬‮«‬كان‭ ‬مثالا‭ ‬للضابط‭ ‬المحترم‭ ‬والمحبوب‭ ‬بين‭ ‬الجميع،‭ ‬ذكيا‭ ‬ومنضبطا‭ ‬ومتفانيا‭ ‬في‭ ‬عمله،‭ ‬مما‭ ‬أهله‭ ‬لتبوء‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المناصب‭ ‬القيادية‭ ‬في‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية،‭ ‬كما‭ ‬كان‭ -‬رحمه‭ ‬الله‭- ‬على‭ ‬تواصل‭ ‬دائم‭ ‬مع‭ ‬زملائه‭ ‬رغم‭ ‬ظروف‭ ‬الحياة‭ ‬ومشاغلها‮»‬‭.‬

في‭ ‬ذات‭ ‬السياق،‭ ‬أكد‭ ‬مستشار‭ ‬الشؤون‭ ‬الادارية‭ ‬والتدريب‭ ‬بوزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬اللواء‭ ‬متقاعد‭ ‬إبراهيم‭ ‬حبيب‭ ‬أن‭ ‬الفقيد‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬القيادات‭ ‬الأمنية‭ ‬التي‭ ‬يشهد‭ ‬لها‭ ‬بالإنجاز،‭ ‬فكان‭ ‬ضابطا‭ ‬يتمتع‭ ‬بالولاء‭ ‬والقيادة‭ ‬ومن‭ ‬أصحاب‭ ‬الاخلاق‭ ‬الرفيعة‭ ‬وعلاقاته‭ ‬طيبة‭ ‬وتتصف‭ ‬بالاحترام‭ ‬والتعاون‭ ‬والتقدير‭ ‬مع‭ ‬كافة‭ ‬الضباط‭ ‬والافراد،‭ ‬وكان‭ ‬يضرب‭ ‬به‭ ‬المثل‭ ‬في‭ ‬الاخلاص‭ ‬والتفاني‭ ‬والعمل‭ ‬الجاد‭. ‬

رحم‭ ‬الله‭ ‬العميد‭ ‬متقاعد‭ ‬ناصر‭ ‬محمد‭ ‬المسلم‭ ‬وأسكنه‭ ‬فسيح‭ ‬جناته‭ ‬وألهم‭ ‬أهله‭ ‬وذويه‭ ‬الصبر‭ ‬والسلوان‭.. ‬وإنا‭ ‬لله‭ ‬وإنا‭ ‬إليه‭ ‬راجعون‭. ‬

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