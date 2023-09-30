إقليم ناجورنو كاراباخ يوشك أن يفرغ من سكانه الأرمن

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

باكو،‭ ‬كورنيدزور‭ (‬ارمينيا‭) - (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬بات‭ ‬إقليم‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬شبه‭ ‬خالٍ‭ ‬من‭ ‬سكانه‭ ‬الأرمن،‭ ‬مع‭ ‬إعلان‭ ‬السلطات‭ ‬في‭ ‬يريفان‭ ‬السبت‭ ‬الماضي‭ ‬أن‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬منهم‭ ‬فرّوا‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بانتصار‭ ‬أذربيجان‭ ‬وإعلان‭ ‬حلّ‭ ‬الجمهورية‭ ‬الانفصالية‭. ‬

وفي‭ ‬ظل‭ ‬صعوبات‭ ‬تعترض‭ ‬استقبالهم‭ ‬وبانتظار‭ ‬وصول‭ ‬بعثة‭ ‬تابعة‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لتقييم‭ ‬الحاجات‭ ‬الإنسانية‭ ‬الى‭ ‬المنطقة‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع،‭ ‬أعلن‭ ‬معارضو‭ ‬رئيس‭ ‬الحكومة‭ ‬الارميني‭ ‬نيكول‭ ‬باشينيان،‭ ‬المتهم‭ ‬بالوقوف‭ ‬متفرجًا‭ ‬أمام‭ ‬هجوم‭ ‬باكو‭ ‬الخاطف‭ ‬والذي‭ ‬تخلت‭ ‬عنه‭ ‬موسكو،‭ ‬نيتهم‭ ‬التظاهر‭ ‬من‭ ‬جديد‭.

‬وقالت‭ ‬نظلي‭ ‬باغداساريان،‭ ‬المتحدثة‭ ‬باسم‭ ‬باشينيان،‭ ‬إن‭ ‬‮«‬100 , 417‭ ‬شخصاً‭ ‬دخلوا‭ ‬إلى‭ ‬أرمينيا‮»‬‭ ‬منذ‭ ‬استسلام‭ ‬الانفصاليين‭ ‬في‭ ‬20‭ ‬سبتمبر،‭ ‬أي‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬80 % ‭ ‬من‭ ‬عدد‭ ‬السكان‭ ‬الأرمن‭ ‬في‭ ‬المنطقة‭ ‬وكانوا‭ ‬يقدّرون‭ ‬قبل‭ ‬الهجوم‭ ‬الأذربيجاني‭ ‬بنحو‭ ‬120‭ ‬ألفا‭. ‬

وكتب‭ ‬أرتاك‭ ‬بلغاريان،‭ ‬الوسيط‭ ‬السابق‭ ‬لحقوق‭ ‬المدنيين‭ ‬في‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬على‭ ‬منصة‭ ‬‮«‬إكس‮»‬‭ (‬تويتر‭ ‬سابقا‭): ‬‮«‬لم‭ ‬يبق‭ ‬سوى‭ ‬بضع‭ ‬مئات‭ ‬من‭ ‬الموظفين‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬العام‭ ‬والعاملين‭ ‬في‭ ‬مجال‭ ‬الاسعاف‭ ‬والمتطوعين‭ ‬وأشخاص‭ ‬من‭ ‬ذوي‭ ‬الحاجات‭ ‬الخاصة،‭ ‬وهم‭ ‬يستعدون‭ ‬بدورهم‭ ‬للمغادرة‮»‬،‭ ‬مؤكدا‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬المعلومات‭ ‬‮«‬هي‭ ‬غير‭ ‬رسمية‮»‬‭. ‬

‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬قتل‭ ‬جندي‭ ‬أذربيجاني‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬برصاص‭ ‬قناص‭ ‬من‭ ‬مواقع‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الأرمينية‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬البلدين،‭ ‬وفق‭ ‬ما‭ ‬أفادت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الأذربيجانية‭ ‬في‭ ‬بيان‭. ‬وقالت‭ ‬الوزارة‭ ‬إن‭ ‬‮«‬الجندي‭ ‬قتل‭ ‬بعد‭ ‬الظهر‮»‬‭ ‬على‭ ‬أراضي‭ ‬أذربيجان‭ ‬‮«‬انطلاقا‭ ‬من‭ ‬قرية‭ ‬زركند‭ ‬في‭ ‬أرمينيا‮»‬،‭ ‬لافتة‭ ‬الى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬وحدات‭ ‬من‭ ‬القوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الأذربيجانية‭ ‬تتخذ‭ ‬اجراءات‭ ‬للرد‭ ‬وعند‭ ‬معبر‭ ‬كورنيدزور،‭ ‬شاهد‭ ‬صحفي‭ ‬في‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬وصول‭ ‬عدد‭ ‬قليل‭ ‬من‭ ‬سيارات‭ ‬الإسعاف،‭ ‬فيما‭ ‬أشار‭ ‬حرس‭ ‬الحدود‭ ‬إلى‭ ‬أنهم‭ ‬مازالوا‭ ‬ينتظرون‭ ‬وصول‭ ‬آخر‭ ‬الحافلات‭ ‬التي‭ ‬تقل‭ ‬مدنيين‭. ‬وفي‭ ‬مدينة‭ ‬جوريس‭ ‬القريبة،‭ ‬ينتظر‭ ‬مئات‭ ‬اللاجئين‭ ‬في‭ ‬الساحة‭ ‬المركزية،‭ ‬وسط‭ ‬أمتعتهم،‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬مكان‭ ‬يؤويهم‭.

‬وأعلنت‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬أنها‭ ‬سترسل‭ ‬الى‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬هذا‭ ‬الأسبوع‭ ‬بعثة‭ ‬بهدف‭ ‬تقييم‭ ‬الحاجات‭ ‬الانسانية،‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬‮«‬منذ‭ ‬نحو‭ ‬ثلاثين‭ ‬عاما‮»‬‭. ‬وأعربت‭ ‬فرنسا‭ ‬السبت‭ ‬عن‭ ‬أسفها‭ ‬لأن‭ ‬أذربيجان‭ ‬لم‭ ‬توافق‭ ‬على‭ ‬دخول‭ ‬البعثة‭ ‬إلا‭ ‬بعد‭ ‬نزوح‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬100‭ ‬ألف‭ ‬أرمني‭. ‬وأكدت‭ ‬الخارجية‭ ‬الفرنسية‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬‮«‬التزامها‭ ‬بدعم‭ ‬سيادة‭ ‬ووحدة‭ ‬أراضي‭ ‬أرمينيا‭ ‬إلى‭ ‬حيث‭ ‬لجأ‭ ‬هؤلاء‭ ‬السكان‮»‬‭. ‬

في‭ ‬المجموع،‭ ‬أُفيد‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬حوالي‭ ‬600‭ ‬شخص‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬الهجوم‭ ‬الخاطف‭ ‬الذي‭ ‬شنته‭ ‬باكو‭. ‬وأدت‭ ‬المعارك‭ ‬نفسها‭ ‬إلى‭ ‬مقتل‭ ‬200‭ ‬جندي‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬جانب‭. ‬

أصدرت‭ ‬سلطات‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‭ ‬الانفصالية‭ ‬الخميس‭ ‬مرسوماً‭ ‬يأمر‭ ‬بحلّ‭ ‬‮«‬جميع‭ ‬المؤسسات‭... ‬في‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬يناير‭ ‬2024‮»‬،‭ ‬وهو‭ ‬إعلان‭ ‬تاريخي‭ ‬يؤكد‭ ‬أن‭ ‬‮«‬جمهورية‭ ‬ناجورنو‭ ‬كاراباخ‮»‬‭ ‬المعلنة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬واحد‭ ‬قبل‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬30‭ ‬عاماً‭ ‬‮«‬ستزول‭ ‬من‭ ‬الوجود‮»‬‭. ‬

وغادر‭ ‬السكان‭ ‬الأرمن‭ ‬المذعورون‭ ‬منازلهم‭ ‬خوفا‭ ‬من‭ ‬الانتقام‭ ‬وأحرقوا‭ ‬لوازمهم‭ ‬الشخصية‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬ينضموا‭ ‬إلى‭ ‬طوابير‭ ‬اللاجئين‭. ‬وتسود‭ ‬خشية‭ ‬من‭ ‬الانتقام‭ ‬بين‭ ‬سكان‭ ‬المنطقة‭ ‬ذات‭ ‬الغالبية‭ ‬المسيحية‭ ‬والتي‭ ‬انفصلت‭ ‬عن‭ ‬أذربيجان‭ ‬ذات‭ ‬الغالبية‭ ‬المسلمة‭ ‬بعد‭ ‬تفكّك‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفيتي،‭ ‬وخاضت‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ثلاثة‭ ‬عقود‭ ‬مواجهات‭ ‬مع‭ ‬باكو،‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬خلال‭ ‬حربين‭ ‬بين‭ ‬عامي‭ ‬1988‭ ‬و1994‭ ‬وفي‭ ‬خريف‭ ‬عام‭ ‬2020‭. ‬