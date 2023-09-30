قبضت عليه حيا شمال سوريا.. أمريكا تكشف اسم قيادي داعشي

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
(العربية نت): بعد الغارة الأخيرة وعملية الإنزال في الشمال السوري بحثاً عن فلول تنظيم داعش الإرهابي، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية في بيان، أمس، أن قواتها نفذت هجوما بالهليكوبتر بالمنطقة يوم 28 أيلول.
وكشف البيان أن الوحدات الأمريكية ألقت القبض على ممدوح إبراهيم الحاجي شيخ، من تنظيم داعش.
وأضاف أن العملية لم تسفر عن سقوط قتلى أو مصابين.
أتى هذا بعدما أعلنت الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، أن قواتها ألقت القبض على مسؤول العمليات والتسهيلات في تنظيم داعش أبو هليل الفدعاني بعد غارة بطائرة هليكوبتر.
يشار إلى أن تنظيم داعش الإرهابي كان قد أكد في أغسطس الماضي، مقتل زعيمه أبو الحسين الحسيني القريشي، معلناً تعيين أبو حفص الهاشمي القريشي خلفا له.
كما لم يقدم داعش حينها تفاصيل أخرى عن الزعيم الجديد.
تأتي هذه التعيينات بعد مقتل مؤسس التنظيم أبو بكر البغدادي خلال عملية عسكرية أمريكية في سوريا في عام 2019، ليتولى بعده أبو الحسين الحسيني القريشي السلطة في نوفمبر 2022 حتى مقتله في سوريا أيضا.
ويواصل مقاتلو التنظيم شن هجمات متمردة في سوريا والعراق، بعدما اختبأت خلايا نائمة منهم في السنوات الأخيرة ضمن مناطق نائية في كلا البلدين، عقب هزيمة التنظيم.
في حين لا يزال التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة يشن غارات ضده.
MENAFN30092023000055011008ID1107169887
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.