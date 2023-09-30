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قبضت عليه حيا شمال سوريا.. أمريكا تكشف اسم قيادي داعشي

9/30/2023 7:23:31 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

‭(‬العربية‭ ‬نت‭): ‬بعد‭ ‬الغارة‭ ‬الأخيرة‭ ‬وعملية‭ ‬الإنزال‭ ‬في‭ ‬الشمال‭ ‬السوري‭ ‬بحثاً‭ ‬عن‭ ‬فلول‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الإرهابي،‭ ‬أعلنت‭ ‬القيادة‭ ‬المركزية‭ ‬الأمريكية‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬أمس،‭ ‬أن‭ ‬قواتها‭ ‬نفذت‭ ‬هجوما‭ ‬بالهليكوبتر‭ ‬بالمنطقة‭ ‬يوم‭ ‬28‭ ‬أيلول‭.‬

وكشف‭ ‬البيان‭ ‬أن‭ ‬الوحدات‭ ‬الأمريكية‭ ‬ألقت‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬ممدوح‭ ‬إبراهيم‭ ‬الحاجي‭ ‬شيخ،‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭.‬

وأضاف‭ ‬أن‭ ‬العملية‭ ‬لم‭ ‬تسفر‭ ‬عن‭ ‬سقوط‭ ‬قتلى‭ ‬أو‭ ‬مصابين‭.‬

أتى‭ ‬هذا‭ ‬بعدما‭ ‬أعلنت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬الاثنين‭ ‬الماضي،‭ ‬أن‭ ‬قواتها‭ ‬ألقت‭ ‬القبض‭ ‬على‭ ‬مسؤول‭ ‬العمليات‭ ‬والتسهيلات‭ ‬في‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬أبو‭ ‬هليل‭ ‬الفدعاني‭ ‬بعد‭ ‬غارة‭ ‬بطائرة‭ ‬هليكوبتر‭.‬

يشار‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬تنظيم‭ ‬داعش‭ ‬الإرهابي‭ ‬كان‭ ‬قد‭ ‬أكد‭ ‬في‭ ‬أغسطس‭ ‬الماضي،‭ ‬مقتل‭ ‬زعيمه‭ ‬أبو‭ ‬الحسين‭ ‬الحسيني‭ ‬القريشي،‭ ‬معلناً‭ ‬تعيين‭ ‬أبو‭ ‬حفص‭ ‬الهاشمي‭ ‬القريشي‭ ‬خلفا‭ ‬له‭.‬

كما‭ ‬لم‭ ‬يقدم‭ ‬داعش‭ ‬حينها‭ ‬تفاصيل‭ ‬أخرى‭ ‬عن‭ ‬الزعيم‭ ‬الجديد‭.‬

تأتي‭ ‬هذه‭ ‬التعيينات‭ ‬بعد‭ ‬مقتل‭ ‬مؤسس‭ ‬التنظيم‭ ‬أبو‭ ‬بكر‭ ‬البغدادي‭ ‬خلال‭ ‬عملية‭ ‬عسكرية‭ ‬أمريكية‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2019،‭ ‬ليتولى‭ ‬بعده‭ ‬أبو‭ ‬الحسين‭ ‬الحسيني‭ ‬القريشي‭ ‬السلطة‭ ‬في‭ ‬نوفمبر‭ ‬2022‭ ‬حتى‭ ‬مقتله‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬أيضا‭.‬

ويواصل‭ ‬مقاتلو‭ ‬التنظيم‭ ‬شن‭ ‬هجمات‭ ‬متمردة‭ ‬في‭ ‬سوريا‭ ‬والعراق،‭ ‬بعدما‭ ‬اختبأت‭ ‬خلايا‭ ‬نائمة‭ ‬منهم‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬ضمن‭ ‬مناطق‭ ‬نائية‭ ‬في‭ ‬كلا‭ ‬البلدين،‭ ‬عقب‭ ‬هزيمة‭ ‬التنظيم‭.‬

في‭ ‬حين‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬التحالف‭ ‬الذي‭ ‬تقوده‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬يشن‭ ‬غارات‭ ‬ضده‭.‬

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