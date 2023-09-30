التوتر في كوسوفو يعيد التذكير بالهوة الفاصلة بين الصرب والألبان

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- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
بريشتينا - الوكالات: أعاد التوتر في كوسوفو بعد اشتباكات بين الشرطة ومجموعة مسلّحة هي الأشد عنفًا منذ سنوات، تسليط الضوء على الهوة الساحقة التي تفصل بين الألبان والصرب وصعوبة تحقيق مصالحة في الإقليم الصربي السابق بعد أعوام على توقف المعارك.
الأحد الماضي، قتل أحد عناصر شرطة كوسوفو في كمين نفّذته مجموعة من الصرب، أعقبه إطلاق نار بين القوات الخاصة للشرطة والمجموعة المسلحة أودى بحياة ثلاثة من المسلحين الذين لجأوا إلى دير أرثوذكسي في قرية بانجسكا القريبة من الحدود.
وذكر التلفزيون الرسمي الصربي ان جثث الصرب الثلاثة الذين قتلوا في هذه المواجهة سلمت لعائلاتهم أمس في بريشتينا.
في راسكا، البلدة الواقعة في جنوب صربيا والحدودية مع كوسوفو، أشار مراسل وكالة فرانس برس السبت إلى عدم تسجيل أي تحرك للقوات المسلحة الصربية أو زيادة انتشارها.
والجمعة، حذرت الولايات المتحدة من «انتشار صربي عسكري كبير على طول الحدود مع كوسوفو»، داعية «صربيا إلى سحب قواتها».
وبعد الاشتباكات التي وقعت في شمال كوسوفو حيث تتركز الأقلية الصربية، أعلنت الشرطة توقيف ثلاثة أشخاص ضالعين في الهجوم. كما صادرت كميات من الأسلحة قالت إنها تكفي لتسليح المئات. وواصلت الجمعة دهم هذه المنطقة، ونفذ عناصر القوات الخاصة عمليات تفتيش لأملاك تعود الى من يشتبه بكونه العقل المدبّر للعملية.
ولقيت الخطوات إدانة بلجراد التي مازالت ترفض الاعتراف بالاستقلال المعلن عام 2008 للإقليم الصربي السابق.
واعتبر المكتب الصربي لشؤون كوسوفو أن المداهمات والتوقيفات هي «عرض وحشي ومبالغ به للقوة» تستخدم فيه قوات خاصة «مدججة بالسلاح حتى العظم».
كما أبدى حلف شمال الأطلسي استعداده لتعزيز حضور قوة «كفور» المنتشرة في كوسوفو بهدف «مواجهة الوضع» الناشئ.
في مدينة ميتروفيتشا المتنوعة عرقيا بشمال كوسوفو، أبدى سكان من الصرب قلقهم من الحضور المتزايد للشرطة وخشيتهم من عمليات قمع إضافية محتملة تزيد من توتير الوضع المتشنج أساسا.
وأتت اشتباكات الأحد الماضي بعد نحو أسبوع من فشل الجولة الأخيرة من مباحثات بين مسؤولين كوسوفيين وصرب استضافتها بروكسل بتسهيل من الاتحاد الأوروبي، في تحقيق اختراق ضمن مسعى يهدف الى تحسين العلاقات بين الطرفين.
وعلى رغم تواصل المباحثات وترافقها مع دعوات الى خفض التوتر، رجح محللون أن يكون الاشتباك الأخير مسمارا في نعش فرص التوصل الى مصالحة فعلية.
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