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التوتر في كوسوفو يعيد التذكير بالهوة الفاصلة بين الصرب والألبان

9/30/2023 7:23:28 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

بريشتينا‭ - ‬الوكالات‭: ‬أعاد‭ ‬التوتر‭ ‬في‭ ‬كوسوفو‭ ‬بعد‭ ‬اشتباكات‭ ‬بين‭ ‬الشرطة‭ ‬ومجموعة‭ ‬مسلّحة‭ ‬هي‭ ‬الأشد‭ ‬عنفًا‭ ‬منذ‭ ‬سنوات،‭ ‬تسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬الهوة‭ ‬الساحقة‭ ‬التي‭ ‬تفصل‭ ‬بين‭ ‬الألبان‭ ‬والصرب‭ ‬وصعوبة‭ ‬تحقيق‭ ‬مصالحة‭ ‬في‭ ‬الإقليم‭ ‬الصربي‭ ‬السابق‭ ‬بعد‭ ‬أعوام‭ ‬على‭ ‬توقف‭ ‬المعارك‭. ‬

الأحد‭ ‬الماضي،‭ ‬قتل‭ ‬أحد‭ ‬عناصر‭ ‬شرطة‭ ‬كوسوفو‭ ‬في‭ ‬كمين‭ ‬نفّذته‭ ‬مجموعة‭ ‬من‭ ‬الصرب،‭ ‬أعقبه‭ ‬إطلاق‭ ‬نار‭ ‬بين‭ ‬القوات‭ ‬الخاصة‭ ‬للشرطة‭ ‬والمجموعة‭ ‬المسلحة‭ ‬أودى‭ ‬بحياة‭ ‬ثلاثة‭ ‬من‭ ‬المسلحين‭ ‬الذين‭ ‬لجأوا‭ ‬إلى‭ ‬دير‭ ‬أرثوذكسي‭ ‬في‭ ‬قرية‭ ‬بانجسكا‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬الحدود‭. ‬

وذكر‭ ‬التلفزيون‭ ‬الرسمي‭ ‬الصربي‭ ‬ان‭ ‬جثث‭ ‬الصرب‭ ‬الثلاثة‭ ‬الذين‭ ‬قتلوا‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المواجهة‭ ‬سلمت‭ ‬لعائلاتهم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬بريشتينا‭. ‬

في‭ ‬راسكا،‭ ‬البلدة‭ ‬الواقعة‭ ‬في‭ ‬جنوب‭ ‬صربيا‭ ‬والحدودية‭ ‬مع‭ ‬كوسوفو،‭ ‬أشار‭ ‬مراسل‭ ‬وكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬السبت‭ ‬إلى‭ ‬عدم‭ ‬تسجيل‭ ‬أي‭ ‬تحرك‭ ‬للقوات‭ ‬المسلحة‭ ‬الصربية‭ ‬أو‭ ‬زيادة‭ ‬انتشارها‭. ‬

والجمعة،‭ ‬حذرت‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬من‭ ‬‮«‬انتشار‭ ‬صربي‭ ‬عسكري‭ ‬كبير‭ ‬على‭ ‬طول‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬كوسوفو‮»‬،‭ ‬داعية‭ ‬‮«‬صربيا‭ ‬إلى‭ ‬سحب‭ ‬قواتها‮»‬‭. ‬

وبعد‭ ‬الاشتباكات‭ ‬التي‭ ‬وقعت‭ ‬في‭ ‬شمال‭ ‬كوسوفو‭ ‬حيث‭ ‬تتركز‭ ‬الأقلية‭ ‬الصربية،‭ ‬أعلنت‭ ‬الشرطة‭ ‬توقيف‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشخاص‭ ‬ضالعين‭ ‬في‭ ‬الهجوم‭. ‬كما‭ ‬صادرت‭ ‬كميات‭ ‬من‭ ‬الأسلحة‭ ‬قالت‭ ‬إنها‭ ‬تكفي‭ ‬لتسليح‭ ‬المئات‭. ‬وواصلت‭ ‬الجمعة‭ ‬دهم‭ ‬هذه‭ ‬المنطقة،‭ ‬ونفذ‭ ‬عناصر‭ ‬القوات‭ ‬الخاصة‭ ‬عمليات‭ ‬تفتيش‭ ‬لأملاك‭ ‬تعود‭ ‬الى‭ ‬من‭ ‬يشتبه‭ ‬بكونه‭ ‬العقل‭ ‬المدبّر‭ ‬للعملية‭. ‬

ولقيت‭ ‬الخطوات‭ ‬إدانة‭ ‬بلجراد‭ ‬التي‭ ‬مازالت‭ ‬ترفض‭ ‬الاعتراف‭ ‬بالاستقلال‭ ‬المعلن‭ ‬عام‭ ‬2008‭ ‬للإقليم‭ ‬الصربي‭ ‬السابق‭. ‬

واعتبر‭ ‬المكتب‭ ‬الصربي‭ ‬لشؤون‭ ‬كوسوفو‭ ‬أن‭ ‬المداهمات‭ ‬والتوقيفات‭ ‬هي‭ ‬‮«‬عرض‭ ‬وحشي‭ ‬ومبالغ‭ ‬به‭ ‬للقوة‮»‬‭ ‬تستخدم‭ ‬فيه‭ ‬قوات‭ ‬خاصة‭ ‬‮«‬مدججة‭ ‬بالسلاح‭ ‬حتى‭ ‬العظم‮»‬‭. ‬

كما‭ ‬أبدى‭ ‬حلف‭ ‬شمال‭ ‬الأطلسي‭ ‬استعداده‭ ‬لتعزيز‭ ‬حضور‭ ‬قوة‭ ‬‮«‬كفور‮»‬‭ ‬المنتشرة‭ ‬في‭ ‬كوسوفو‭ ‬بهدف‭ ‬‮«‬مواجهة‭ ‬الوضع‮»‬‭ ‬الناشئ‭. ‬

في‭ ‬مدينة‭ ‬ميتروفيتشا‭ ‬المتنوعة‭ ‬عرقيا‭ ‬بشمال‭ ‬كوسوفو،‭ ‬أبدى‭ ‬سكان‭ ‬من‭ ‬الصرب‭ ‬قلقهم‭ ‬من‭ ‬الحضور‭ ‬المتزايد‭ ‬للشرطة‭ ‬وخشيتهم‭ ‬من‭ ‬عمليات‭ ‬قمع‭ ‬إضافية‭ ‬محتملة‭ ‬تزيد‭ ‬من‭ ‬توتير‭ ‬الوضع‭ ‬المتشنج‭ ‬أساسا‭. ‬

وأتت‭ ‬اشتباكات‭ ‬الأحد‭ ‬الماضي‭ ‬بعد‭ ‬نحو‭ ‬أسبوع‭ ‬من‭ ‬فشل‭ ‬الجولة‭ ‬الأخيرة‭ ‬من‭ ‬مباحثات‭ ‬بين‭ ‬مسؤولين‭ ‬كوسوفيين‭ ‬وصرب‭ ‬استضافتها‭ ‬بروكسل‭ ‬بتسهيل‭ ‬من‭ ‬الاتحاد‭ ‬الأوروبي،‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬اختراق‭ ‬ضمن‭ ‬مسعى‭ ‬يهدف‭ ‬الى‭ ‬تحسين‭ ‬العلاقات‭ ‬بين‭ ‬الطرفين‭. ‬

وعلى‭ ‬رغم‭ ‬تواصل‭ ‬المباحثات‭ ‬وترافقها‭ ‬مع‭ ‬دعوات‭ ‬الى‭ ‬خفض‭ ‬التوتر،‭ ‬رجح‭ ‬محللون‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬الاشتباك‭ ‬الأخير‭ ‬مسمارا‭ ‬في‭ ‬نعش‭ ‬فرص‭ ‬التوصل‭ ‬الى‭ ‬مصالحة‭ ‬فعلية‭. ‬

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