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مدفيديف يتعهد بضم مزيد من الأراضي الأوكرانية إلى روسيا

9/30/2023 7:23:26 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

موسكو،‭ ‬كييف‭ - (‬وكالات‭ ‬الأنباء‭): ‬أكد‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬السابق‭ ‬ديمتري‭ ‬مدفيديف‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬أن‭ ‬روسيا‭ ‬ستسيطر‭ ‬على‭ ‬أراض‭ ‬إضافية‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬وذلك‭ ‬بعد‭ ‬مرور‭ ‬عام‭ ‬على‭ ‬ضم‭ ‬أربع‭ ‬مناطق‭ ‬أوكرانية‭ ‬اعتبر‭ ‬الرئيس‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬أنه‭ ‬تحقيق‭ ‬لمشروع‭ ‬‮«‬روسيا‭ ‬الجديدة‮»‬‭ ‬الإمبراطوري‭. ‬

وكتب‭ ‬مدفيديف‭ ‬على‭ ‬تليجرام‭: ‬‮«‬ستستمر‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬الخاصة‭ (‬في‭ ‬أوكرانيا‭) ‬حتى‭ ‬فناء‭ ‬النظام‭ ‬النازي‭ ‬في‭ ‬كييف‭ ‬بشكل‭ ‬كامل‭ ‬وتحرير‭ ‬الأراضي‭ ‬الروسية‭ ‬أصلاً‭ ‬من‭ ‬أيدي‭ ‬العدو‮»‬‭. ‬

وأكد‭ ‬مدفيديف‭ ‬الذي‭ ‬يشغل‭ ‬حالياً‭ ‬منصب‭ ‬نائب‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬الأمن‭ ‬القومي‭: ‬‮«‬النصر‭ ‬سيكون‭ ‬حليفنا‭. ‬وستنضم‭ ‬مناطق‭ ‬جديدة‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‮»‬‭. ‬

وفي‭ ‬كلمة‭ ‬مصورة‭ ‬بثها‭ ‬الكرملين‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬تعهد‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬بوتين،‭ ‬من‭ ‬جانبه،‭ ‬إحداث‭ ‬‮«‬تجديد‭ ‬وتنمية‭ ‬اجتماعية‭ ‬واقتصادية‮»‬‭ ‬في‭ ‬المناطق‭ ‬الأوكرانية‭ ‬التي‭ ‬ضمّتها‭ ‬موسكو‭. ‬

وقال‭ ‬بوتين‭: ‬‮«‬من‭ ‬خلال‭ ‬الدفاع‭ ‬عن‭ ‬مواطنينا‭ ‬في‭ ‬دونباس‭ ‬وروسيا‭ ‬الجديدة‭ (‬مشروع‭ ‬الامبراطورية‭ ‬المتمثل‭ ‬بضم‭ ‬موسكو‭ ‬لجنوب‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وشرقها‭)‬،‭ ‬فإننا‭ ‬ندافع‭ ‬عن‭ ‬روسيا‭ ‬نفسها‭ ‬ونقاتل‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬وطننا‭ ‬وسيادتنا‭ ‬وقيمنا‭ ‬الروحية‭ ‬ووحدتنا‮»‬‭. ‬

وأعلنت‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬سبتمبر‭ ‬2022‭ ‬ضم‭ ‬أربع‭ ‬مناطق‭ ‬أوكرانية‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬جزئيًا،‭ ‬هي‭ ‬زابوريجيا‭ ‬وخيرسون‭ ‬ودونيتسك‭ ‬ولوجانسك،‭ ‬بعد‭ ‬‮«‬استفتاءات‮»‬‭ ‬لم‭ ‬يعترف‭ ‬بها‭ ‬المجتمع‭ ‬الدولي‭. ‬

وأعلن‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬يوم‭ ‬30‭ ‬سبتمبر‭ ‬‮«‬يوم‭ ‬إعادة‭ ‬التوحيد‮»‬‭. ‬لكن‭ ‬روسيا‭ ‬لا‭ ‬تسيطر‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬المناطق‭ ‬إلا‭ ‬جزئيا‭ ‬وتواجه‭ ‬هجوما‭ ‬أوكرانيا‭ ‬مضادا‭ ‬لاستعادتها‭. ‬

وقال‭ ‬الرئيس‭ ‬الروسي‭ ‬فلاديمير‭ ‬بوتين‭ ‬أمس‭ ‬إن‭ ‬سكان‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬موسكو‭ ‬في‭ ‬أوكرانيا‭ ‬عبروا‭ ‬عن‭ ‬رغبتهم‭ ‬في‭ ‬أن‭ ‬يكونوا‭ ‬جزءا‭ ‬من‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬الانتخابات‭ ‬المحلية‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬في‭ ‬الآونة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬مؤكدين‭ ‬مجددا‭ ‬الاستفتاءات‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭ ‬والتي‭ ‬نددت‭ ‬بها‭ ‬الدول‭ ‬الغربية‭ ‬ووصفتها‭ ‬بأنها‭ ‬غير‭ ‬قانونية‭. ‬

وفي‭ ‬خطاب‭ ‬مصور‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬الذكرى‭ ‬السنوية‭ ‬الأولى‭ ‬لإعلان‭ ‬روسيا‭ ‬المثير‭ ‬للجدل‭ ‬ضم‭ ‬أربعة‭ ‬أجزاء‭ ‬من‭ ‬أوكرانيا،‭ ‬قال‭ ‬بوتين‭ ‬إن‭ ‬خيار‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭ ‬تعزز‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الانتخابات‭ ‬المحلية‭ ‬التي‭ ‬جرت‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬والتي‭ ‬أعادت‭ ‬مسؤولين‭ ‬يدعمون‭ ‬الانضمام‭ ‬إلى‭ ‬روسيا‭. ‬

وكرر‭ ‬بوتين‭ ‬موقفه‭ ‬بأن‭ ‬الغزو‭ ‬الروسي‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2022‭ ‬أنقذ‭ ‬الناس‭ ‬من‭ ‬الزعماء‭ ‬القوميين‭ ‬في‭ ‬كييف‭ ‬الذين‭ ‬أطلقوا‭ ‬العنان‭ ‬‮«‬لحرب‭ ‬أهلية‭ ‬واسعة‭ ‬النطاق‮»‬‭ ‬و‮«‬الإرهاب‭ ‬ضد‭ ‬أولئك‭ ‬الذين‭ ‬يفكرون‭ ‬بشكل‭ ‬مختلف‮»‬‭. ‬

وصمدت‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬بمساعدة‭ ‬الأسلحة‭ ‬الغربية،‭ ‬في‭ ‬وجه‭ ‬المحاولات‭ ‬الروسية‭ ‬الأولية‭ ‬للتقدم‭ ‬نحو‭ ‬كييف،‭ ‬وانتقلت‭ ‬الحرب‭ ‬إلى‭ ‬المناطق‭ ‬التي‭ ‬تسيطر‭ ‬عليها‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬الشرق‭ ‬والجنوب‭. ‬وشنت‭ ‬القوات‭ ‬الأوكرانية‭ ‬في‭ ‬يونيو‭ ‬هجوما‭ ‬مضادا‭ ‬لاستعادة‭ ‬تلك‭ ‬المناطق‭. ‬

من‭ ‬جهة‭ ‬أخرى،‭ ‬قالت‭ ‬وزارة‭ ‬الدفاع‭ ‬الروسية‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬إن‭ ‬أوكرانيا‭ ‬أطلقت‭ ‬تسعة‭ ‬صواريخ‭ ‬فوق‭ ‬منطقة‭ ‬بيلجورود‭ ‬بغرب‭ ‬روسيا،‭ ‬وإن‭ ‬دفاعها‭ ‬الجوي‭ ‬أسقطها‭ ‬جميعها‭. ‬وتتعرض‭ ‬بيلجورود،‭ ‬التي‭ ‬تقع‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬مع‭ ‬منطقة‭ ‬خاركيف‭ ‬الأوكرانية،‭ ‬مرارا‭ ‬لهجمات‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬العملية‭ ‬العسكرية‭ ‬الخاصة‭ ‬التي‭ ‬شنتها‭ ‬موسكو‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬2022‭. ‬ولم‭ ‬تعلن‭ ‬أوكرانيا‭ ‬قط‭ ‬مسؤوليتها‭ ‬عن‭ ‬هجمات‭ ‬داخل‭ ‬روسيا‭.‬

‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬آخر،‭ ‬قال‭ ‬مسؤولون‭ ‬في‭ ‬مناطق‭ ‬بوسط‭ ‬وجنوب‭ ‬أوكرانيا‭ ‬وبالجيش‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬إن‭ ‬القوات‭ ‬الجوية‭ ‬الأوكرانية‭ ‬أسقطت‭ ‬30‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬40‭ ‬طائرة‭ ‬مسيرة‭ ‬إيرانية‭ ‬الصنع‭ ‬من‭ ‬طراز‭ ‬شاهد‭ ‬أطلقتها‭ ‬روسيا‭ ‬في‭ ‬هجوم‭ ‬خلال‭ ‬الليل‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬المناطق‭. ‬

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