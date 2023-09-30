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اتفاق بين الحزبين في مجلس النواب الأمريكي لتجنب الإغلاق

9/30/2023 7:23:25 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

واشنطن‭ ‬ ‭ ‬الوكالات‭: ‬اكتسبت‭ ‬المساعي‭ ‬الأخيرة‭ ‬لمنع‭ ‬إغلاق‭ ‬المؤسسات‭ ‬الفدرالية‭ ‬الأمريكية‭ ‬زخما‭ ‬إيجابيا‭ ‬أمس،‭ ‬مع‭ ‬تأييد‭ ‬الديمقراطيين‭ ‬بغالبية‭ ‬واسعة‭ ‬مقترحا‭ ‬جمهوريا‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬استمرار‭ ‬التمويل‭ ‬الفدرالي‭ ‬مدة‭ ‬45‭ ‬يوما،‭ ‬وإن‭ ‬كان‭ ‬يعني‭ ‬تجميد‭ ‬المساعدات‭ ‬لأوكرانيا‭. ‬

تم‭ ‬طرح‭ ‬الاقتراح‭ ‬المؤقت‭ ‬الذي‭ ‬اعتمده‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬بغالبية‭ ‬335‭ ‬صوتا‭ ‬مقابل‭ ‬91‭ ‬من‭ ‬رئيس‭ ‬المجلس‭ ‬الجمهوري‭ ‬كيفن‭ ‬مكارثي‭ ‬قبل‭ ‬ساعات‭ ‬فقط‭ ‬من‭ ‬موعد‭ ‬الإغلاق‭ ‬في‭ ‬منتصف‭ ‬الليل‭ ‬الماضي‭ ‬والذي‭ ‬كان‭ ‬سيجعل‭ ‬ملايين‭ ‬الموظفين‭ ‬الفدراليين‭ ‬والعسكريين‭ ‬يلازمون‭ ‬منازلهم‭ ‬أو‭ ‬يعملون‭ ‬بدون‭ ‬أجر‭. ‬

ولا‭ ‬يزال‭ ‬يتعيّن‭ ‬أن‭ ‬يوافق‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬الذي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليه‭ ‬الديمقراطيون‭ ‬على‭ ‬المشروع‭. ‬

ونقلت‭ ‬شبكة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬إن‭ ‬إن‮»‬‭ ‬عن‭ ‬مسؤول‭ ‬حكومي‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬من‭ ‬المرجح‭ ‬أن‭ ‬يدعم‭ ‬البيت‭ ‬الأبيض‭ ‬مشروع‭ ‬القانون‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تواصل‭ ‬نشاط‭ ‬المؤسسات‭ ‬الفدرالية،‭ ‬مع‭ ‬توقع‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الإدارة‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬استئناف‭ ‬المساعدات‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭.‬

واندلعت‭ ‬أزمة‭ ‬الإغلاق‭ ‬إلى‭ ‬حد‭ ‬كبير‭ ‬بدفع‭ ‬من‭ ‬مجموعة‭ ‬صغيرة‭ ‬من‭ ‬الجمهوريين‭ ‬المتشددين‭ ‬الذين‭ ‬تحدوا‭ ‬قيادة‭ ‬حزبهم‭ ‬أثناء‭ ‬ضغطهم‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬تخفيضات‭ ‬كبيرة‭ ‬في‭ ‬الإنفاق‭. ‬

وقد‭ ‬يؤدي‭ ‬اتفاق‭ ‬أمس‭ ‬إلى‭ ‬خسارة‭ ‬مكارثي‭ ‬منصبه،‭ ‬بعدما‭ ‬هدد‭ ‬المتشددون‭ ‬بإقالته‭ ‬من‭ ‬رئاسة‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬إذا‭ ‬تم‭ ‬إمرار‭ ‬الإجراء‭ ‬المؤقت‭ ‬الذي‭ ‬عارضوه‭. ‬

وفي‭ ‬عرضه‭ ‬لاقتراحه‭ ‬الأخير‭ ‬ناشد‭ ‬مكارثي‭ ‬الجمهوريين‭ ‬والديمقراطيين‭ ‬على‭ ‬حد‭ ‬سواء‭ ‬أن‭ ‬‮«‬يضعوا‭ ‬تحزّبهم‭ ‬جانبا‮»‬‭ ‬ورفض‭ ‬تهديده‭ ‬بالإقالة‭. ‬وأضاف‭ ‬مكارثي‭: ‬‮«‬إذا‭ ‬أراد‭ ‬شخص‭ ‬ما‭ ‬إقالتي‭ ‬لأنني‭ ‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أكون‭ ‬الشخص‭ ‬الراشد‭ ‬في‭ ‬الغرفة‭ ‬فليتفضل‭ ‬ويحاول‮»‬‭.‬

ومن‭ ‬شأن‭ ‬الخطة‭ ‬المقترحة‭ ‬أن‭ ‬تبقي‭ ‬تمويل‭ ‬الحكومة‭ ‬عند‭ ‬المستويات‭ ‬الحالية‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬تخفيضات‭ ‬الإنفاق‭ ‬التي‭ ‬يريدها‭ ‬المتشددون‭ ‬الجمهوريون‭ ‬والتي‭ ‬اعتبرها‭ ‬الديمقراطيون‭ ‬غير‭ ‬قابلة‭ ‬للنقاش‭. ‬لكن‭ ‬توقف‭ ‬المساعدة‭ ‬لأوكرانيا‭ ‬يمثّل‭ ‬مشكلة‭ ‬للديمقراطيين‭. ‬

ولقد‭ ‬كان‭ ‬تسليح‭ ‬وتمويل‭ ‬أوكرانيا‭ ‬في‭ ‬حربها‭ ‬ضد‭ ‬روسيا‭ ‬لبنة‭ ‬سياسية‭ ‬رئيسية‭ ‬لإدارة‭ ‬الرئيس‭ ‬جو‭ ‬بايدن،‭ ‬ورغم‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬الفجوة‭ ‬مؤقتة‭ ‬فقط‭ ‬فإنها‭ ‬تثير‭ ‬تساؤلات‭ ‬حول‭ ‬إمكان‭ ‬استئناف‭ ‬صرف‭ ‬مساعدات‭ ‬بمليارات‭ ‬الدولارات‭ ‬لكييف‭. ‬

وكان‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬الذي‭ ‬يسيطر‭ ‬عليه‭ ‬الديمقراطيون‭ ‬على‭ ‬استعداد‭ ‬للتصويت‭ ‬على‭ ‬مشروع‭ ‬قانون‭ ‬مؤقت‭ ‬آخر‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬لاحق‭ ‬أمس،‭ ‬وهو‭ ‬مشروع‭ ‬يتضمن‭ ‬مواصلة‭ ‬دعم‭ ‬أوكرانيا‭. ‬

وقال‭ ‬العضو‭ ‬الديمقراطي‭ ‬في‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬جاريد‭ ‬موسكوفيتش‭ ‬لشبكة‭ ‬‮«‬سي‭ ‬إن‭ ‬إن‮»‬‭ ‬إن‭ ‬‮«‬هذا‭ ‬يكفي‭ ‬لإبقاء‭ ‬الحكومة‭ ‬تعمل،‭ ‬ولن‭ ‬أغلق‭ ‬الحكومة‭ ‬بسبب‭ ‬المساعدات‭ ‬الخارجية‮»‬،‭ ‬موضحا‭ ‬أنه‭ ‬مؤيد‭ ‬قوي‭ ‬للمساعدات‭ ‬الأوكرانية‭.‬

وفي‭ ‬حال‭ ‬لم‭ ‬يصادق‭ ‬مجلس‭ ‬الشيوخ‭ ‬على‭ ‬المشروع‭ ‬فإن‭ ‬جميع‭ ‬الخدمات‭ ‬الحكومية‭ ‬باستثناء‭ ‬الحيوية‭ ‬منها‭ ‬ستتوقف‭ ‬منتصف‭ ‬ليل‭ ‬السبت‭ (‬04:00‭ ‬ت‭ ‬ج‭ ‬اليوم‭)‬،‭ ‬وسيكون‭ ‬هذا‭ ‬الإغلاق‭ ‬الأول‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2019‭.‬

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