اتفاق بين الحزبين في مجلس النواب الأمريكي لتجنب الإغلاق

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- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
واشنطن – الوكالات: اكتسبت المساعي الأخيرة لمنع إغلاق المؤسسات الفدرالية الأمريكية زخما إيجابيا أمس، مع تأييد الديمقراطيين بغالبية واسعة مقترحا جمهوريا للحفاظ على استمرار التمويل الفدرالي مدة 45 يوما، وإن كان يعني تجميد المساعدات لأوكرانيا.
تم طرح الاقتراح المؤقت الذي اعتمده مجلس النواب بغالبية 335 صوتا مقابل 91 من رئيس المجلس الجمهوري كيفن مكارثي قبل ساعات فقط من موعد الإغلاق في منتصف الليل الماضي والذي كان سيجعل ملايين الموظفين الفدراليين والعسكريين يلازمون منازلهم أو يعملون بدون أجر.
ولا يزال يتعيّن أن يوافق مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على المشروع.
ونقلت شبكة «سي إن إن» عن مسؤول حكومي قوله إن من المرجح أن يدعم البيت الأبيض مشروع القانون من أجل تواصل نشاط المؤسسات الفدرالية، مع توقع أن تكون الإدارة قادرة على استئناف المساعدات لأوكرانيا في وقت لاحق.
واندلعت أزمة الإغلاق إلى حد كبير بدفع من مجموعة صغيرة من الجمهوريين المتشددين الذين تحدوا قيادة حزبهم أثناء ضغطهم من أجل تخفيضات كبيرة في الإنفاق.
وقد يؤدي اتفاق أمس إلى خسارة مكارثي منصبه، بعدما هدد المتشددون بإقالته من رئاسة مجلس النواب إذا تم إمرار الإجراء المؤقت الذي عارضوه.
وفي عرضه لاقتراحه الأخير ناشد مكارثي الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء أن «يضعوا تحزّبهم جانبا» ورفض تهديده بالإقالة. وأضاف مكارثي: «إذا أراد شخص ما إقالتي لأنني أريد أن أكون الشخص الراشد في الغرفة فليتفضل ويحاول».
ومن شأن الخطة المقترحة أن تبقي تمويل الحكومة عند المستويات الحالية من دون تخفيضات الإنفاق التي يريدها المتشددون الجمهوريون والتي اعتبرها الديمقراطيون غير قابلة للنقاش. لكن توقف المساعدة لأوكرانيا يمثّل مشكلة للديمقراطيين.
ولقد كان تسليح وتمويل أوكرانيا في حربها ضد روسيا لبنة سياسية رئيسية لإدارة الرئيس جو بايدن، ورغم أن هذه الفجوة مؤقتة فقط فإنها تثير تساؤلات حول إمكان استئناف صرف مساعدات بمليارات الدولارات لكييف.
وكان مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون على استعداد للتصويت على مشروع قانون مؤقت آخر في وقت لاحق أمس، وهو مشروع يتضمن مواصلة دعم أوكرانيا.
وقال العضو الديمقراطي في مجلس النواب جاريد موسكوفيتش لشبكة «سي إن إن» إن «هذا يكفي لإبقاء الحكومة تعمل، ولن أغلق الحكومة بسبب المساعدات الخارجية»، موضحا أنه مؤيد قوي للمساعدات الأوكرانية.
وفي حال لم يصادق مجلس الشيوخ على المشروع فإن جميع الخدمات الحكومية باستثناء الحيوية منها ستتوقف منتصف ليل السبت (04:00 ت ج اليوم)، وسيكون هذا الإغلاق الأول منذ عام 2019.
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