بعد تولي تدريب منتخب ألمانيا مؤقتافولر: تعرضت لضغوط كبيرة

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

برلين‭ - (‬د‭ ‬ب‭ ‬أ‭): ‬أكد‭ ‬رودي‭ ‬فولر‭ ‬مدير‭ ‬المنتخب‭ ‬الألماني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬أنه‭ ‬تعرض‭ ‬لضغوط‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬عندما‭ ‬تولى‭ ‬منصب‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لبلاده‭ ‬بشكل‭ ‬مؤقت‭ ‬لمباراة‭ ‬واحدة‭ ‬عقب‭ ‬إقالة‭ ‬هانسي‭ ‬فليك‭.‬

وقال‭ ‬فولر‭ ‬في‭ ‬مقابلة‭ ‬مع‭ ‬صحيفة‭ ‬‮«‬فيلت‭ ‬ام‭ ‬سونتاج‮»‬‭ ‬الأسبوعية‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭: ‬‮«‬بدوت‭ ‬مرهقا،‭ ‬هذا‭ ‬صحيح،‭ ‬لكن‭ ‬الأيام‭ ‬بين‭ ‬المباريات‭ ‬كانت‭ ‬أكثر‭ ‬إنهاكا‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬أمام‭ ‬فرنسا‮»‬‭.‬

وأقيل‭ ‬فليك‭ ‬من‭ ‬منصبه‭ ‬في‭ ‬العاشر‭ ‬من‭ ‬سبتمبر‭ ‬الجاري‭ ‬عقب‭ ‬الهزيمة‭ ‬وديا‭ ‬أمام‭ ‬اليابان‭ ‬بأربعة‭ ‬أهداف‭ ‬دون‭ ‬رد،‭ ‬وذلك‭ ‬عقب‭ ‬سلسلة‭ ‬من‭ ‬النتائج‭ ‬السلبية‭ ‬منذ‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬في‭ ‬مونديال‭ ‬قطر‭ ‬2022‭.‬

وأشار‭ ‬فولر‭: ‬‮«‬عواقب‭ ‬الخروج‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لكأس‭ ‬العالم‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية‭ ‬على‭ ‬التوالي‭ ‬كانت‭ ‬ثقيلة‭ ‬للغاية‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬فليك‮»‬‭.‬

وقال‭ ‬فولر‭ ‬ذلك‭ ‬قبل‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬فرنسا‭ ‬بهدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدف،‭ ‬مضيفا‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬اضطر‭ ‬إلى‭ ‬إجراء‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المحادثات،‭ ‬وكان‭ ‬هناك‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬الأمور‭ ‬التي‭ ‬ينبغي‭ ‬تسويتها‮»‬‭.‬

وأوضح‭: ‬‮«‬رغم‭ ‬أنني‭ ‬مخضرم،‭ ‬لم‭ ‬أتوقع‭ ‬كل‭ ‬الضروريات‭ ‬بهذا‭ ‬الشكل‭ ‬المميز‮»‬‭.‬

وأكد‭: ‬‮«‬من‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬فرنسا،‭ ‬قامت‭ ‬ألمانيا‭ ‬بشيء‭ ‬جيد‭ ‬مجددا،‭ ‬والآن‭ ‬علينا‭ ‬البناء‭ ‬على‭ ‬ذلك،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬الجديد‭ ‬جوليان‭ ‬ناجلسمان‮»‬‭.‬

وأشار‭ ‬فولر‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬ناجلسمان‭ ‬المدرب‭ ‬السابق‭ ‬لبايرن‭ ‬ميونيخ‭ ‬‮«‬شاب‭ ‬ونشيط‭ ‬ومشتاق‭ ‬للعمل‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ظل‭ ‬فترة‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬التدريب‮»‬،‭ ‬إذ‭ ‬أقيل‭ ‬من‭ ‬تدريب‭ ‬النادي‭ ‬البافاري‭ ‬في‭ ‬مارس‭ ‬الماضي‭.‬

وسيكون‭ ‬الظهور‭ ‬الأول‭ ‬لناجلسمان‭ ‬خلال‭ ‬المباراتين‭ ‬الوديتين‭ ‬أمام‭ ‬أمريكا‭ ‬في‭ ‬هارتفورد‭ ‬يوم‭ ‬14‭ ‬أكتوبر‭ ‬المقبل‭ ‬ثم‭ ‬مواجهة‭ ‬المكسيك‭ ‬بعدها‭ ‬بثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬في‭ ‬فيلادلفيا‭. ‬

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