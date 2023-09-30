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برشلونة يقطع علاقاته مع إشبيلية‎

9/30/2023 7:23:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أعلن‭ ‬نادي‭ ‬برشلونة‭ ‬يوم‭ ‬الجمعة‭ ‬رفضه‭ ‬‮«‬الهجوم‭ ‬غير‭ ‬المبرر‭ ‬وغير‭ ‬اللائق‮»‬‭ ‬من‭ ‬إشبيلية،‭ ‬وذلك‭ ‬بامتناعه‭ ‬عن‭ ‬حضور‭ ‬جلسة‭ ‬غداء‭ ‬مجلسي‭ ‬إدارة‭ ‬الناديين‭ ‬قبل‭ ‬مواجهة‭ ‬الفريقين‭ ‬الليلة‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬لويس‭ ‬كومبانيس‭ ‬الأولمبي‭ ‬في‭ ‬برشلونة‭.‬

وأوضح‭ ‬برشلونة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬مؤسسي‭: ‬‮«‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬هذا‭ ‬الازدراء،‭ ‬أرسل‭ ‬النادي‭ ‬الأندلسي‭ ‬بيانًا‭ ‬للجمهور‭ ‬يظهر‭ ‬فيه‭ ‬سخطه‭ ‬ورفضه‭ ‬للممارسات‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬المسؤولون‭ ‬السابقون‭ ‬لنادي‭ ‬برشلونة‭ ‬المتهمون‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬نيغريرا‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬مجلس‭ ‬إدارة‭ ‬نادي‭ ‬إشبيلية‭ ‬قد‭ ‬أعلن‭ ‬أيضًا‭ ‬عدم‭ ‬وجود‭ ‬مسؤوليه‭ ‬في‭ ‬المقصورة‭ ‬الرئيسية‭ ‬للملعب‭. ‬ويأتي‭ ‬هذا‭ ‬الاحتجاج‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يسمّى‭ ‬‮«‬قضية‭ ‬نيغريرا‮»‬،‭ ‬بعد‭ ‬الاتهام‭ ‬الرسمي‭ ‬للنادي‭ ‬وبعض‭ ‬قادته‭ ‬السابقين‭ ‬بارتكاب‭ ‬جريمة‭ ‬رشوة‭ ‬مزعومة‭ ‬للحكام‭.‬

وأوضح‭ ‬النادي‭ ‬الكتالوني‭ ‬أنّ‭ ‬‮«‬قضية‭ ‬نيغريرا‮»‬‭ ‬لا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬‮«‬ذريعة‭ ‬لمثل‭ ‬هذه‭ ‬الإجراءات‮»‬،‭ ‬نظرًا‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬‮«‬الإجراء‭ ‬القضائي‭ ‬في‭ ‬مرحلة‭ ‬التحقيق‭ ‬حاليًا‭ ‬ووضع‭ ‬أحكام‭ ‬مسبقة‭ ‬يعد‭ ‬سابقًا‭ ‬لأوانه‭ ‬للغاية‮»‬‭.‬

ولهذا‭ ‬السبب،‭ ‬يشير‭ ‬النادي‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬إشبيلية‭ ‬‮«‬يحكم‭ ‬بشكل‭ ‬مسبق‭ ‬على‭ ‬حقائق‭ ‬لم‭ ‬تثبت‭ ‬بأي‭ ‬حال‭ ‬من‭ ‬الأحوال‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬البيان‭ ‬أنّ‭ ‬رئيس‭ ‬النادي‭ ‬خوان‭ ‬لابورتا‭ ‬سبق‭ ‬أن‭ ‬تدخل‭ ‬خلال‭ ‬اجتماع‭ ‬استثنائي‭ ‬لرابطة‭ ‬الليغا‭ ‬بخصوص‭ ‬هذه‭ ‬القضية،‭ ‬وقدّم‭ ‬‮«‬كل‭ ‬أنواع‭ ‬التفسيرات‭ ‬والإيضاحات‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الصدد‮»‬‭.‬

واعتبر‭ ‬برشلونة‭ ‬أن‭ ‬جميع‭ ‬العلاقات‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬إشبيلية‭ ‬‮«‬مقطوعة‮»‬‭ ‬طالما‭ ‬‮«‬لم‭ ‬يصحّح‮»‬‭ ‬النادي‭ ‬الأندلسي‭ ‬الوضع‭ ‬الحالي‭.‬



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