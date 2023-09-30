برشلونة يقطع علاقاته مع إشبيلية‎

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أعلن نادي برشلونة يوم الجمعة رفضه «الهجوم غير المبرر وغير اللائق» من إشبيلية، وذلك بامتناعه عن حضور جلسة غداء مجلسي إدارة الناديين قبل مواجهة الفريقين الليلة ضمن الجولة الثامنة من الدوري الإسباني على ملعب لويس كومبانيس الأولمبي في برشلونة.
وأوضح برشلونة في بيان مؤسسي: «إلى جانب هذا الازدراء، أرسل النادي الأندلسي بيانًا للجمهور يظهر فيه سخطه ورفضه للممارسات التي قام بها المسؤولون السابقون لنادي برشلونة المتهمون في قضية نيغريرا».
وكان مجلس إدارة نادي إشبيلية قد أعلن أيضًا عدم وجود مسؤوليه في المقصورة الرئيسية للملعب. ويأتي هذا الاحتجاج على ما يسمّى «قضية نيغريرا»، بعد الاتهام الرسمي للنادي وبعض قادته السابقين بارتكاب جريمة رشوة مزعومة للحكام.
وأوضح النادي الكتالوني أنّ «قضية نيغريرا» لا يمكن أن تكون «ذريعة لمثل هذه الإجراءات»، نظرًا إلى أن «الإجراء القضائي في مرحلة التحقيق حاليًا ووضع أحكام مسبقة يعد سابقًا لأوانه للغاية».
ولهذا السبب، يشير النادي إلى أنّ إشبيلية «يحكم بشكل مسبق على حقائق لم تثبت بأي حال من الأحوال».
وأضاف البيان أنّ رئيس النادي خوان لابورتا سبق أن تدخل خلال اجتماع استثنائي لرابطة الليغا بخصوص هذه القضية، وقدّم «كل أنواع التفسيرات والإيضاحات في هذا الصدد».
واعتبر برشلونة أن جميع العلاقات مع نادي إشبيلية «مقطوعة» طالما «لم يصحّح» النادي الأندلسي الوضع الحالي.
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