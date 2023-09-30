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الإصابة تبعد رافينيا شهرا

9/30/2023 7:23:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

برشلونة‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) : ‬سيبتعد‭ ‬الجناح‭ ‬البرازيلي‭ ‬الدولي‭ ‬رافينيا‭ ‬نحو‭ ‬شهر‭ ‬عن‭ ‬فريقه‭ ‬برشلونة‭ ‬بطل‭ ‬الدوري‭ ‬الإسباني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬بعد‭ ‬تعرّضه‭ ‬لإصابة‭ ‬بعضلات‭ ‬الفخذ،‭ ‬حسب‭ ‬تقارير‭ ‬صحفية‭ ‬محلية‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭.‬

وأكد‭ ‬برشلونة‭ ‬في‭ ‬بيان‭ ‬أن‭ ‬رافينيا‭ ‬أصيب‭ ‬بالعضلات‭ ‬الخلفية‭ ‬للفخذ،‭ ‬خلال‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬إشبيلية‭ ‬1‭-‬0‭ ‬الجمعة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬والذي‭ ‬وضع‭ ‬الفريق‭ ‬الكاتالوني‭ ‬موقتاً‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬الترتيب‭.‬

وسيغيب‭ ‬لاعب‭ ‬الوسط‭ ‬الهجومي‭ ‬عن‭ ‬مواجهة‭ ‬بورتو‭ ‬البرتغالي‭ ‬الأربعاء‭ ‬المقبل‭ ‬ضمن‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا،‭ ‬وزيارة‭ ‬غرناطة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬في‭ ‬8‭ ‬أكتوبر،‭ ‬آملا‭ ‬في‭ ‬العودة‭ ‬لخوض‭ ‬الكلاسيكو‭ ‬ضد‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬28‭ ‬أكتوبر‭.‬

وطُرد‭ ‬اللاعب‭ ‬البالغ‭ ‬26‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬الموسم‭ ‬ضد‭ ‬خيتافي،‭ ‬واستعاد‭ ‬موقعه‭ ‬أخيراً‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تألق‭ ‬اليافع‭ ‬لأمين‭ ‬جمال‭ ‬وبروز‭ ‬فيران‭ ‬توريس‭.‬

ويفتقد‭ ‬برشلونة‭ ‬راهناً‭ ‬لاعبي‭ ‬الوسط‭ ‬بيدري‭ ‬والهولندي‭ ‬فرنكي‭ ‬دي‭ ‬يونغ‭ ‬بسبب‭ ‬الإصابة‭. ‬

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