الإصابة تبعد رافينيا شهرا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
برشلونة (أ ف ب) : سيبتعد الجناح البرازيلي الدولي رافينيا نحو شهر عن فريقه برشلونة بطل الدوري الإسباني لكرة القدم، بعد تعرّضه لإصابة بعضلات الفخذ، حسب تقارير صحفية محلية أمس السبت.
وأكد برشلونة في بيان أن رافينيا أصيب بالعضلات الخلفية للفخذ، خلال الفوز على إشبيلية 1-0 الجمعة في الدوري والذي وضع الفريق الكاتالوني موقتاً على رأس الترتيب.
وسيغيب لاعب الوسط الهجومي عن مواجهة بورتو البرتغالي الأربعاء المقبل ضمن دوري أبطال أوروبا، وزيارة غرناطة في الدوري في 8 أكتوبر، آملا في العودة لخوض الكلاسيكو ضد ريال مدريد في 28 أكتوبر.
وطُرد اللاعب البالغ 26 عاماً في المرحلة الأولى من الموسم ضد خيتافي، واستعاد موقعه أخيراً في ظل تألق اليافع لأمين جمال وبروز فيران توريس.
ويفتقد برشلونة راهناً لاعبي الوسط بيدري والهولندي فرنكي دي يونغ بسبب الإصابة.
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