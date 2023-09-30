وضع روما المهزوز لا يخيف مورينيو

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
روما - (أ ف ب): قال المدرّب البرتغالي جوزيه مورينيو أمس السبت إنه ليس خائفاً على مستقبله مع ناديه روما، رغم احتلال فريق العاصمة المركز السادس عشر المخيّب في الدوري الإيطالي لكرة القدم.
ويخوض المدرّب السابق لأندية ريال مدريد الإسباني ومانشستر يونايتد وتوتنهام وتشلسي الإنكليزية وإنتر الإيطالي أسوأ بداية له في مشواره التدريبي، مع حصول روما على خمس نقاط في 6 مباريات.
وقال البرتغالي في مؤتمر صحفي عشية استقبال فروزينوني اليوم الأحد في «سيري أ»: «قبل ثلاثة أشهر قيل ان رحيلي سيكون مأساة. الآن، يبدو أنني المشكلة».
وتابع المدرب «المميّز»: «لا استمع او اقرأ ما يُكتب أو يُقال عني، هناك أشخاص يبلغونني بذلك. لست المشكلة، وراء كل موقف هناك عوامل عديدة».
وأردف مورينيو: «لم أدّع يوماً اني المسؤول الوحيد عن الفوز، ولا أقوم بالأمر عينه في حال الخسارة. أنا هنا للقتال كل يوم إلى جانب اللاعبين والجماهير».
وفاز روما مرة وحيدة في ست مباريات، كانت بنتيجة ساحقة على إمبولي 7-0، وخسر ضد جنوى 1-4 الأسبوع الماضي.
وتابع مورينيو: «وحده السيد فريدكين (الأمريكي مالك النادي) يقول لي إذا كان (العقد) سينتهي قبل 30 يونيو».
وأضاف المدرب البالغ 60 عاماً الذي يشرف على روما منذ 2021: «لست خائفاً، لا افتقد الثقة، سأتحمّل مسؤولياتي».
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