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وضع روما المهزوز لا يخيف مورينيو

9/30/2023 7:23:18 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

روما‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬قال‭ ‬المدرّب‭ ‬البرتغالي‭ ‬جوزيه‭ ‬مورينيو‭ ‬أمس‭ ‬السبت‭ ‬إنه‭ ‬ليس‭ ‬خائفاً‭ ‬على‭ ‬مستقبله‭ ‬مع‭ ‬ناديه‭ ‬روما،‭ ‬رغم‭ ‬احتلال‭ ‬فريق‭ ‬العاصمة‭ ‬المركز‭ ‬السادس‭ ‬عشر‭ ‬المخيّب‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الإيطالي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

ويخوض‭ ‬المدرّب‭ ‬السابق‭ ‬لأندية‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الإسباني‭ ‬ومانشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬وتوتنهام‭ ‬وتشلسي‭ ‬الإنكليزية‭ ‬وإنتر‭ ‬الإيطالي‭ ‬أسوأ‭ ‬بداية‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬مشواره‭ ‬التدريبي،‭ ‬مع‭ ‬حصول‭ ‬روما‭ ‬على‭ ‬خمس‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬6‭ ‬مباريات‭.‬

وقال‭ ‬البرتغالي‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬صحفي‭ ‬عشية‭ ‬استقبال‭ ‬فروزينوني‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬في‭ ‬‮«‬سيري‭ ‬أ‮»‬‭: ‬‮«‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أشهر‭ ‬قيل‭ ‬ان‭ ‬رحيلي‭ ‬سيكون‭ ‬مأساة‭. ‬الآن،‭ ‬يبدو‭ ‬أنني‭ ‬المشكلة‮»‬‭.‬

وتابع‭ ‬المدرب‭ ‬‮«‬المميّز‮»‬‭: ‬‮«‬لا‭ ‬استمع‭ ‬او‭ ‬اقرأ‭ ‬ما‭ ‬يُكتب‭ ‬أو‭ ‬يُقال‭ ‬عني،‭ ‬هناك‭ ‬أشخاص‭ ‬يبلغونني‭ ‬بذلك‭. ‬لست‭ ‬المشكلة،‭ ‬وراء‭ ‬كل‭ ‬موقف‭ ‬هناك‭ ‬عوامل‭ ‬عديدة‮»‬‭.‬

وأردف‭ ‬مورينيو‭: ‬‮«‬لم‭ ‬أدّع‭ ‬يوماً‭ ‬اني‭ ‬المسؤول‭ ‬الوحيد‭ ‬عن‭ ‬الفوز،‭ ‬ولا‭ ‬أقوم‭ ‬بالأمر‭ ‬عينه‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬الخسارة‭. ‬أنا‭ ‬هنا‭ ‬للقتال‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬اللاعبين‭ ‬والجماهير‮»‬‭.‬

وفاز‭ ‬روما‭ ‬مرة‭ ‬وحيدة‭ ‬في‭ ‬ست‭ ‬مباريات،‭ ‬كانت‭ ‬بنتيجة‭ ‬ساحقة‭ ‬على‭ ‬إمبولي‭ ‬7‭-‬0،‭ ‬وخسر‭ ‬ضد‭ ‬جنوى‭ ‬1‭-‬4‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬

وتابع‭ ‬مورينيو‭: ‬‮«‬وحده‭ ‬السيد‭ ‬فريدكين‭ (‬الأمريكي‭ ‬مالك‭ ‬النادي‭) ‬يقول‭ ‬لي‭ ‬إذا‭ ‬كان‭ (‬العقد‭) ‬سينتهي‭ ‬قبل‭ ‬30‭ ‬يونيو‮»‬‭.‬

وأضاف‭ ‬المدرب‭ ‬البالغ‭ ‬60‭ ‬عاماً‭ ‬الذي‭ ‬يشرف‭ ‬على‭ ‬روما‭ ‬منذ‭ ‬2021‭: ‬‮«‬لست‭ ‬خائفاً،‭ ‬لا‭ ‬افتقد‭ ‬الثقة،‭ ‬سأتحمّل‭ ‬مسؤولياتي‮»‬‭.‬

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