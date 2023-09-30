إنريكي يشتكي من العشب بعد التعادل المخيب

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

باريس‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬سقط‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬تعادل‭ ‬سلبي‭ ‬مخيب‭ ‬امام‭ ‬مضيفه‭ ‬كليرمون‭ ‬فيران‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الفرنسي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وأهدر‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬فرصة‭ ‬انتزاع‭ ‬الصدارة‭ ‬ولو‭ ‬مؤقتا‭ ‬قبل‭ ‬رحلته‭ ‬إلى‭ ‬إنكلترا‭ ‬لمواجهة‭ ‬مضيفه‭ ‬نيوكاسل‭ ‬يوم‭ ‬الاربعاء‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬أبطال‭ ‬أوروبا‭.‬

وكان‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬مرشحا‭ ‬فوق‭ ‬العادة‭ ‬لكسب‭ ‬النقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬وخصوصا‭ ‬عقب‭ ‬فوزه‭ ‬الكبير‭ ‬على‭ ‬غريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬وضيفه‭ ‬مرسيليا‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭ ‬وقبله‭ ‬على‭ ‬بوروسيا‭ ‬دورتموند‭ ‬الألماني‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الافتتاحية‭ ‬للمسابقة‭ ‬القارية‭ ‬العريقة،‭ ‬لكن‭ ‬مهاجميه‭ ‬وخصوصا‭ ‬نجمه‭ ‬العائد‭ ‬من‭ ‬الإصابة‭ ‬كيليان‭ ‬مبابي‭ ‬تناوبوا‭ ‬على‭ ‬إهدار‭ ‬الفرص‭.‬

وتألق‭ ‬حارس‭ ‬مرمى‭ ‬كليرمون‭ ‬فيران‭ ‬السنغالي‭ ‬موري‭ ‬دياو‭ ‬في‭ ‬الذود‭ ‬عن‭ ‬مرماه‭ ‬وحرم‭ ‬عثمان‭ ‬ديمبيليه‭ ‬من‭ ‬باكورة‭ ‬أهدافه‭ ‬مع‭ ‬النادي‭ ‬الباريسي‭ ‬منذ‭ ‬انتقاله‭ ‬الى‭ ‬صفوفه‭ ‬هذا‭ ‬الصيف‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬برشلونة‭ ‬الاسباني‭ ‬بتصديه‭ ‬لتسديدته‭ ‬القوية‭ ‬بيسراه‭ (‬19‭).‬

كما‭ ‬تصدى‭ ‬دياو‭ ‬لانفراد‭ ‬للبديل‭ ‬الدولي‭ ‬البرتغالي‭ ‬غونسالو‭ ‬راموش‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬82‭.‬

واشتكى‭ ‬مدربه‭ ‬الإسباني‭ ‬لويس‭ ‬إنريكي‭ ‬من‭ ‬أرضية‭ ‬الملعب‭ ‬لمحطة‭ ‬‮«‬أمازون‭ ‬برايم‮»‬‭: ‬‮«‬حاولنا‭ ‬خلق‭ ‬الفرص‭ ‬والفوز‭ ‬بالمباراة‭ ‬لكن‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المستحيل‭ ‬تقريبًا‭ ‬ترجمتها‭ ‬بالطريقة‭ ‬الصحيحة‭ ‬لأن‭ ‬الكرة‭ ‬كانت‭ ‬ترتد‭ ‬دائمًا،‭ ‬وخاصة‭ ‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬المهاجمين‭ ‬عندما‭ ‬حاولوا‭ ‬التسجيل‮»‬‭.‬

وأضاف‭: ‬‮«‬كنت‭ ‬أعلم‭ ‬أن‭ ‬عشب‭ ‬الملعب‭ ‬جديد،‭ ‬لقد‭ ‬قاموا‭ ‬بتغييره‭ ‬قبل‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام،‭ ‬لكننا‭ ‬لم‭ ‬نكن‭ ‬محظوظين‭ ‬باللعب‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الظروف‮»‬‭.‬

ودفع‭ ‬إنريكي‭ ‬بمبابي‭ ‬أساسيا‭ ‬بعد‭ ‬تعافيه‭ ‬من‭ ‬إصابة‭ ‬مبكرة‭ ‬تعرض‭ ‬لها‭ ‬في‭ ‬المباراة‭ ‬ضد‭ ‬مرسيليا‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭. ‬وحرم‭ ‬القائم‭ ‬الايسر‭ ‬مبابي‭ ‬من‭ ‬هز‭ ‬الشباك‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬54‭ ‬برده‭ ‬تسديدته‭ ‬الزاحفة‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭.‬

وهو‭ ‬التعادل‭ ‬الثالث‭ ‬للنادي‭ ‬الباريسي‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬مقابل‭ ‬ثلاثة‭ ‬انتصارات‭ ‬وخسارة‭ ‬واحدة‭ ‬فرفع‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬12‭ ‬نقطة‭ ‬وارتقى‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬مؤقتا‭ ‬بفارق‭ ‬الاهداف‭ ‬امام‭ ‬نيس‭ ‬الذي‭ ‬يستضيف‭ ‬بريست‭ ‬المتصدر‭ ‬برصيد‭ ‬13‭ ‬نقطة‭.‬