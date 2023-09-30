إنريكي يشتكي من العشب بعد التعادل المخيب

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
باريس - (أ ف ب): سقط باريس سان جرمان حامل اللقب في فخ تعادل سلبي مخيب امام مضيفه كليرمون فيران يوم أمس في المرحلة السابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.
وأهدر باريس سان جرمان فرصة انتزاع الصدارة ولو مؤقتا قبل رحلته إلى إنكلترا لمواجهة مضيفه نيوكاسل يوم الاربعاء المقبل في الجولة الثانية من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا.
وكان سان جرمان مرشحا فوق العادة لكسب النقاط الثلاث وخصوصا عقب فوزه الكبير على غريمه التقليدي وضيفه مرسيليا برباعية نظيفة في المرحلة الماضية وقبله على بوروسيا دورتموند الألماني في الجولة الافتتاحية للمسابقة القارية العريقة، لكن مهاجميه وخصوصا نجمه العائد من الإصابة كيليان مبابي تناوبوا على إهدار الفرص.
وتألق حارس مرمى كليرمون فيران السنغالي موري دياو في الذود عن مرماه وحرم عثمان ديمبيليه من باكورة أهدافه مع النادي الباريسي منذ انتقاله الى صفوفه هذا الصيف قادما من برشلونة الاسباني بتصديه لتسديدته القوية بيسراه (19).
كما تصدى دياو لانفراد للبديل الدولي البرتغالي غونسالو راموش في الدقيقة 82.
واشتكى مدربه الإسباني لويس إنريكي من أرضية الملعب لمحطة «أمازون برايم»: «حاولنا خلق الفرص والفوز بالمباراة لكن كان من المستحيل تقريبًا ترجمتها بالطريقة الصحيحة لأن الكرة كانت ترتد دائمًا، وخاصة بالنسبة إلى المهاجمين عندما حاولوا التسجيل».
وأضاف: «كنت أعلم أن عشب الملعب جديد، لقد قاموا بتغييره قبل ثلاثة أيام، لكننا لم نكن محظوظين باللعب عليه في هذه الظروف».
ودفع إنريكي بمبابي أساسيا بعد تعافيه من إصابة مبكرة تعرض لها في المباراة ضد مرسيليا في المرحلة الماضية. وحرم القائم الايسر مبابي من هز الشباك في الدقيقة 54 برده تسديدته الزاحفة من مسافة قريبة.
وهو التعادل الثالث للنادي الباريسي هذا الموسم مقابل ثلاثة انتصارات وخسارة واحدة فرفع رصيده الى 12 نقطة وارتقى إلى المركز الثاني مؤقتا بفارق الاهداف امام نيس الذي يستضيف بريست المتصدر برصيد 13 نقطة.
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