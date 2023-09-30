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ريال مدريد يفرمل جيرونا ويستعيد الصدارة

9/30/2023 7:23:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

مدريد‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬استعاد‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الصدارة‭ ‬عندما‭ ‬فرمل‭ ‬الانطلاقة‭ ‬القوية‭ ‬لمضيفه‭ ‬الكاتالوني‭ ‬جيرونا‭ ‬بالفوز‭ ‬عليه‭ ‬بثلاثية‭ ‬نظيفة‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬البلدي‭ ‬‮«‬دي‭ ‬مونتيليفي‮»‬‭ ‬في‭ ‬جيرونا‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الثامنة‭ ‬من‭ ‬بطولة‭ ‬إسبانيا‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وسجل‭ ‬خوسيلو‭ (‬17‭) ‬والفرنسي‭ ‬أوريليان‭ ‬تشواميني‭ (‬21‭) ‬والإنجليزي‭ ‬جود‭ ‬بيلينغهام‭ (‬71‭) ‬الأهداف‭.‬

وعاد‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬إلى‭ ‬الصدارة‭ ‬التي‭ ‬خسرها‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السادسة‭ ‬بسقوطه‭ ‬امام‭ ‬جاره‭ ‬ومضيفه‭ ‬أتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬1-3،‭ ‬فحقق‭ ‬فوزه‭ ‬الثاني‭ ‬تواليا‭ ‬والسابع‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬رافعا‭ ‬رصيده‭ ‬الى‭ ‬21‭ ‬نقطة‭ ‬بفارق‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬أمام‭ ‬غريمه‭ ‬التقليدي‭ ‬برشلونة‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬الذي‭ ‬كان‭ ‬انتزعها‭ ‬مؤقتا‭ ‬بفوزه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬اشبيلية‭ ‬1-0‭.‬

واستعاد‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬الريادة‭ ‬في‭ ‬توقيت‭ ‬مناسب‭ ‬لكونه‭ ‬مدعوّا‭ ‬الى‭ ‬مواجهة‭ ‬مضيفه‭ ‬نابولي‭ ‬الإيطالي‭ ‬الثلاثاء‭ ‬المقبل‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭ ‬لمسابقة‭ ‬دوري‭ ‬ابطال‭ ‬اوروبا‭.‬

وعادل‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬جيرونا‭ ‬في‭ ‬عدد‭ ‬الانتصارات‭ ‬في‭ ‬المواجهات‭ ‬المباشرة‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬انتصاره‭ ‬الثالث‭ ‬مقابل‭ ‬تعادل‭ ‬واحد‭.‬

وأعاد‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬جيرونا‭ ‬إلى‭ ‬أرض‭ ‬الواقع‭ ‬وألحق‭ ‬به‭ ‬الخسارة‭ ‬الاولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬الذي‭ ‬استهله‭ ‬بتعادل‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬ستة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية‭. ‬وبقي‭ ‬الغريم‭ ‬التقليدي‭ ‬برشلونة‭ ‬وحيدا‭ ‬دون‭ ‬هزيمة‭ ‬حتى‭ ‬الآن‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وكاد‭ ‬الفنزويلي‭ ‬يانغل‭ ‬هيريرا‭ ‬يفعلها‭ ‬بضربة‭ ‬رأسية‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬عرضية‭ ‬للأوكراني‭ ‬فيكتور‭ ‬تسيغانكوف‭ ‬مرت‭ ‬فوق‭ ‬العارضة‭ (‬3‭). ‬وحرم‭ ‬القائم‭ ‬الايمن‭ ‬تسيغانكوف‭ ‬من‭ ‬افتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬عندما‭ ‬رد‭ ‬رأسيته‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬عرضية‭ ‬لميغل‭ ‬غوتييريس‭ (‬4‭). ‬ونجح‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭ ‬في‭ ‬افتتاح‭ ‬التسجيل‭ ‬في‭ ‬محاولته‭ ‬الهجومية‭ ‬الاولى‭ ‬عندما‭ ‬مرر‭ ‬بيلينغهام‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬بخارج‭ ‬قدمه‭ ‬اليمنى‭ ‬الى‭ ‬خوسيلو‭ ‬المتوغل‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬فسددها‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬داخل‭ ‬المرمى‭ (‬17‭). ‬وهو‭ ‬الهدف‭ ‬الرابع‭ ‬لخوسيلو‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وعزز‭ ‬تشواميني‭ ‬تقدم‭ ‬النادي‭ ‬الملكي‭ ‬برأسية‭ ‬رائعة‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬إثر‭ ‬ركلة‭ ‬ركنية‭ ‬انبرى‭ ‬لها‭ ‬الاختصاصي‭ ‬الالماني‭ ‬طوني‭ ‬كروس‭ ‬وأسكنها‭ ‬على‭ ‬يمين‭ ‬الحارس‭ ‬الارجنتيني‭ ‬باولو‭ ‬غاسانيغا‭ (‬21‭). ‬وهو‭ ‬الهدف‭ ‬الأول‭ ‬لتشواميني‭ ‬بألوان‭ ‬ريال‭ ‬مدريد‭.‬

وكاد‭ ‬بيلينغهام‭ ‬يوجه‭ ‬الضربة‭ ‬القاضية‭ ‬لجيرونا‭ ‬عندما‭ ‬توغل‭ ‬وانفرد‭ ‬وسدد‭ ‬كرة‭ ‬قوية‭ ‬تصدى‭ ‬لها‭ ‬الحارس‭ ‬غاسانيغا‭ ‬على‭ ‬دفعتين‭ (‬28‭). ‬وأنقذ‭ ‬كيبا‭ ‬أريسابالاغا‭ ‬مرماه‭ ‬من‭ ‬هدف‭ ‬محقق‭ ‬بإبعاده‭ ‬كرة‭ ‬رأسية‭ ‬لمدافع‭ ‬برشلونة‭ ‬السابق‭ ‬إريك‭ ‬غارسيا‭ ‬من‭ ‬مسافة‭ ‬قريبة‭ ‬اثر‭ ‬ركلة‭ ‬حرة‭ ‬جانبية‭ (‬50‭).‬

ونجح‭ ‬بيلينغهام‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬الهدف‭ ‬الثالث‭ ‬مستغلا‭ ‬كرة‭ ‬من‭ ‬خوسيلو‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬فسددها‭ ‬‮«‬على‭ ‬الطاير‮»‬‭ ‬بيمناه‭ ‬داخل‭ ‬المرمى‭ (‬71‭). ‬وهو‭ ‬الهدف‭ ‬السادس‭ ‬لبيلينغهام‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬فانفرد‭ ‬بصدارة‭ ‬لائحة‭ ‬الهدافين‭ ‬بفارق‭ ‬هداف‭ ‬واحد‭ ‬أمام‭ ‬مهاجمي‭ ‬برشلونة‭ ‬الدولي‭ ‬البولندي‭ ‬روبرت‭ ‬ليفاندوفسكي‭ ‬وأتلتيكو‭ ‬مدريد‭ ‬ألفارو‭ ‬موراتا‭.‬

وتلقى‭ ‬ناتشو‭ ‬بطاقة‭ ‬حمراء‭ ‬مجانية‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬الرابعة‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭ ‬اثر‭ ‬تدخل‭ ‬متهور‭ ‬على‭ ‬المهاجم‭ ‬البديل‭ ‬بورتو‭.‬

وواصل‭ ‬خيتافي‭ ‬وضيفه‭ ‬فياريال‭ ‬نزيف‭ ‬النقاط‭ ‬بتعادلهما‭ ‬سلبا‭. ‬وهي‭ ‬المباراة‭ ‬الثالثة‭ ‬التي‭ ‬يفشل‭ ‬فيها‭ ‬الفريقان‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬واكتفى‭ ‬كل‭ ‬منهما‭ ‬بنقطة‭ ‬للمرة‭ ‬الثانية،‭ ‬فرفع‭ ‬خيتافي‭ ‬رصيده‭ ‬إلى‭ ‬تسع‭ ‬نقاط‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬العاشر‭ ‬مقابل‭ ‬ثماني‭ ‬لفياريال‭ ‬الثاني‭ ‬عشر‭. ‬ولعب‭ ‬فياريال‭ ‬بعشرة‭ ‬لاعبين‭ ‬منذ‭ ‬الدقيقة‭ ‬23‭ ‬اثر‭ ‬طرد‭ ‬لاعب‭ ‬وسطه‭ ‬أليكس‭ ‬باينا‭.‬

وأنقذ‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬الكولومبي‭ ‬راداميل‭ ‬فالكاو‭ ‬فريقه‭ ‬رايو‭ ‬فايكانو‭ ‬من‭ ‬الخسارة‭ ‬امام‭ ‬ضيفه‭ ‬ريال‭ ‬مايوركا‭ ‬بإدراكه‭ ‬التعادل‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬12‭ ‬من‭ ‬الوقت‭ ‬بدل‭ ‬الضائع‭.‬

وكان‭ ‬رايو‭ ‬فايكانو‭ ‬البادئ‭ ‬بالتسجيل‭ ‬وتحديدا‭ ‬منذ‭ ‬الدقيقة‭ ‬الرابعة‭ ‬عبر‭ ‬الفارو‭ ‬غارسيا،‭ ‬لكن‭ ‬الكوسوفي‭ ‬فيدات‭ ‬موريكي‭ ‬أدرك‭ ‬التعادل‭ ‬قبل‭ ‬نهاية‭ ‬الشوط‭ ‬الاول‭ ‬بدقيقة‭ ‬واحدة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يمنح‭ ‬أنتونيو‭ ‬سانشيس‭ ‬التقدم‭ ‬للضيوف‭ (‬59‭).‬،‭ ‬وحصل‭ ‬رايو‭ ‬فايكانو‭ ‬على‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬انبرى‭ ‬لها‭ ‬فالكاو‭ ‬بنجاح‭.‬

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