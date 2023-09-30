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ولفرهامبتون يفجر كبرى المفاجآت بإسقاط البطل

9/30/2023 7:23:17 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

لندن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) ‬فجّر‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬مفاجأة‭ ‬من‭ ‬العيار‭ ‬الثقيل‭ ‬وأوقف‭ ‬البداية‭ ‬المثالية‭ ‬لضيفه‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬حامل‭ ‬اللقب‭ ‬عندما‭ ‬ألحق‭ ‬به‭ ‬الخسارة‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬بالفوز‭ ‬عليه‭ ‬1‭-‬0،‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬السابعة‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الانكليزي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وسجل‭ ‬البرتغالي‭ ‬روبن‭ ‬دياش‭ (‬13‭ ‬خطأ‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬فريقه‭) ‬والكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬هي‭-‬تشان‭ ‬هوانغ‭ (‬66‭) ‬هدفي‭ ‬ولفرهامبتون،‭ ‬والأرجنتيني‭ ‬خوليان‭ ‬ألفاريس‭ (‬56‭) ‬هدف‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭.‬

وكان‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الذي‭ ‬توقفت‭ ‬انطلاقته‭ ‬المثالية‭ ‬عند‭ ‬ستة‭ ‬انتصارات‭ ‬متتالية،‭ ‬صاحب‭ ‬الافضلية‭ ‬أغلب‭ ‬فترات‭ ‬المباراة‭ ‬لكن‭ ‬دون‭ ‬فرص‭ ‬خطيرة‭ ‬على‭ ‬مرمى‭ ‬أصحاب‭ ‬الأرض‭ ‬الذين‭ ‬استغلوا‭ ‬هجمة‭ ‬مرتدة‭ ‬مبكرة‭ ‬وافتتحوا‭ ‬التسجيل‭ ‬عندما‭ ‬انطلق‭ ‬البرتغالي‭ ‬بيدرو‭ ‬نيتو‭ ‬بمجهود‭ ‬فردي‭ ‬رائع‭ ‬من‭ ‬منتصف‭ ‬ملعب‭ ‬فريقه‭ ‬وتخلص‭ ‬من‭ ‬فيل‭ ‬فودن‭ ‬والهولندي‭ ‬نايثن‭ ‬آكيه‭ ‬وتوغل‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬ومرّر‭ ‬الكرة‭ ‬عرضية‭ ‬ارتطمت‭ ‬بقدم‭ ‬دياش‭ ‬وعانقت‭ ‬الشباك‭ (‬13‭).‬

وانتظر‭ ‬سيتي‭ ‬الدقيقة‭ ‬58‭ ‬لإدراك‭ ‬التعادل‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬حرة‭ ‬مباشرة‭ ‬رائعة‭ ‬لألفاريس،‭ ‬سدّدها‭ ‬قوية‭ ‬بيمناه‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬وأسكنها‭ ‬الزاوية‭ ‬اليمنى‭ ‬البعيدة‭ ‬للحارس‭ ‬البرتغالي‭ ‬جوزيه‭ ‬سا‭ (‬58‭).‬

ونجح‭ ‬ولفرهامبتون‭ ‬في‭ ‬استعادة‭ ‬التقدم‭ ‬اثر‭ ‬هجمة‭ ‬مرتدة‭ ‬قادها‭ ‬البرتغالي‭ ‬الآخر‭ ‬روبن‭ ‬سيميدو‭ ‬من‭ ‬الجهة‭ ‬اليمنى‭ ‬ومرر‭ ‬كرة‭ ‬عرضية‭ ‬ابعدها‭ ‬المدافع‭ ‬السويسري‭ ‬مانويل‭ ‬أكانجي‭ ‬برأسه،‭ ‬فتهيأت‭ ‬أمام‭ ‬هوانغ‭ ‬الذي‭ ‬سددها‭ ‬قوية‭ ‬ارتدت‭ ‬من‭ ‬دياش‭ ‬وتهيأت‭ ‬أمام‭ ‬البرازيلي‭ ‬ماتيوس‭ ‬كونيا‭ ‬فمررها‭ ‬على‭ ‬طبق‭ ‬من‭ ‬ذهب‭ ‬الى‭ ‬الكوري‭ ‬الجنوبي‭ ‬الذي‭ ‬تابعها‭ ‬داخل‭ ‬المرمى‭ (‬66‭).‬

وتجمد‭ ‬رصيد‭ ‬سيتي‭ ‬عند‭ ‬18‭ ‬نقطة‭ ‬وبات‭ ‬مهددا‭ ‬بالتخلي‭ ‬عن‭ ‬الصدارة‭ ‬لمصلحة‭ ‬مطارده‭ ‬المباشر‭ ‬ليفربول‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬فوز‭ ‬الاخير‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬توتنهام‭ ‬لاحقا‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬المرحلة‭.‬

وشدد‭ ‬أرسنال،‭ ‬وصيف‭ ‬بطل‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬الخناق‭ ‬على‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬عندما‭ ‬قلص‭ ‬الفارق‭ ‬بينهما‭ ‬الى‭ ‬نقطة‭ ‬واحدة‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬الثمين‭ ‬على‭ ‬مضيفه‭ ‬بورنموث‭ ‬برباعية‭ ‬نظيفة‭.‬

واستعاد‭ ‬‮«‬المدفعجية‮»‬‭ ‬التوازن‭ ‬عقب‭ ‬سقوطهم‭ ‬في‭ ‬فخ‭ ‬التعادل‭ ‬أمام‭ ‬الجار‭ ‬توتنهام‭ ‬2‭-‬2‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬الماضية‭.‬

وبكّر‭ ‬أرسنال‭ ‬بالتسجيل‭ ‬عبر‭ ‬جناحه‭ ‬الدولي‭ ‬بوكايو‭ ‬ساكا،‭ ‬عندما‭ ‬استغل‭ ‬كرة‭ ‬مرتدة‭ ‬من‭ ‬القائم‭ ‬الايمن‭ ‬اثر‭ ‬رأسية‭ ‬للبرازيلي‭ ‬غابريال‭ ‬جيزوس‭ ‬فتابعها‭ ‬داخل‭ ‬المرمى‭ ‬الخالي‭ (‬17‭).‬

وحصل‭ ‬الفريق‭ ‬اللندني‭ ‬على‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬في‭ ‬الدقيقة‭ ‬44‭ ‬اثر‭ ‬عرقلة‭ ‬إيدي‭ ‬نكيتياه‭ ‬داخل‭ ‬المنطقة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ماكسيميليان‭ ‬أرونز،‭ ‬فتركها‭ ‬ساكا‭ ‬الى‭ ‬القائد‭ ‬النروجي‭ ‬مارتن‭ ‬أوديغارد‭ ‬الذي‭ ‬انبرى‭ ‬لها‭ ‬بنجاح‭ ‬مسجلا‭ ‬الهدف‭ ‬الثاني‭.‬

وحصل‭ ‬ارسنال‭ ‬على‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭ ‬ثانية‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬اثر‭ ‬عرقلة‭ ‬أوديغارد‭ ‬من‭ ‬المدافع‭ ‬راين‭ ‬كريستي،‭ ‬فانبرى‭ ‬لها‭ ‬هذه‭ ‬المرة‭ ‬الدولي‭ ‬الألماني‭ ‬كاي‭ ‬هافيرتس‭ ‬بنجاح‭ ‬أيضاً‭ (‬53‭)‬،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يختم‭ ‬المدافع‭ ‬بن‭ ‬وايت‭ ‬المهرجان‭ ‬بالهدف‭ ‬الرابع‭ (‬90+3‭).‬

وأكرم‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬وفادة‭ ‬ضيفه‭ ‬برايتون‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬عليه‭ ‬6‭-‬1‭ ‬وارتقى‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الرابع‭.‬

وفرض‭ ‬أولي‭ ‬واتكينز‭ ‬نفسه‭ ‬نجما‭ ‬للمباراة‭ ‬بتسجيله‭ ‬ثلاثية‭ ‬‮«‬هاتريك‮»‬‭ ‬مع‭ ‬تمريرة‭ ‬حاسمة‭.‬

وحسم‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬نتيجة‭ ‬المباراة‭ ‬في‭ ‬شوطها‭ ‬الأول‭ ‬بتسجيله‭ ‬ثلاثية‭ ‬بينها‭ ‬ثنائية‭ ‬واتكينز‭ (‬14‭ ‬و21‭) ‬وهدف‭ ‬للمدافع‭ ‬الإكوادوري‭ ‬بيرفيس‭ ‬إستوبيان‭ ‬بالخطأ‭ ‬في‭ ‬مرمى‭ ‬فريقه‭ (‬26‭).‬

وقلص‭ ‬برايتون‭ ‬الفارق‭ ‬مطلع‭ ‬الشوط‭ ‬الثاني‭ ‬عبر‭ ‬مهاجمه‭ ‬الدولي‭ ‬الإسباني‭ ‬المعار‭ ‬من‭ ‬برشلونة‭ ‬أنسو‭ ‬فاتي‭ (‬50‭) ‬لكن‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬رد‭ ‬بثلاثية‭ ‬عبر‭ ‬واتكينز‭ (‬65‭) ‬وجاكوب‭ ‬رامسي‭ ‬اثر‭ ‬تمريرة‭ ‬من‭ ‬الأخير‭ (‬85‭) ‬والبرازيلي‭ ‬دوغلاس‭ ‬لويز‭ (‬90+7‭).‬

وهي‭ ‬الخسارة‭ ‬الثانية‭ ‬تواليا‭ ‬لبرايتون‭ ‬بعد‭ ‬الاولى‭ ‬امام‭ ‬تشلسي‭ ‬0‭-‬1‭ ‬الاربعاء‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثالث‭ ‬لمسابقة‭ ‬كأس‭ ‬الرابطة،‭ ‬والثانية‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬فتجمد‭ ‬رصيده‭ ‬عند‭ ‬15‭ ‬نقطة‭ ‬وتراجع‭ ‬الى‭ ‬المركز‭ ‬الخامس‭ ‬بفارق‭ ‬الاهداف‭ ‬أمام‭ ‬أستون‭ ‬فيلا‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬تواليا‭ ‬والخامس‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭.‬

وانتكس‭ ‬ماشستر‭ ‬يونايتد‭ ‬مجدداً‭ ‬بخسارته‭ ‬امام‭ ‬ضيفه‭ ‬كريستال‭ ‬بالاس‭ ‬بهدف‭ ‬وحيد‭ ‬سجله‭ ‬الدنماركي‭ ‬يواكيم‭ ‬أندرسن،‭ ‬بتسديدة‭ ‬رائعة‭ ‬بيمناه‭ ‬‮«‬على‭ ‬الطاير‮»‬،‭ ‬مستغلاً‭ ‬ركلة‭ ‬حرة‭ ‬جانبية‭ ‬انبرى‭ ‬لها‭ ‬إيبيريتشي‭ ‬إيزي‭ (‬25‭).‬

وتابع‭ ‬نيوكاسل‭ ‬صحوته‭ ‬وحقق‭ ‬فوزه‭ ‬الثالث‭ ‬توالياً‭ ‬والرابع‭ ‬هذا‭ ‬الموسم،‭ ‬بتغلبه‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬بيرنلي‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭ ‬سجلهما‭ ‬الباراغوياني‭ ‬ميغل‭ ‬ألميرون‭ ‬بتسديدة‭ ‬قوية‭ ‬بيسراه‭ ‬من‭ ‬خارج‭ ‬المنطقة‭ ‬أسكنها‭ ‬الزاوية‭ ‬اليمنى‭ ‬البعيدة‭ ‬للحارس‭ ‬جيمس‭ ‬ترافورد‭ (‬14‭)‬،‭ ‬والسويدي‭ ‬ألكسندر‭ ‬إيزاك‭ (‬76‭ ‬من‭ ‬ركلة‭ ‬جزاء‭).‬

واستعاد‭ ‬وست‭ ‬هام‭ ‬توزانه‭ ‬بعد‭ ‬خسارتين‭ ‬متتاليتين‭ ‬عندما‭ ‬تغلب‭ ‬على‭ ‬ضيفه‭ ‬شيفيلد‭ ‬يونايتد‭ ‬بهدفين‭ ‬نظيفين‭ ‬سجلهما‭ ‬جارود‭ ‬بوين‭ (‬24‭) ‬والتشيكي‭ ‬توماش‭ ‬سوتشيك‭ (‬37‭).‬

وعاد‭ ‬إيفرتون‭ ‬إلى‭ ‬سكة‭ ‬الهزائم‭ ‬بخسارته‭ ‬امام‭ ‬ضيفه‭ ‬لوتون‭ ‬تاون‭ ‬الوافد‭ ‬حديثاً‭ ‬الى‭ ‬دوري‭ ‬الاضواء،‭ ‬بهدف‭ ‬لدومينيك‭ ‬كالفيرت‭-‬ليوين‭ (‬45‭) ‬مقابل‭ ‬هدفين‭ ‬للويلزي‭ ‬توم‭ ‬لوكيير‭ (‬24‭) ‬وكارلتون‭ ‬موريس‭ (‬31‭).‬

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