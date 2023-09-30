المحجبات سيلعبن في أولمبياد باريس

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

قالت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬إنه‭ ‬سيتم‭ ‬السماح‭ ‬بارتداء‭ ‬الحجاب‭ ‬داخل‭ ‬قرية‭ ‬الرياضيين‭ ‬خلال‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الأولمبية‭ ‬في‭ ‬باريس‭ ‬العام‭ ‬المقبل،‭ ‬على‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬تشريعات‭ ‬البلد‭ ‬المضيف‭ ‬لأولمبياد‭ ‬2024،‭ ‬رغم‭ ‬قرار‭ ‬مجلس‭ ‬الدولة‭ ‬الفرنسي‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬حظر‭ ‬ارتداء‭ ‬لاعبات‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الحجاب،‭ ‬وكذلك‭ ‬أعضاء‭ ‬الفريق‭ ‬الأولمبي،‭ ‬في‭ ‬إطار‭ ‬قضية‭ ‬أثارت‭ ‬احتجاجات‭ ‬وجدالات‭ ‬ساخنة‭ ‬بين‭ ‬السياسيين‭.‬

وبينما‭ ‬قالت‭ ‬وزيرة‭ ‬الرياضة‭ ‬الفرنسية‭ ‬أميلي‭ ‬أوديا‭ ‬كاستيرا‭ ‬إن‭ ‬الحظر‭ ‬الذي‭ ‬فرضته‭ ‬بلادها‭ ‬يهدف‭ ‬إلى‭ ‬المساعدة‭ ‬في‭ ‬احترام‭ ‬مبادئ‭ ‬العلمانية؛‭ ‬أوضحت‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬أن‭ ‬اللائحة‭ ‬لن‭ ‬تنطبق‭ ‬على‭ ‬الدول‭ ‬الأخرى‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬المحفل‭ ‬الكبير‭. ‬وأشار‭ ‬متحدث‭ ‬باسم‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬‮«‬بالنسبة‭ ‬إلى‭ ‬القرية‭ ‬الأولمبية،‭ ‬تنطبق‭ ‬قواعد‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الدولية،‭ ‬ولا‭ ‬توجد‭ ‬قيود‭ ‬على‭ ‬ارتداء‭ ‬الحجاب‭ ‬أو‭ ‬أي‭ ‬لباس‭ ‬ديني‭ ‬أو‭ ‬ثقافي‭ ‬آخر،‭ ‬عندما‭ ‬يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بالمسابقات،‭ ‬يتم‭ ‬تطبيق‭ ‬اللوائح‭ ‬التي‭ ‬وضعها‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬المعنيّ‮»‬‭.‬

وتابع‭: ‬‮«‬بما‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬اللائحة‭ ‬الفرنسية‭ ‬تتعلق‭ ‬بأعضاء‭ ‬الفريق‭ ‬الفرنسي‭ ‬فقط،‭ ‬فإننا‭ ‬على‭ ‬اتصال‭ ‬مع‭ (‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬الفرنسية‭) ‬لمزيد‭ ‬من‭ ‬فهم‭ ‬الوضع‭ ‬فيما‭ ‬يتعلق‭ ‬بالرياضيين‭ ‬الفرنسيين‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬قرار‭ ‬فرنسا‭ ‬منع‭ ‬رياضياتها‭ ‬من‭ ‬ارتداء‭ ‬الحجاب‭ ‬قد‭ ‬أثار‭ ‬انتقادات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬مفوضية‭ ‬الأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬لحقوق‭ ‬الإنسان،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬طعنت‭ ‬مجموعة‭ ‬النساء‭ ‬المسلمات‭ ‬التي‭ ‬تعرف‭ ‬بـ«المحجبات‮»‬‭ ‬في‭ ‬شرعية‭ ‬المادة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬لوائح‭ ‬الاتحاد‭ ‬الفرنسي‭ ‬للعبة‭ ‬التي‭ ‬تحظر‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬‮«‬ارتداء‭ ‬أي‭ ‬علامة‭ ‬أو‭ ‬ملابس‭ ‬تظهر‭ ‬بوضوح‭ ‬الانتماء‭ ‬السياسي‭ ‬أو‭ ‬الفلسفي‭ ‬أو‭ ‬الديني‭ ‬أو‭ ‬النقابي‮»‬‭.‬



