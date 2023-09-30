المحجبات سيلعبن في أولمبياد باريس

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
قالت اللجنة الأولمبية الدولية إنه سيتم السماح بارتداء الحجاب داخل قرية الرياضيين خلال دورة الألعاب الأولمبية في باريس العام المقبل، على الرغم من تشريعات البلد المضيف لأولمبياد 2024، رغم قرار مجلس الدولة الفرنسي الإبقاء على حظر ارتداء لاعبات كرة القدم الحجاب، وكذلك أعضاء الفريق الأولمبي، في إطار قضية أثارت احتجاجات وجدالات ساخنة بين السياسيين.
وبينما قالت وزيرة الرياضة الفرنسية أميلي أوديا كاستيرا إن الحظر الذي فرضته بلادها يهدف إلى المساعدة في احترام مبادئ العلمانية؛ أوضحت اللجنة الأولمبية الدولية أن اللائحة لن تنطبق على الدول الأخرى المشاركة في المحفل الكبير. وأشار متحدث باسم اللجنة الأولمبية الدولية إلى أنه «بالنسبة إلى القرية الأولمبية، تنطبق قواعد اللجنة الأولمبية الدولية، ولا توجد قيود على ارتداء الحجاب أو أي لباس ديني أو ثقافي آخر، عندما يتعلق الأمر بالمسابقات، يتم تطبيق اللوائح التي وضعها الاتحاد الدولي المعنيّ».
وتابع: «بما أن هذه اللائحة الفرنسية تتعلق بأعضاء الفريق الفرنسي فقط، فإننا على اتصال مع (اللجنة الأولمبية الفرنسية) لمزيد من فهم الوضع فيما يتعلق بالرياضيين الفرنسيين».
وكان قرار فرنسا منع رياضياتها من ارتداء الحجاب قد أثار انتقادات من قبل مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، في حين طعنت مجموعة النساء المسلمات التي تعرف بـ«المحجبات» في شرعية المادة الأولى من لوائح الاتحاد الفرنسي للعبة التي تحظر منذ عام 2016 «ارتداء أي علامة أو ملابس تظهر بوضوح الانتماء السياسي أو الفلسفي أو الديني أو النقابي».
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