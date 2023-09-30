أسعار تذاكر إنتر ميامي تلتهبعشّاق ميسي في ميامي مستاؤون

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

ميامي‭ - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬عبّر‭ ‬عشّاق‭ ‬بطل‭ ‬العالم‭ ‬الأرجنتيني‭ ‬ليونيل‭ ‬ميسي‭ ‬عن‭ ‬غضبهم‭ ‬من‭ ‬مضاعفة‭ ‬ناديه‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬الأمريكي‭ ‬أسعار‭ ‬التذاكر‭ ‬الموسمية‭ ‬للموسم‭ ‬المقبل،‭ ‬لكن‭ ‬فرصة‭ ‬متابعة‭ ‬أفضل‭ ‬لاعب‭ ‬كرة‭ ‬قدم‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬سبع‭ ‬مرات‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬تغري‭ ‬كثيرين‭ ‬رغم‭ ‬كلفتها‭ ‬العالية‭.‬

أرسل‭ ‬النادي‭ ‬المملوك‭ ‬من‭ ‬رجل‭ ‬الأعمال‭ ‬خورخي‭ ‬ماس‭ ‬ونجم‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الإنجليزية‭ ‬السابق‭ ‬ديفيد‭ ‬بيكهام‭ ‬رسائل‭ ‬إلكترونية‭ ‬للمشجعين‭ ‬الخميس‭ ‬تتضمن‭ ‬تفاصيل‭ ‬أسعار‭ ‬تجديد‭ ‬التذاكر‭.‬

وكانت‭ ‬أرخص‭ ‬تذكرة‭ ‬لهذا‭ ‬الموسم‭ ‬485‭ ‬دولاراً‭ ‬أمريكياً،‭ ‬لكن‭ ‬‮«‬تأثير‭ ‬ميسي‮»‬‭ ‬يعني‭ ‬انها‭ ‬سترتفع‭ ‬إلى‭ ‬884‭ ‬دولاراً‭ ‬لمكان‭ ‬وراء‭ ‬المرمى‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬الـ17‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الفريق‭ ‬المشارك‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬الأمريكي‭. ‬وهذا‭ ‬يعني‭ ‬52‭ ‬دولاراً‭ ‬للمباراة‭ ‬الواحدة‭.‬

أما‭ ‬المقاعد‭ ‬التي‭ ‬توفّر‭ ‬رؤية‭ ‬أوسع،‭ ‬القريبة‭ ‬من‭ ‬خط‭ ‬منتصف‭ ‬الملعب‭ ‬مع‭ ‬إمكانية‭ ‬الوصول‭ ‬إلى‭ ‬‮«‬النادي‮»‬‭ ‬الذي‭ ‬يوفّر‭ ‬الطعام‭ ‬والشراب،‭ ‬فارتفع‭ ‬سعرها‭ ‬من‭ ‬3600‭ ‬دولار‭ ‬إلى‭ ‬7650،‭ ‬وهناك‭ ‬ارتفاع‭ ‬مماثل‭ ‬في‭ ‬معظم‭ ‬المقاعد‭ ‬الباهظة‭ ‬الثمن‭.‬

في‭ ‬أوروبا،‭ ‬تبلغ‭ ‬قيمة‭ ‬أرخص‭ ‬تذكرة‭ ‬موسمية‭ ‬لمشاهدة‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬الإنجليزي‭ ‬في‭ ‬دوري‭ ‬الأبطال‭ ‬469‭ ‬دولاراً،‭ ‬فيما‭ ‬تصل‭ ‬الأعلى‭ ‬ثمناً‭ ‬إلى‭ ‬1256‭ ‬دولاراً،‭ ‬علماً‭ ‬ان‭ ‬عروض‭ ‬الضيافة‭ ‬منفصلة‭ ‬عن‭ ‬التذاكر‭ ‬الموسمية‭.‬

وفي‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسباني،‭ ‬النادي‭ ‬السابق‭ ‬لميسي‭ ‬حيث‭ ‬سطّر‭ ‬انجازات‭ ‬رائعة،‭ ‬يبلغ‭ ‬سعر‭ ‬أرخص‭ ‬تذكرة‭ ‬موسمية‭ ‬380‭.‬53‭ ‬دولاراً‭ ‬والأعلى‭ ‬919‭.‬62‭.‬

يذكر‭ ‬ان‭ ‬حاملي‭ ‬التذاكر‭ ‬الموسمية‭ ‬كانوا‭ ‬محميين‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬من‭ ‬الارتفاع‭ ‬الهائل‭ ‬لتذاكر‭ ‬المباريات‭ ‬الواحدة‭ ‬لميامي،‭ ‬بعد‭ ‬قدوم‭ ‬ابن‭ ‬السادسة‭ ‬والثلاثين‭ ‬في‭ ‬يوليو‭ ‬من‭ ‬باريس‭ ‬سان‭ ‬جرمان‭ ‬الفرنسي‭.‬

في‭ ‬الواقع،‭ ‬استفاد‭ ‬البعض‭ ‬من‭ ‬تذكرته‭ ‬الموسمية‭ ‬لبيع‭ ‬بعض‭ ‬تذاكر‭ ‬المباريات‭ ‬بأسعار‭ ‬مرتفعة‭ ‬في‭ ‬السوق‭ ‬الموازية‭.‬

وسيكون‭ ‬متاحاً‭ ‬للمشجعين‭ ‬تخفيض‭ ‬خيارات‭ ‬مقاعدهم‭ ‬في‭ ‬حال‭ ‬رغبوا‭ ‬بذلك،‭ ‬وقال‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬ان‭ ‬لائحة‭ ‬الانتظار‭ ‬طويلة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬التذاكر‭ ‬الموسمية‭.‬

ويخوض‭ ‬إنتر‭ ‬ميامي‭ ‬الموسم‭ ‬الرابع‭ ‬فقط‭ ‬بعد‭ ‬تأسيسه،‭ ‬فيما‭ ‬يعبّر‭ ‬المشجعون‭ ‬عن‭ ‬انزعاجهم‭ ‬من‭ ‬أزمة‭ ‬التذاكر،‭ ‬بعد‭ ‬سنوات‭ ‬من‭ ‬الانتظار‭ ‬لظهور‭ ‬ناد‭ ‬يمثلهم‭ ‬في‭ ‬المستوى‭ ‬الأوّل‭.‬

قال‭ ‬إيد‭ ‬سيرانو،‭ ‬أحد‭ ‬قادة‭ ‬الحملة‭ ‬لجلب‭ ‬فريق‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬إلى‭ ‬جنوب‭ ‬فلوريدا،‭ ‬والذي‭ ‬قضى‭ ‬سنوات‭ ‬في‭ ‬الضغط‭ ‬على‭ ‬مسؤولي‭ ‬الدوري‭ ‬وتنظيم‭ ‬الأحداث‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬الدعم،‭ ‬انه‭ ‬يعرف‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬المشجعين‭ ‬يفكرون‭ ‬بعد‭ ‬التمديد‭.‬

قال‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬هذا‭ ‬جنوني‭. ‬توقعت‭ ‬ارتفاعها،‭ ‬لكن‭ ‬بحد‭ ‬أقصى‭ ‬50 ‭%‬ ‭. ‬هؤلاء‭ ‬الأشخاص‭ ‬يفكّرون‭ ‬فقط‭ ‬في‭ ‬جني‭ ‬المال‭ ‬والطلب‭ ‬مرتفع،‭ ‬لذا‭ ‬يتوقعون‭ ‬أنهم‭ ‬سيفلتون‮»‬‭.‬

تابع‭: ‬‮«‬ربما‭ ‬يبحثون‭ ‬عن‭ ‬النخبة‭ ‬فقط‭ ‬لحضور‭ ‬المباريات‭ ‬وغضّ‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬الباقين‭. ‬سيخسرون‭ ‬هؤلاء‭ ‬الأشخاص‭ ‬إذا‭ ‬استمروا‭ ‬بهذه‭ ‬العقلية‮»‬‭.‬





ملعب‭ ‬جديد‭ ‬

وينوي‭ ‬النادي‭ ‬الانتقال‭ ‬من‭ ‬ملعبه‭ ‬الحالي‭ ‬المؤقت‭ ‬في‭ ‬فورت‭ ‬لودردايل‭ ‬إلى‭ ‬الملعب‭ ‬الجديد‭ ‬‮«‬ميامي‭ ‬فريدوم‭ ‬بارك‮»‬‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬مطار‭ ‬ميامي‭ ‬الدولي‭.‬

وسيكون‭ ‬الملعب‭ ‬البالغة‭ ‬تكلفته‭ ‬350‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬جزءاً‭ ‬من‭ ‬مشروع‭ ‬تطوير‭ ‬وترفيه‭ ‬بقيمة‭ ‬مليار‭ ‬دولار‭.‬

والانتقال‭ ‬إلى‭ ‬الملعب‭ ‬الجديد‭ ‬مخطّط‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬الأخير‭ ‬من‭ ‬عقد‭ ‬ميسي‭ ‬البالغ‭ ‬150‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭.‬

قال‭ ‬مصدر‭ ‬في‭ ‬النادي‭ ‬ان‭ ‬ارتفاع‭ ‬أسعار‭ ‬التذاكر‭ ‬يعكس‭ ‬التغيير‭ ‬الفني‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬الملعب،‭ ‬بعد‭ ‬جلب‭ ‬ميسي،‭ ‬وزميليه‭ ‬السابقين‭ ‬في‭ ‬برشلونة‭ ‬الإسبانيين‭ ‬سيرجيو‭ ‬بوسكيتس‭ ‬وجوردي‭ ‬ألبا،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلى‭ ‬استثمارات‭ ‬أخرى‭.‬

لكن‭ ‬سيرّانو‭ ‬يخشى‭ ‬أن‭ ‬يؤثر‭ ‬ارتفاع‭ ‬الأسعار‭ ‬على‭ ‬بناء‭ ‬قاعدة‭ ‬جماهيرية‭ ‬للمستقبل‭ ‬‮«‬ميسي‭ ‬سيذهب‭ ‬في‭ ‬يوم‭ ‬من‭ ‬الأيام‭... ‬لا‭ ‬يفكّرون‭ ‬في‭ ‬المشهدية‭ ‬الواسعة‭. ‬هم‭ ‬يطاردون‭ ‬النواة‭ ‬وقد‭ ‬لا‭ ‬يعودون‭ ‬أبداً‮»‬‭.‬

ويفكر‭ ‬بعض‭ ‬المشجعين‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬مستعدين‭ ‬بالفعل‭ ‬لتخصيص‭ ‬ميزانية‭ ‬لتذاكر‭ ‬الموسم‭ ‬المقبل‭ ‬بتعديل‭ ‬مقاربتهم‭.‬

قال‭ ‬جيفري‭ ‬سكاتوف‭ ‬الذي‭ ‬أنفق‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬20‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬على‭ ‬سبع‭ ‬تذاكر‭ ‬موسمية‭ ‬للعائلة‭ ‬والأصدقاء،‭ ‬ان‭ ‬قيمة‭ ‬التجديد‭ ‬ستصل‭ ‬إلى‭ ‬52‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭.‬

قال‭: ‬‮«‬أحببت‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬سبع‭ ‬تذاكر‭ ‬موسمية‭. ‬كان‭ ‬بإمكاني‭ ‬التخلي‭ ‬عنها‭ ‬أو‭ ‬احضار‭ ‬مشجعين‭ ‬عاديين‭ ‬إلى‭ ‬المباريات،‭ ‬لان‭ ‬السعر‭ ‬كان‭ ‬مناسباً‭. ‬الآن‭ ‬قد‭ ‬انخفض‭ ‬العدد‭ ‬من‭ ‬سبع‭ ‬تذاكر‭ ‬موسمية‭ ‬إلى‭ ‬اثنتين‮»‬‭.‬















