يوم ذهبي لألعاب القوى العربية

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

هانغجو‭ (‬الصين‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬خطف‭ ‬الرياضيون‭ ‬العرب‭ ‬الأنظار‭ ‬في‭ ‬اليوم‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬ألعاب‭ ‬القوى‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬المقامة‭ ‬في‭ ‬هانغجو‭ ‬الصينية،‭ ‬فحصدت‭ ‬البحرين‭ ‬ذهبيتين‭ ‬وفضية‭ ‬وبرونزيتين،‭ ‬السعودية‭ ‬ذهبية‭ ‬وبرونزية‭ ‬وقطر‭ ‬فضية‭.‬

وفي‭ ‬يوم‭ ‬شهد‭ ‬هطول‭ ‬أمطار‭ ‬على‭ ‬المضمار،‭ ‬تابعت‭ ‬الصين‭ ‬المضيفة‭ ‬هيمنتها‭ ‬على‭ ‬لائحة‭ ‬الميداليات،‭ ‬مع‭ ‬113‭ ‬ذهبية،‭ ‬أمام‭ ‬اليابان‭ (‬28‭) ‬وكوريا‭ ‬الجنوبية‭ (‬27‭).‬

‮«‬عدم‭ ‬الاستسلام‮»‬‭ ‬

استهلت‭ ‬البحرين‭ ‬يومها‭ ‬بثنائية‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬400‭ ‬م‭ ‬سيدات،‭ ‬مع‭ ‬تتويج‭ ‬النيجيرية‭ ‬الأصل‭ ‬مجيدات‭ ‬أولواكيمي‭ ‬أديكويا‭ (‬50.66‭ ‬ثانية‭) ‬أمام‭ ‬مواطنتها‭ ‬سلوى‭ ‬عيد‭ ‬ناصر‭ (‬50.92‭).‬

واستعادت‭ ‬أديكويا‭ (‬30‭ ‬عاماً‭) ‬الذهبية‭ ‬التي‭ ‬أحرزتها‭ ‬في‭ ‬إينتشيون‭ ‬2014‭ ‬من‭ ‬عيد‭ ‬ناصر‭ (‬25‭ ‬عاماً‭) ‬المتوجة‭ ‬في‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية‭ ‬في‭ ‬جاكرتا‭ ‬2018‭.‬

قالت‭ ‬أديكويا‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬لقد‭ ‬واجهت‭ ‬وفزت‭ ‬أمام‭ ‬أفضل‭ ‬العداءات‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭. ‬كنت‭ ‬في‭ ‬وضعية‭ ‬جيدة‭ ‬خلال‭ ‬السباق‭ ‬وهذا‭ ‬ما‭ ‬ادى‭ ‬الى‭ ‬تتويجي‭ ‬بالذهب‮»‬‭.‬

تابعت‭: ‬‮«‬رسالتي‭ ‬للرياضيات‭ ‬في‭ ‬البحرين‭ ‬عدم‭ ‬الاستسلام‭ ‬وأطالبهن‭ ‬بالعمل‭ ‬والاجتهاد‭ ‬دائما‭ ‬لتحقيق‭ ‬الاهداف‭ ‬والنتائج‭.. ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس،‭ ‬أريد‭ ‬ان‭ ‬أحرز‭ ‬ميدالية،‭ ‬لا‭ ‬أعرف‭ ‬ما‭ ‬هو‭ ‬معدنها‭ ‬لكن‭ ‬اريد‭ ‬ميدالية‮»‬‭.‬

وكانت‭ ‬عيد‭ ‬ناصر،‭ ‬بطلة‭ ‬العالم‭ ‬2019‭ ‬في‭ ‬الدوحة،‭ ‬أوقفت‭ ‬في‭ ‬2021‭ ‬عامين‭ ‬بسبب‭ ‬خرقها‭ ‬قواعد‭ ‬المنشطات‭.‬

وبعدها‭ ‬بقليل،‭ ‬نال‭ ‬بيرهانو‭ ‬باليو‭ ‬سباق‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬م،‭ ‬مسجلاً‭ ‬28‭:‬13‭.‬62‭ ‬دقيقة،‭ ‬أمام‭ ‬الهنديين‭ ‬كومار‭ ‬كارتيك‭ (‬28:15.38‭ ‬د‭) ‬وغولفير‭ ‬سينغ‭ (‬28:17.21‭ ‬د‭).‬

قال‭ ‬باليو‭ (‬27‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬الاثيوبي‭ ‬المولد‭ ‬وحامل‭ ‬ذهبية‭ ‬5‭ ‬آلاف‭ ‬م‭ ‬في‭ ‬جاكرتا‭ ‬2018‭ ‬وسادس‭ ‬أولمبياد‭ ‬طوكيو‭: ‬‮«‬أنا‭ ‬مرهق‭. ‬توقعت‭ ‬الفوز‭ ‬والآن‭ ‬سيكون‭ ‬هناك‭ ‬سباق‭ ‬5‭ ‬الاف‭ ‬م‮»‬‭.‬

ورفعت‭ ‬البحرين‭ ‬رصيدها‭ ‬إلى‭ ‬ثلاث‭ ‬ذهبيات‭ ‬في‭ ‬الألعاب‭ ‬الحالية،‭ ‬بعد‭ ‬تتويج‭ ‬كيلونزو‭ ‬موتوسيو‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬م‭ ‬للسيدات‭ ‬الجمعة‭.‬

وتألقت‭ ‬هاجر‭ ‬الخالدي‭ (‬28‭ ‬عاماً‭)‬،‭ ‬رابعة‭ ‬النسخة‭ ‬الماضية،‭ ‬مع‭ ‬نيلها‭ ‬برونزية‭ ‬100‭ ‬م‭ ‬بزمن‭ ‬11‭.‬35‭ ‬ثانية،‭ ‬وراء‭ ‬الصينية‭ ‬مانتشي‭ ‬غي‭ (‬11.23‭) ‬والسنغافورية‭ ‬فيرونيكا‭ ‬بيريرا‭ (‬11.27‭)‬،‭ ‬لتحتكر‭ ‬الصين‭ ‬ثنائية‭ ‬السباق‭ ‬الأسرع،‭ ‬مع‭ ‬تتويج‭ ‬جينيي‭ ‬تشي‭ ‬لدى‭ ‬الرجال‭ (‬9.97‭ ‬ث‭)‬،‭ ‬في‭ ‬سباق‭ ‬حلّ‭ ‬فيه‭ ‬البحريني‭ ‬سعيد‭ ‬الخالدي،‭ ‬شقيق‭ ‬هاجر،‭ ‬خامساً‭.‬

قالت‭ ‬هاجر‭ ‬بعد‭ ‬البرونزية‭: ‬‮«‬كنت‭ ‬أطمح‭ ‬إلى‭ ‬تحقيق‭ ‬الذهبية،‭ ‬لكن‭ ‬الحمد‭ ‬لله‭ ‬انني‭ ‬حققت‭ ‬ميدالية‭. ‬للأسف‭ ‬شعرت‭ ‬بشدّ‭ ‬بسيط‭ ‬في‭ ‬الأمتار‭ ‬الأخيرة،‭ ‬قد‭ ‬يكون‭ ‬ناتجاً‭ ‬عن‭ ‬التوتر‭ ‬والشد‭ ‬العصبي‭ ‬الذي‭ ‬يسبق‭ ‬السباقات‮»‬‭.‬

‮«‬ملك‭ ‬آسيا‭ ‬عاد‮»‬‭ ‬

وبعد‭ ‬إيقافه‭ ‬فترة‭ ‬طويلة‭ ‬بسبب‭ ‬المنشطات‭ ‬منح‭ ‬المخضرم‭ ‬يوسف‭ ‬مسرحي‭ ‬السعودية‭ ‬ميداليتها‭ ‬الأولى،‭ ‬بعد‭ ‬احرازه‭ ‬ذهبية‭ ‬سباق‭ ‬400‭ ‬م،‭ ‬إثر‭ ‬منافسة‭ ‬مثيرة‭ ‬حتى‭ ‬الرمق‭ ‬الأخير‭. ‬سجّل‭ ‬ابن‭ ‬الخامسة‭ ‬والثلاثين‭ ‬45‭.‬55‭ ‬ثانية،‭ ‬متقدماً‭ ‬على‭ ‬الياباني‭ ‬كنتارو‭ ‬ساتو‭ (‬45.57‭) ‬والبحريني‭ ‬الشاب‭ ‬يوسف‭ ‬علي‭ ‬عباس‭ (‬45.65‭).‬

وكان‭ ‬مسرحي‭ ‬قد‭ ‬أحرز‭ ‬ذهبية‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬ألعاب‭ ‬إينتشيون‭ ‬2014‭ (‬44.46‭) ‬وبرونزية‭ ‬غوانغجو‭ ‬2010‭ (‬45.71‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬يملك‭ ‬ذهبية‭ ‬التتابع‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬عينه‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬2010‭.‬

قال‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬كما‭ ‬وعدت‭ ‬أمس،‭ ‬اول‭ ‬ميدالية‭ ‬ستكون‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬يوسف‭ ‬المسرحي‭.. ‬السباق‭ ‬كان‭ ‬صعباً‭ ‬جدًا‭ ‬وتكتيكياً‭ ‬بوجود‭ ‬العدائين‭ ‬اليابانيين‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬مسرحي‭ ‬الذي‭ ‬قال‭ ‬انه‭ ‬كان‭ ‬يتوقع‭ ‬فضية‭ ‬أو‭ ‬برونزية‭ ‬وليس‭ ‬ذهبية‭: ‬‮«‬أريد‭ ‬أن‭ ‬أحافظ‭ ‬على‭ ‬عرشي،‭ ‬ملك‭ ‬آسيا‭ ‬في‭ ‬400‭ ‬متر‭ ‬قد‭ ‬عاد،‭ ‬وهذا‭ ‬زمني‭.. ‬بخصوص‭ ‬أولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬لا‭ ‬أعد‭ ‬بشيء‭ ‬لكن‭ ‬سأسعى‭ ‬بكل‭ ‬قوة‭ ‬للحصول‭ ‬على‭ ‬ميدالية،‭ ‬وسأبدأ‭ ‬الاعداد‭ ‬من‭ ‬الان‮»‬‭.‬

وعندما‭ ‬كان‭ ‬مسرحي‭ ‬يستعدّ‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬ريو2016،‭ ‬تعرّض‭ ‬للإيقاف‭ ‬4‭ ‬أعوام‭ ‬بسبب‭ ‬إخفاقه‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬اختبار‭ ‬المنشطات‭. ‬

وأضاف‭ ‬مواطنه‭ ‬حسين‭ ‬آل‭ ‬حزام‭ (‬25‭ ‬عاماً‭) ‬برونزية‭ ‬في‭ ‬مسابقة‭ ‬القفز‭ ‬بالزانة،‭ ‬مسجلاً‭ ‬ارتفاع‭ ‬5.65‭ ‬أمتار،‭ ‬وراء‭ ‬الفلبيني‭ ‬ارنست‭ ‬جون‭ ‬أوبيينا‭ (‬5.90‭) ‬والصيني‭ ‬بوكاي‭ ‬هوانغ‭ (‬5.65‭).‬

قال‭ ‬بعد‭ ‬برونزيته‭: ‬‮«‬قمت‭ ‬خلال‭ ‬الموسم‭ ‬بتبديل‭ ‬مقر‭ ‬إقامتي‭ ‬من‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الى‭ ‬إيطاليا‭ ‬كما‭ ‬استبدلت‭ ‬مدرّبي‭ ‬الذي‭ ‬أصبح‭ ‬أوكرانياً،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬ان‭ ‬المدرسة‭ ‬اختلفت،‭ ‬وكل‭ ‬ذلك‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬مشاركة‭ ‬ناجحة‭ ‬في‭ ‬اولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬والعودة‭ ‬الى‭ ‬السعودية‭ ‬بميدالية‭ ‬أولمبية‮»‬‭.‬

وكان‭ ‬القطري‭ ‬أشرف‭ ‬الصيفي،‭ ‬حامل‭ ‬اللقب،‭ ‬قريباً‭ ‬من‭ ‬إحراز‭ ‬ذهبية‭ ‬رمي‭ ‬المطرقة‭ ‬بتسجيله‭ ‬72‭.‬42‭ ‬متراً،‭ ‬بيد‭ ‬ان‭ ‬الصيني‭ ‬تشي‭ ‬وانغ‭ ‬خطفها‭ ‬منه‭ ‬في‭ ‬الرمية‭ ‬الخامسة‭ ‬قبل‭ ‬الأخيرة‭ (‬72.97‭).‬

قال‭ ‬الصيفي‭ ‬لفرانس‭ ‬برس‭: ‬‮«‬كنت‭ ‬اطمح‭ ‬الى‭ ‬الذهبية‭ ‬وكانت‭ ‬في‭ ‬المتناول‭.. ‬سعيد‭ ‬جدًا‭ ‬بإحرازي‭ ‬الفضية،‭ ‬خصوصًا‭ ‬انها‭ ‬جاءت‭ ‬في‭ ‬المشاركة‭ ‬الاولى‭ ‬بعد‭ ‬عودتي‭ ‬من‭ ‬الجراحة‭ ‬والاصابة‭ ‬القاسية‭ ‬التي‭ ‬ألمّت‭ ‬بي‮»‬‭.‬

تابع‭ ‬الصيفي‭ ‬الذي‭ ‬يقتدي‭ ‬بالبطل‭ ‬الأولمبي‭ ‬السابق‭ ‬السلوفيني‭ ‬بريموج‭ ‬كوزموس‭: ‬‮«‬سأبدأ‭ ‬بأسرع‭ ‬وقت‭ ‬الاستعداد‭ ‬لأولمبياد‭ ‬باريس،‭ ‬وهدفي‭ ‬المقبل‭ ‬سيكون‭ ‬تحقيق‭ ‬ميدالية‭ ‬اولمبية‮»‬‭.‬

وفي‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬للرجال،‭ ‬حققت‭ ‬الكويت‭ ‬فوزاً‭ ‬صعباً‭ ‬على‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬25‭-‬24،‭ ‬وتأهلت‭ ‬للمربع‭ ‬الأخير‭ ‬مع‭ ‬قطر‭ ‬حاملة‭ ‬اللقب‭ ‬والبحرين‭ ‬وصيفتها‭ ‬واليابان‭.‬

وحققت‭ ‬رباعات‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬رقمين‭ ‬عالمين‭ ‬في‭ ‬وزني‭ ‬49‭ ‬و55‭ ‬كلغ،‭ ‬بعد‭ ‬عودة‭ ‬البلاد‭ ‬إلى‭ ‬المنافسات‭ ‬الدولية‭ ‬إثر‭ ‬غياب‭ ‬أربع‭ ‬سنوات‭ ‬بسبب‭ ‬تداعيات‭ ‬كوفيد‭-‬19‭ ‬وقضايا‭ ‬منشطات‭.‬

كما‭ ‬خرجت‭ ‬سيدات‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬فائزات‭ ‬من‭ ‬ربع‭ ‬نهائي‭ ‬مسابقة‭ ‬كرة‭ ‬القدم‭ ‬أمام‭ ‬الغريمة‭ ‬كوريا‭ ‬الجنوبية‭ ‬4-1،‭ ‬ليلاقين‭ ‬أوزبكستان‭ ‬في‭ ‬المربع‭ ‬الأخير،‭ ‬فيما‭ ‬تلعب‭ ‬الصين‭ ‬مع‭ ‬اليابان‭ ‬في‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬الثاني‭.‬

وأصبح‭ ‬جانغ‭ ‬جيجن‭ ‬أوّل‭ ‬صيني‭ ‬يتوّج‭ ‬بذهبية‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬لدى‭ ‬الرجال‭ ‬منذ‭ ‬1994،‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬في‭ ‬النهائي‭ ‬على‭ ‬الياباني‭ ‬يوسوكي‭ ‬واتانوكي‭ ‬في‭ ‬هانغجو‭ ‬6-4‭ ‬و7‭-‬6‭ (‬9-7‭). ‬



















