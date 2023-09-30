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الذهبية ((الأولى)) للسعودية

9/30/2023 7:23:15 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

هانغجو‭ (‬الصين‭) - (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭): ‬منح‭ ‬العداء‭ ‬المخضرم‭ ‬يوسف‭ ‬مسرحي‭ ‬السعودية‭ ‬ميداليتها‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬في‭ ‬هانغجو‭ ‬الصينية،‭ ‬بعد‭ ‬احرازه‭ ‬ذهبية‭ ‬سباق‭ ‬400م‭ ‬أمس‭ ‬السبت،‭ ‬اثر‭ ‬منافسة‭ ‬مثيرة‭ ‬حتى‭ ‬الرمق‭ ‬الأخير‭.‬

وسجّل‭ ‬مسرحي‭ (‬35‭ ‬عاماً‭) ‬45.55‭ ‬ثانية،‭ ‬متقدماً‭ ‬على‭ ‬الياباني‭ ‬كنتارو‭ ‬ساتو‭ (‬45.57‭) ‬والبحريني‭ ‬يوسف‭ ‬علي‭ ‬عباس‭ (‬45.65‭).‬

وقلص‭ ‬مسرحي‭ ‬الفارق‭ ‬بعد‭ ‬أول‭ ‬200م‭ ‬وراء‭ ‬عباس،‭ ‬وصمد‭ ‬حتى‭ ‬خط‭ ‬الوصول‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬تقدّم‭ ‬سريع‭ ‬من‭ ‬ساتو‭ ‬الذي‭ ‬حلّ‭ ‬ثانياً‭ ‬بفارق‭ ‬عشرَين‭ ‬من‭ ‬الثانية‭.‬

وكان‭ ‬مسرحي‭ ‬قد‭ ‬أحرز‭ ‬ذهبية‭ ‬السباق‭ ‬في‭ ‬ألعاب‭ ‬إينتشيون‭ ‬2014‭ (‬44.46‭) ‬وبرونزية‭ ‬غوانغجو‭ ‬2010‭ (‬45.71‭)‬،‭ ‬كما‭ ‬يملك‭ ‬ذهبية‭ ‬التتابع‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬عينه‭ ‬في‭ ‬نسخة‭ ‬2010‭.‬

وقال‭ ‬مسرحي‭ ‬بعد‭ ‬فوزه‭ ‬لقناة‭ ‬بي‭ ‬إن‭ ‬سبورتس‭ ‬القطرية‭: ‬‮«‬وعدت‭ ‬أمس‭ ‬ووفيت‭ ‬اليوم‭. ‬كان‭ ‬سباقا‭ ‬تكتيكياً‮»‬‭. ‬وتابع‭: ‬‮«‬لم‭ ‬أكن‭ ‬أصدّق‭ ‬بعد‭ ‬خط‭ ‬النهاية‭. ‬كنت‭ ‬اتوقع‭ ‬فضية‭ ‬أو‭ ‬برونزية‭ ‬وليس‭ ‬الذهبية‮»‬‭.‬

وعندما‭ ‬كان‭ ‬مسرحي‭ ‬يستعد‭ ‬للمشاركة‭ ‬في‭ ‬أولمبياد‭ ‬ريو‭ ‬2016‭ ‬تعرّض‭ ‬للإيقاف‭ ‬4‭ ‬أعوام‭ ‬بسبب‭ ‬إخفاقه‭ ‬في‭ ‬تجاوز‭ ‬اختبار‭ ‬المنشطات‭. ‬

وحين‭ ‬انتهى‭ ‬إيقافه‭ ‬قرّر‭ ‬ألا‭ ‬تكون‭ ‬عودته‭ ‬عادية،‭ ‬فحقق‭ ‬فضية‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬ألعاب‭ ‬التضامن‭ ‬الإسلامي‭ ‬في‭ ‬تركيا،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬فضية‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬في‭ ‬المغرب‭ ‬وبرونزية‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬في‭ ‬تايلاند‭ ‬2023‭.‬

وقال‭ ‬مسرحي‭ ‬قبل‭ ‬الآسياد‭: ‬‮«‬تجاوزت‭ ‬فترة‭ ‬الإيقاف‭ ‬ولا‭ ‬أريد‭ ‬الحديث‭ ‬عنها،‭ ‬وتركيزي‭ ‬الآن‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬يمكنني‭ ‬فعله‭ ‬مستقبلاً‮»‬‭.‬


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