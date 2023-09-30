الذهبية ((الأولى)) للسعودية

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
هانغجو (الصين) - (أ ف ب): منح العداء المخضرم يوسف مسرحي السعودية ميداليتها الأولى في دورة الألعاب الآسيوية في هانغجو الصينية، بعد احرازه ذهبية سباق 400م أمس السبت، اثر منافسة مثيرة حتى الرمق الأخير.
وسجّل مسرحي (35 عاماً) 45.55 ثانية، متقدماً على الياباني كنتارو ساتو (45.57) والبحريني يوسف علي عباس (45.65).
وقلص مسرحي الفارق بعد أول 200م وراء عباس، وصمد حتى خط الوصول في ظل تقدّم سريع من ساتو الذي حلّ ثانياً بفارق عشرَين من الثانية.
وكان مسرحي قد أحرز ذهبية السباق في ألعاب إينتشيون 2014 (44.46) وبرونزية غوانغجو 2010 (45.71)، كما يملك ذهبية التتابع في السباق عينه في نسخة 2010.
وقال مسرحي بعد فوزه لقناة بي إن سبورتس القطرية: «وعدت أمس ووفيت اليوم. كان سباقا تكتيكياً». وتابع: «لم أكن أصدّق بعد خط النهاية. كنت اتوقع فضية أو برونزية وليس الذهبية».
وعندما كان مسرحي يستعد للمشاركة في أولمبياد ريو 2016 تعرّض للإيقاف 4 أعوام بسبب إخفاقه في تجاوز اختبار المنشطات.
وحين انتهى إيقافه قرّر ألا تكون عودته عادية، فحقق فضية في دورة ألعاب التضامن الإسلامي في تركيا، إلى جانب فضية البطولة العربية في المغرب وبرونزية البطولة الآسيوية في تايلاند 2023.
وقال مسرحي قبل الآسياد: «تجاوزت فترة الإيقاف ولا أريد الحديث عنها، وتركيزي الآن على ما يمكنني فعله مستقبلاً».
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