جاسم السلاطنة مستمر مع الأهلي رغم العرضين

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
فضّل لاعب كرة اليد جاسم السلاطنة الاستمرار مع فريق الأهلي في الموسم الرياضي الجديد رغم العرضين اللذين تحصل عليهما من الخارج.
وقال جاسم السلاطنة في تصريح لـ«أخبار الخليج الرياضي» إنه تحصل على عرضين خارجيين، أحدهما من الدوري الكويتي وآخر من الدوري السعودي، ولكنه قرر الاستمرار مع كتيبة النادي الأهلي بموجب العقد المرتبط به، وأيضًا لظروف العمل التي تحتم عليه التواجد في مملكة البحرين.
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