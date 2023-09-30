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جاسم السلاطنة مستمر مع الأهلي رغم العرضين

9/30/2023 7:23:10 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

فضّل‭ ‬لاعب‭ ‬كرة‭ ‬اليد‭ ‬جاسم‭ ‬السلاطنة‭ ‬الاستمرار‭ ‬مع‭ ‬فريق‭ ‬الأهلي‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬الجديد‭ ‬رغم‭ ‬العرضين‭ ‬اللذين‭ ‬تحصل‭ ‬عليهما‭ ‬من‭ ‬الخارج‭.‬

وقال‭ ‬جاسم‭ ‬السلاطنة‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لـ«أخبار‭ ‬الخليج‭ ‬الرياضي‮»‬‭ ‬إنه‭ ‬تحصل‭ ‬على‭ ‬عرضين‭ ‬خارجيين،‭ ‬أحدهما‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬الكويتي‭ ‬وآخر‭ ‬من‭ ‬الدوري‭ ‬السعودي،‭ ‬ولكنه‭ ‬قرر‭ ‬الاستمرار‭ ‬مع‭ ‬كتيبة‭ ‬النادي‭ ‬الأهلي‭ ‬بموجب‭ ‬العقد‭ ‬المرتبط‭ ‬به،‭ ‬وأيضًا‭ ‬لظروف‭ ‬العمل‭ ‬التي‭ ‬تحتم‭ ‬عليه‭ ‬التواجد‭ ‬في‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭.‬

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