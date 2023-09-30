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صدارة مشتركة بين الرفاع الشرقي والحالةارتفاع نسبة الأهداف إلى ((23 هدفا)).. ورضوان ((الأفضل))

9/30/2023 7:23:09 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

كتب‭: ‬جميل‭ ‬سرحان

أفرزت‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬بدوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬للموسم‭ ‬الرياضي‭ ‬الجاري‭ ‬2023‭-‬2024‭ ‬ارتفاعا‭ ‬ملحوظا‭ ‬في‭ ‬نسبة‭ ‬الأهداف‭ ‬المسجلة‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬عليها‭ ‬المباريات‭ ‬الستة،‭ ‬حيث‭ ‬بلغ‭ ‬العدد‭ ‬الكلي‭ ‬لأهداف‭ ‬الجولة‭ (‬23‭ ‬هدفاً‭) ‬مقابل‭ (‬15‭ ‬هدفاً‭) ‬شهدتها‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬وجاءت‭ ‬النتائج‭ ‬على‭ ‬النحو‭ ‬الآتي‭: ‬فاز‭ ‬الرفاع‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الحد‭ ‬بأربعة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬واحد،‭ ‬وفاز‭ ‬الحالة‭ ‬على‭ ‬المنامة‭ ‬بهدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدف،‭ ‬كما‭ ‬فاز‭ ‬النجمة‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الشباب‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدفين،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬فوز‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬على‭ ‬البسيتين‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدف،‭ ‬وبمثل‭ ‬هذه‭ ‬النتيجة‭ ‬فاز‭ ‬الأهلي‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬سترة،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬تعادل‭ ‬الخالدية‭ ‬مع‭ ‬المحرق‭ ‬بهدف‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬في‭ ‬قمة‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭.‬

وبناء‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬النتائج‭ ‬فقد‭ ‬تصدّر‭ ‬الرفاع‭ ‬الشرقي‭ ‬الترتيب‭ ‬العام‭ ‬برصيد‭ ‬6‭ ‬نقاط‭ ‬وبفارق‭ ‬الأهداف‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الحالة‭ ‬الذي‭ ‬يمتلك‭ ‬أيضا‭ ‬6‭ ‬نقاط،‭ ‬وكلاهما‭ ‬حقق‭ ‬فوزين‭ ‬متتاليين‭.‬

البديلان الناجحان

خطف‭ ‬اللاعبان‭ ‬سامي‭ ‬فريوي‭ ‬وإسماعيل‭ ‬عبداللطيف‭ ‬لقب‭ ‬‮«‬البديلان‭ ‬الناجحان»؛‭ ‬إذ‭ ‬احتاج‭ ‬الاثنان‭ ‬إلى‭ ‬دقيقة‭ ‬واحدة‭ ‬وأربعين‭ ‬ثانية‭ ‬لتحقيق‭ ‬الغاية‭ ‬المطلوبة‭ ‬منهما‭ ‬فور‭ ‬نزولهما‭ ‬سويا‭ ‬إلى‭ ‬الملعب‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬الخالدية‭ ‬والمحرق‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭.‬

وكان‭ ‬الخالدية‭ ‬متأخرا‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭ ‬بهدف‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬ليقرر‭ ‬المدرب‭ ‬الجزائري‭ ‬مليود‭ ‬حمدي‭ ‬المدير‭ ‬الفني‭ ‬لفريق‭ ‬الخالدية‭ ‬إجراء‭ ‬تبديل‭ ‬مزدوج‭ ‬وإشراك‭ ‬اللاعبين‭ ‬سامي‭ ‬فريوي‭ ‬وإسماعيل‭ ‬عبداللطيف،‭ ‬ليقوم‭ ‬الأول‭ ‬بالاستفادة‭ ‬من‭ ‬صناعة‭ ‬زميله‭ ‬الثاني،‭ ‬ويحقق‭ ‬هدف‭ ‬التعادل‭ ‬برأسية‭ ‬محكمة‭ ‬في‭ ‬شباك‭ ‬الحارس‭ ‬سيد‭ ‬محمد‭ ‬جعفر،‭ ‬وكان‭ ‬لوقع‭ ‬هذين‭ ‬التغييرين‭ ‬الشيء‭ ‬الكثير،‭ ‬حيث‭ ‬حقق‭ ‬الخالدية‭ ‬نقطة‭ ‬مهمة‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬منافس‭ ‬مباشر‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬لقبه‭ ‬بطلا‭ ‬للدوري‭ ‬والذي‭ ‬تحقق‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي‭ ‬بصعوبة‭ ‬بالغة‭.‬

الحشاش هداف بالفطرة

لم‭ ‬يكن‭ ‬مستغربا‭ ‬الأداء‭ ‬الفني‭ ‬الكبير‭ ‬والمرتفع‭ ‬الذي‭ ‬قدمه‭ ‬اللاعب‭ ‬عبدالله‭ ‬الحشاش‭ ‬مهاجم‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بالنادي‭ ‬الأهلي،‭ ‬حيث‭ ‬بصم‭ ‬بنجاح‭ ‬على‭ ‬تألقه‭ ‬مع‭ ‬الفريق‭ ‬بإحراز‭ ‬هدفين‭ ‬في‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بفوز‭ ‬الفريق‭ ‬الأصفر‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬سترة‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭.‬

ونجح‭ ‬الحشاش‭ ‬في‭ ‬الارتقاء‭ ‬إلى‭ ‬قمة‭ ‬صدارة‭ ‬الهدافين‭ ‬برصيد‭ (‬3‭ ‬أهداف‭) ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬مساهما‭ ‬فاعلا‭ ‬في‭ ‬فريقه،‭ ‬وأثبت‭ ‬صحة‭ ‬قرار‭ ‬التعاقد‭ ‬معه‭ ‬منذ‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬وقد‭ ‬شكّل‭ ‬وجوده‭ ‬مع‭ ‬الأهلي‭ ‬علامة‭ ‬فارقة،‭ ‬وبات‭ ‬من‭ ‬الأسماء‭ ‬المهمة‭ ‬التي‭ ‬يعتمد‭ ‬عليها‭ ‬المدرب‭ ‬السوري‭ ‬هيثم‭ ‬جطل‭.‬

المصري رضوان المدرب «الأفضل»

حظي‭ ‬المدرب‭ ‬المصري‭ ‬ياسر‭ ‬رضوان‭ ‬بلقب‭ ‬المدرب‭ ‬‮«‬الأفضل‮»‬‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭ ‬بعد‭ ‬قيادته‭ ‬فريقه‭ ‬الحالة‭ ‬للظفر‭ ‬بالنقاط‭ ‬الثلاث‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬المنامة،‭ ‬حيث‭ ‬قدّم‭ ‬الحالة‭ ‬نموذجا‭ ‬رائعا‭ ‬للعمل‭ ‬الفني‭ ‬المنظم،‭ ‬والأسلوب‭ ‬الفريد‭ ‬المتناغم‭ ‬مع‭ ‬متطلبات‭ ‬اللقاء‭ ‬الصعب‭ ‬من‭ ‬أمام‭ ‬فريق‭ ‬يعدّ‭ ‬من‭ ‬الفرق‭ ‬المرشحة‭ ‬للمنافسة‭ ‬على‭ ‬اللقب‭.‬

ولم‭ ‬يكن‭ ‬من‭ ‬السهل‭ ‬على‭ ‬فريق‭ ‬الحالة‭ ‬أن‭ ‬يحقق‭ ‬النجاح‭ ‬المطلوب،‭ ‬لولا‭ ‬وجود‭ ‬مدرب‭ ‬خبير،‭ ‬تعامل‭ ‬بذكاء‭ ‬محكم‭ ‬مع‭ ‬تلك‭ ‬المواجهة‭ ‬الصعبة،‭ ‬واستطاع‭ ‬أن‭ ‬يقود‭ ‬فريقه‭ ‬إلى‭ ‬انتصار‭ ‬ثمين‭ ‬هو‭ ‬الثاني‭ ‬على‭ ‬التوالي،‭ ‬لينال‭ ‬المدرب‭ ‬وفقاً‭ ‬لقراءتنا‭ ‬جائزة‭ ‬المدرب‭ ‬الأفضل‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬هذه‭ ‬الجولة‭.‬


حضور جماهيري مبشر

تواصل‭ ‬الحضور‭ ‬الجماهيري‭ ‬المبشّر‭ ‬في‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬التي‭ ‬شهدت‭ ‬حضورا‭ ‬أكبر‭ ‬من‭ ‬الجولة‭ ‬الأولى،‭ ‬وكان‭ ‬في‭ ‬الصدارة‭ ‬وباستمرار‭ ‬جمهور‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬الذي‭ ‬ملأ‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬مدرجات‭ ‬ملعب‭ ‬المغفور‭ ‬له‭ ‬الشيخ‭ ‬علي‭ ‬بن‭ ‬محمد‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭ ‬بعراد،‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬الفريق‭ ‬أمام‭ ‬الخالدية‭.‬

وفي‭ ‬المقابل‭ ‬حضر‭ ‬جمهور‭ ‬لا‭ ‬بأس‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬الرابطة‭ ‬الأهلاوية‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬سترة،‭ ‬الذي‭ ‬شهد‭ ‬الفوز‭ ‬بثلاثة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬واحد،‭ ‬وهذا‭ ‬دليل‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬المسابقة‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الجديد‭ ‬تحظى‭ ‬باهتمام‭ ‬ومتابعة‭ ‬جماهيرية‭ ‬من‭ ‬البداية،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬تلعب‭ ‬نتائج‭ ‬الفرق‭ ‬دورا‭ ‬مهما‭ ‬في‭ ‬الحضور‭ ‬والمؤازرة‭ ‬مع‭ ‬الجولات‭ ‬المقبلة،‭ ‬ونأمل‭ ‬أن‭ ‬تتحسّن‭ ‬الأمور‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬ولا‭ ‬سيما‭ ‬أن‭ ‬الجماهير‭ ‬تعدّ‭ ‬الرقم‭ ‬الصعب‭ ‬في‭ ‬نجاح‭ ‬المسابقات‭ ‬الكروية‭.‬

مواجهة مشحونة

لم‭ ‬تكن‭ ‬مباراة‭ ‬الحالة‭ ‬والمنامة‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بفوز‭ ‬البرتقالي‭ ‬بهدفين‭ ‬مقابل‭ ‬هدف‭ ‬واحد‭ ‬مواجهة‭ ‬عادية‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬بل‭ ‬شهدت‭ ‬تنافسا‭ ‬شديدا‭ ‬محموما‭ ‬على‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬والنقاط‭ ‬الثلاث،‭ ‬وهذا‭ ‬امتدّ‭ ‬وانعكس‭ ‬على‭ ‬حالة‭ ‬الشدّ‭ ‬والجذب‭ ‬بين‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريقين‭ ‬وحتى‭ ‬الجهاز‭ ‬الفني،‭ ‬وخاصة‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬المنامة‭ ‬الذي‭ ‬طرد‭ ‬منه‭ ‬المدرب‭ ‬المساعد‭ ‬حسن‭ ‬الموسوي‭ ‬ببطاقة‭ ‬حمراء‭ ‬مباشرة‭.‬

وشهدت‭ ‬المواجهة‭ ‬التي‭ ‬أدارها‭ ‬الحكم‭ ‬الشاب‭ ‬محمد‭ ‬إبراهيم‭ ‬6‭ ‬بطاقات‭ ‬صفراوات‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬بطاقتين‭ ‬حمراوين،‭ ‬كما‭ ‬لوحظ‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الاحتجاج‭ ‬المتواصل‭ ‬على‭ ‬بعض‭ ‬القرارات‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تعجب‭ ‬الطرفين،‭ ‬حتى‭ ‬إن‭ ‬اللاعبين‭ ‬دخلوا‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الفترات‭ ‬بحالة‭ ‬الاحتكاك‭ ‬بينهم،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬استدعى‭ ‬حكم‭ ‬الساحة‭ ‬للتعامل‭ ‬معها‭ ‬بحزم‭ ‬وصلابة‭ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬تفلت‭ ‬الأمور‭ ‬وتتطور‭ ‬إلى‭ ‬الأسوأ‭.‬

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