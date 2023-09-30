في نصف نهائي دورة الألعاب الآسيويةمنتخبنا لكرة اليد سيواجه اليابان أو قطر

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
بعد انتهاء منافسات الجولة الثانية من الدور الرئيسي لدورة الألعاب الآسيوية لكرة اليد والمقامة حاليًا بالصين اتضحت هوية المنتخبات الأربعة التي حجزت مقاعدها بشكل رسمي في الدور نصف النهائي قبل خوض الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات.
ففي المجموعة الأولى التي تضم (البحرين، الكويت، كوريا وإيران)، ضمن منتخبنا الوطني بجانب الأزرق الكويتي تأهلهما للمرحلة المقبلة، بعدما حصدا 4 نقاط لكل منهما من انتصارين، وفي المجموعة الثانية، التي تضم (قطر، اليابان، الصين وكازاخستان)، ضمن منتخبا قطر واليابان التأهل برصيد 4 نقاط لكل منهما.
وعلى أثر هذه الحسابات فإن مواجهتيّ الغد للمجموعتين البحرين والكويت وقطر واليابان ستحدد مباراتا الدور نصف النهائي، الذي سيكون فيه منتخبنا طرفا لمواجهة المنتخب الياباني أو المنتخب القطري.
MENAFN30092023000055011008ID1107169870
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.