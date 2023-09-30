في نصف نهائي دورة الألعاب الآسيويةمنتخبنا لكرة اليد سيواجه اليابان أو قطر

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: علي مجيد الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

بعد‭ ‬انتهاء‭ ‬منافسات‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬الدور‭ ‬الرئيسي‭ ‬لدورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬لكرة‭ ‬اليد‭ ‬والمقامة‭ ‬حاليًا‭ ‬بالصين‭ ‬اتضحت‭ ‬هوية‭ ‬المنتخبات‭ ‬الأربعة‭ ‬التي‭ ‬حجزت‭ ‬مقاعدها‭ ‬بشكل‭ ‬رسمي‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي‭ ‬قبل‭ ‬خوض‭ ‬الجولة‭ ‬الثالثة‭ ‬والأخيرة‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬المجموعات‭.‬

ففي‭ ‬المجموعة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ (‬البحرين،‭ ‬الكويت،‭ ‬كوريا‭ ‬وإيران‭)‬،‭ ‬ضمن‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬بجانب‭ ‬الأزرق‭ ‬الكويتي‭ ‬تأهلهما‭ ‬للمرحلة‭ ‬المقبلة،‭ ‬بعدما‭ ‬حصدا‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭ ‬من‭ ‬انتصارين،‭ ‬وفي‭ ‬المجموعة‭ ‬الثانية،‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ (‬قطر،‭ ‬اليابان،‭ ‬الصين‭ ‬وكازاخستان‭)‬،‭ ‬ضمن‭ ‬منتخبا‭ ‬قطر‭ ‬واليابان‭ ‬التأهل‭ ‬برصيد‭ ‬4‭ ‬نقاط‭ ‬لكل‭ ‬منهما‭.‬

وعلى‭ ‬أثر‭ ‬هذه‭ ‬الحسابات‭ ‬فإن‭ ‬مواجهتيّ‭ ‬الغد‭ ‬للمجموعتين‭ ‬البحرين‭ ‬والكويت‭ ‬وقطر‭ ‬واليابان‭ ‬ستحدد‭ ‬مباراتا‭ ‬الدور‭ ‬نصف‭ ‬النهائي،‭ ‬الذي‭ ‬سيكون‭ ‬فيه‭ ‬منتخبنا‭ ‬طرفا‭ ‬لمواجهة‭ ‬المنتخب‭ ‬الياباني‭ ‬أو‭ ‬المنتخب‭ ‬القطري‭.‬