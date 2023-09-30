الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعتمد البحريني محمد خالد ضمن نخبة حكام آسيا

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الاتحاد‭ ‬البحريني‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭: ‬اعتمد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم،‭ ‬الحكم‭ ‬البحريني‭ ‬الدولي‭ ‬محمد‭ ‬خالد،‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬النخبة‭ ‬للحكام‭ ‬الآسيويين‭ ‬لعام‭ (‬2023‭) ‬بعد‭ ‬اجتيازه‭ ‬المتطلبات‭ ‬الخاصة‭ ‬ببرنامج‭ ‬أكاديمية‭ ‬الحكام‭ ‬بالاتحاد‭ ‬القاري‭.‬

ويعتبر‭ ‬محمد‭ ‬خالد‭ ‬من‭ ‬الحكام‭ ‬الدوليين‭ ‬الشباب‭ ‬الذين‭ ‬برزوا‭ ‬خلال‭ ‬الفترة‭ ‬الأخيرة،‭ ‬وهو‭ ‬حاصل‭ ‬على‭ ‬الشارة‭ ‬الدولية‭ ‬في‭ ‬عام‭ (‬2021‭)‬،‭ ‬ونال‭ ‬ثقة‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬عبر‭ ‬انضمامه‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬النخبة‭ ‬بعد‭ ‬اجتيازه‭ ‬بنجاح‭ ‬لمراحل‭ ‬التقييم‭ ‬التي‭ ‬أجريت‭ ‬له‭ ‬في‭ ‬برامج‭ ‬أكاديمية‭ ‬الحكام‭ ‬التابعة‭ ‬للاتحاد‭ ‬الآسيوي‭.‬

ووصل‭ ‬عدد‭ ‬الحكام‭ ‬المتواجدين‭ ‬في‭ ‬قائمة‭ ‬النخبة‭ ‬بانضمام‭ ‬الحكم‭ ‬الدولي‭ ‬محمد‭ ‬خالد‭ ‬إلى‭ ‬16‭ ‬حكمًا‭ ‬منهم‭ (‬4‭ ‬حكام‭ ‬ساحة‭ ‬و7‭ ‬حكام‭ ‬مساعدين،‭ ‬3‭ ‬حكام‭ ‬صالات‭ ‬وحكمين‭ ‬اثنين‭ ‬شواطئ‭).‬

وبانضمام‭ ‬محمد‭ ‬خالد‭ ‬إلى‭ ‬قائمة‭ ‬النخبة‭ ‬الآسيوية،‭ ‬يكون‭ ‬الحكام‭ ‬المدرجون‭ ‬حاليًا‭ ‬ضمن‭ ‬قائمة‭ ‬النخبة‭ ‬هم‭: ‬الحكم‭ ‬الدولي‭ ‬عمار‭ ‬محفوظ‭ ‬والحكم‭ ‬الدولي‭ ‬إسماعيل‭ ‬حبيب‭ ‬والحكم‭ ‬الدولي‭ ‬أحمد‭ ‬خليل،‭ ‬الحكم‭ ‬المساعد‭ ‬الدولي‭ ‬محمد‭ ‬جعفر،‭ ‬الحكم‭ ‬المساعد‭ ‬الدولي‭ ‬عبدالله‭ ‬صالح،‭ ‬الحكم‭ ‬المساعد‭ ‬الدولي‭ ‬نواف‭ ‬شاهين،‭ ‬الحكم‭ ‬المساعد‭ ‬الدولي‭ ‬فيصل‭ ‬علوي،‭ ‬الحكم‭ ‬المساعد‭ ‬الدولي‭ ‬سيد‭ ‬جلال‭ ‬محفوظ،‭ ‬الحكم‭ ‬المساعد‭ ‬الدولي‭ ‬صلاح‭ ‬جناحي‭ ‬والحكم‭ ‬المساعد‭ ‬الدولي‭ ‬سلمان‭ ‬طلاسي‭.‬

كما‭ ‬يتواجد‭ ‬جميع‭ ‬حكام‭ ‬الصالات‭ ‬والشواطئ‭ ‬ضمن‭ ‬نخبة‭ ‬الحكام‭ ‬الآسيويين‭ ‬وهم‭: ‬الحكم‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬الصالات‭ ‬حسين‭ ‬البحار،‭ ‬والحكم‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬الصالات‭ ‬أسامة‭ ‬إدريس‭ ‬والحكم‭ ‬الدولي‭ ‬لكرة‭ ‬الصالات‭ ‬عبدالرحمن‭ ‬الدوسري،‭ ‬وعلى‭ ‬مستوى‭ ‬الشواطئ‭: ‬الحكم‭ ‬الدولي‭ ‬للكرة‭ ‬الشاطئية‭ ‬عبدالله‭ ‬قاسم‭ ‬والحكم‭ ‬الدولي‭ ‬للكرة‭ ‬الشاطئية‭ ‬وليد‭ ‬محمود‭.‬