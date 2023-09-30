الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يعتمد البحريني محمد خالد ضمن نخبة حكام آسيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
الاتحاد البحريني لكرة القدم: اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الحكم البحريني الدولي محمد خالد، ضمن قائمة النخبة للحكام الآسيويين لعام (2023) بعد اجتيازه المتطلبات الخاصة ببرنامج أكاديمية الحكام بالاتحاد القاري.
ويعتبر محمد خالد من الحكام الدوليين الشباب الذين برزوا خلال الفترة الأخيرة، وهو حاصل على الشارة الدولية في عام (2021)، ونال ثقة الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عبر انضمامه إلى قائمة النخبة بعد اجتيازه بنجاح لمراحل التقييم التي أجريت له في برامج أكاديمية الحكام التابعة للاتحاد الآسيوي.
ووصل عدد الحكام المتواجدين في قائمة النخبة بانضمام الحكم الدولي محمد خالد إلى 16 حكمًا منهم (4 حكام ساحة و7 حكام مساعدين، 3 حكام صالات وحكمين اثنين شواطئ).
وبانضمام محمد خالد إلى قائمة النخبة الآسيوية، يكون الحكام المدرجون حاليًا ضمن قائمة النخبة هم: الحكم الدولي عمار محفوظ والحكم الدولي إسماعيل حبيب والحكم الدولي أحمد خليل، الحكم المساعد الدولي محمد جعفر، الحكم المساعد الدولي عبدالله صالح، الحكم المساعد الدولي نواف شاهين، الحكم المساعد الدولي فيصل علوي، الحكم المساعد الدولي سيد جلال محفوظ، الحكم المساعد الدولي صلاح جناحي والحكم المساعد الدولي سلمان طلاسي.
كما يتواجد جميع حكام الصالات والشواطئ ضمن نخبة الحكام الآسيويين وهم: الحكم الدولي لكرة الصالات حسين البحار، والحكم الدولي لكرة الصالات أسامة إدريس والحكم الدولي لكرة الصالات عبدالرحمن الدوسري، وعلى مستوى الشواطئ: الحكم الدولي للكرة الشاطئية عبدالله قاسم والحكم الدولي للكرة الشاطئية وليد محمود.
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