المهر فانديك يواصل تألقه بسباق جودمونت ميدل بارك

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
الرفاع – المكتب الإعلامي لسمو الشيخ خالد بن حمد بن عيسى آل خليفة: حافظ المهر «فانديك» بشعار فريق كي اتش كي ريسنغ وبقيادة الفارس جيمس دويل والمضمر ايد وسايمون كريسفورد على سجله خاليا من الهزائم بعدما حقق لقب جودمونت ميدل بارك ستيك (الفئة الأولى) والممتد على مسافة 1200 متر والمخصص للمهور عمر سنتين على مضمار نيوماركت في بريطانيا.
المهر «فانديك» حقق فوزاً كلاسيكياً محافظاً على سجل خال من الهزائم خلال رابع مشاركاته السابقة وبالقيادة الرائعة من الفارس جيمس دويل والمدرب إيد وسايمون كريسفورد استطاع ان يخطف الأنظار ويعتلي منصة التتويج بجدارة ليحقق العلامة الكاملة بعدما خاض السباقات الأربعة وتوج بها.
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