المهر فانديك يواصل تألقه بسباق جودمونت ميدل بارك

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

الرفاع‭ ‬ – ‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لسمو‭ ‬الشيخ‭ ‬خالد‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬بن‭ ‬عيسى‭ ‬آل‭ ‬خليفة‭: ‬حافظ‭ ‬المهر‭ ‬‮«‬فانديك‮»‬‭ ‬بشعار‭ ‬فريق‭ ‬كي‭ ‬اتش‭ ‬كي‭ ‬ريسنغ‭ ‬وبقيادة‭ ‬الفارس‭ ‬جيمس‭ ‬دويل‭ ‬والمضمر‭ ‬ايد‭ ‬وسايمون‭ ‬كريسفورد‭ ‬على‭ ‬سجله‭ ‬خاليا‭ ‬من‭ ‬الهزائم‭ ‬بعدما‭ ‬حقق‭ ‬لقب‭ ‬جودمونت‭ ‬ميدل‭ ‬بارك‭ ‬ستيك‭ (‬الفئة‭ ‬الأولى‭) ‬والممتد‭ ‬على‭ ‬مسافة‭ ‬1200‭ ‬متر‭ ‬والمخصص‭ ‬للمهور‭ ‬عمر‭ ‬سنتين‭ ‬على‭ ‬مضمار‭ ‬نيوماركت‭ ‬في‭ ‬بريطانيا‭.‬

المهر‭ ‬‮«‬فانديك‮»‬‭ ‬حقق‭ ‬فوزاً‭ ‬كلاسيكياً‭ ‬محافظاً‭ ‬على‭ ‬سجل‭ ‬خال‭ ‬من‭ ‬الهزائم‭ ‬خلال‭ ‬رابع‭ ‬مشاركاته‭ ‬السابقة‭ ‬وبالقيادة‭ ‬الرائعة‭ ‬من‭ ‬الفارس‭ ‬جيمس‭ ‬دويل‭ ‬والمدرب‭ ‬إيد‭ ‬وسايمون‭ ‬كريسفورد‭ ‬استطاع‭ ‬ان‭ ‬يخطف‭ ‬الأنظار‭ ‬ويعتلي‭ ‬منصة‭ ‬التتويج‭ ‬بجدارة‭ ‬ليحقق‭ ‬العلامة‭ ‬الكاملة‭ ‬بعدما‭ ‬خاض‭ ‬السباقات‭ ‬الأربعة‭ ‬وتوج‭ ‬بها‭.‬