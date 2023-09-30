الرفاع دخل معسكره المغلق البارحة:اليوم المؤتمر.. والسماوي ينقل تدريبه على ملعب ((خليفة))

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) كتب: جميل سرحان الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
دخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرفاع البارحة معسكره المغلق في فندق «الهيلتون جاردن» استعدادا لمباراته المرتقبة ضمن الجولة الثانية من مسابقة كأس الاتحاد الآسيوي، التي ستقام يوم غد الاثنين أمام الزوراء العراقي، وسيحتضنها ملعب مدينة خليفة الرياضية عند الساعة التاسعة مساء.
وخاض الرفاع يوم أمس على ملعبه في الحنينية تدريبا مغلقا تحت قيادة مدربه الوطني الشاب هشام الماحوزي، وقد شارك فيه اللاعبون بمعنويات عالية ومرتفعة، وخاصة بعد تحقيق الفوز على حساب الحد بأربعة أهداف مقابل هدف، في لقاء الجولة الثانية من دوري ناصر بن حمد الممتاز لكرة القدم.
وسينقل الرفاع اليوم الأحد تدريبه على الملعب الرئيس للمواجهة (ملعب مدينة خليفة) والمزمع انطلاقته عند الساعة السادسة والنصف مساء، على أن يكون مفتوحا أمام وسائل الإعلام المختلفة في ربع الساعة الأولى فقط، وبعدها سيعقد المؤتمر الصحفي للمدربين بحضور الماحوزي وواحد من لاعبي الفريق السماوي، للحديث عن طبيعة الاستعدادات والأجواء الخاصة للفريق في مشواره للتحضير للقاء أمام الزوراء، وذلك عند الساعة 7:45 مساء.
وكان الرفاع قد فاز في لقاء الافتتاح على حساب النجمة اللبناني بهدفين دون مقابل، في بداية مشواره بالمجموعة التي تضم أيضا فريق العربي الكويتي الذي سيلاقيه ممثل الوطن يوم 23 أكتوبر الجاري.
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