Sunday, 01 October 2023 03:18 GMT

الرفاع دخل معسكره المغلق البارحة:اليوم المؤتمر.. والسماوي ينقل تدريبه على ملعب ((خليفة))

9/30/2023 7:23:07 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب: جميل سرحان الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00


دخل‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬الرفاع‭ ‬البارحة‭ ‬معسكره‭ ‬المغلق‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬‮«‬الهيلتون‭ ‬جاردن‮»‬‭ ‬استعدادا‭ ‬لمباراته‭ ‬المرتقبة‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي،‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الاثنين‭ ‬أمام‭ ‬الزوراء‭ ‬العراقي،‭ ‬وسيحتضنها‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬مساء‭.‬

وخاض‭ ‬الرفاع‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬في‭ ‬الحنينية‭ ‬تدريبا‭ ‬مغلقا‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الوطني‭ ‬الشاب‭ ‬هشام‭ ‬الماحوزي،‭ ‬وقد‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬اللاعبون‭ ‬بمعنويات‭ ‬عالية‭ ‬ومرتفعة،‭ ‬وخاصة‭ ‬بعد‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الحد‭ ‬بأربعة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدف،‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وسينقل‭ ‬الرفاع‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬تدريبه‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬الرئيس‭ ‬للمواجهة‭ (‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭) ‬والمزمع‭ ‬انطلاقته‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬والنصف‭ ‬مساء،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مفتوحا‭ ‬أمام‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬الساعة‭ ‬الأولى‭ ‬فقط،‭ ‬وبعدها‭ ‬سيعقد‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬للمدربين‭ ‬بحضور‭ ‬الماحوزي‭ ‬وواحد‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريق‭ ‬السماوي،‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬طبيعة‭ ‬الاستعدادات‭ ‬والأجواء‭ ‬الخاصة‭ ‬للفريق‭ ‬في‭ ‬مشواره‭ ‬للتحضير‭ ‬للقاء‭ ‬أمام‭ ‬الزوراء،‭ ‬وذلك‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬45‭ ‬مساء‭.‬

وكان‭ ‬الرفاع‭ ‬قد‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الافتتاح‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬النجمة‭ ‬اللبناني‭ ‬بهدفين‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مشواره‭ ‬بالمجموعة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أيضا‭ ‬فريق‭ ‬العربي‭ ‬الكويتي‭ ‬الذي‭ ‬سيلاقيه‭ ‬ممثل‭ ‬الوطن‭ ‬يوم‭ ‬23‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬

MENAFN30092023000055011008ID1107169867

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث