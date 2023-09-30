الرفاع دخل معسكره المغلق البارحة:اليوم المؤتمر.. والسماوي ينقل تدريبه على ملعب ((خليفة))

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) كتب: جميل سرحان الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00





دخل‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭ ‬بنادي‭ ‬الرفاع‭ ‬البارحة‭ ‬معسكره‭ ‬المغلق‭ ‬في‭ ‬فندق‭ ‬‮«‬الهيلتون‭ ‬جاردن‮»‬‭ ‬استعدادا‭ ‬لمباراته‭ ‬المرتقبة‭ ‬ضمن‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬مسابقة‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي،‭ ‬التي‭ ‬ستقام‭ ‬يوم‭ ‬غد‭ ‬الاثنين‭ ‬أمام‭ ‬الزوراء‭ ‬العراقي،‭ ‬وسيحتضنها‭ ‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭ ‬الرياضية‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬التاسعة‭ ‬مساء‭.‬

وخاض‭ ‬الرفاع‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬على‭ ‬ملعبه‭ ‬في‭ ‬الحنينية‭ ‬تدريبا‭ ‬مغلقا‭ ‬تحت‭ ‬قيادة‭ ‬مدربه‭ ‬الوطني‭ ‬الشاب‭ ‬هشام‭ ‬الماحوزي،‭ ‬وقد‭ ‬شارك‭ ‬فيه‭ ‬اللاعبون‭ ‬بمعنويات‭ ‬عالية‭ ‬ومرتفعة،‭ ‬وخاصة‭ ‬بعد‭ ‬تحقيق‭ ‬الفوز‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬الحد‭ ‬بأربعة‭ ‬أهداف‭ ‬مقابل‭ ‬هدف،‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الجولة‭ ‬الثانية‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬ناصر‭ ‬بن‭ ‬حمد‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭.‬

وسينقل‭ ‬الرفاع‭ ‬اليوم‭ ‬الأحد‭ ‬تدريبه‭ ‬على‭ ‬الملعب‭ ‬الرئيس‭ ‬للمواجهة‭ (‬ملعب‭ ‬مدينة‭ ‬خليفة‭) ‬والمزمع‭ ‬انطلاقته‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬السادسة‭ ‬والنصف‭ ‬مساء،‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬مفتوحا‭ ‬أمام‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬المختلفة‭ ‬في‭ ‬ربع‭ ‬الساعة‭ ‬الأولى‭ ‬فقط،‭ ‬وبعدها‭ ‬سيعقد‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحفي‭ ‬للمدربين‭ ‬بحضور‭ ‬الماحوزي‭ ‬وواحد‭ ‬من‭ ‬لاعبي‭ ‬الفريق‭ ‬السماوي،‭ ‬للحديث‭ ‬عن‭ ‬طبيعة‭ ‬الاستعدادات‭ ‬والأجواء‭ ‬الخاصة‭ ‬للفريق‭ ‬في‭ ‬مشواره‭ ‬للتحضير‭ ‬للقاء‭ ‬أمام‭ ‬الزوراء،‭ ‬وذلك‭ ‬عند‭ ‬الساعة‭ ‬7‭:‬45‭ ‬مساء‭.‬

وكان‭ ‬الرفاع‭ ‬قد‭ ‬فاز‭ ‬في‭ ‬لقاء‭ ‬الافتتاح‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬النجمة‭ ‬اللبناني‭ ‬بهدفين‭ ‬دون‭ ‬مقابل،‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مشواره‭ ‬بالمجموعة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬أيضا‭ ‬فريق‭ ‬العربي‭ ‬الكويتي‭ ‬الذي‭ ‬سيلاقيه‭ ‬ممثل‭ ‬الوطن‭ ‬يوم‭ ‬23‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري‭.‬