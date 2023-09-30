إصابة ((تايلور)) محترف المحرق

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أصيب الأمريكي تايلور ويلكرسون محترف فريق المحرق في اللقاء الودي الذي جمع المحرق بالسيب العماني يوم أمس، وكانت اصابته عبارة عن تمزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية للفخذ ويبدو أنه بحاجة إلى الراحة والعلاج، ومن المتوقع أن يغيب لمدة 10 أيام، ما يعني أن المحرق سيفتقد جهوده في البطولة العربية للأندية بنسختها 37 التي تنطلق اليوم
الأحد في العاصمة القطرية الدوحة وتستمر حتى 12 أكتوبر الجاري، وبالتالي سيشارك المحرق بمحترف واحد فقط وهو الأمريكي جولي كولز الأمر الذي يقلل من حظوظه في المنافسة والتأهل إلى أدوار متقدمة خاصة أن لوائح البطولة تسمح بتسجيل ثلاثة محترفين على أن يشارك اثنين في الملعب.
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