إصابة ((تايلور)) محترف المحرق

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أصيب‭ ‬الأمريكي‭ ‬تايلور‭ ‬ويلكرسون‭ ‬محترف‭ ‬فريق‭ ‬المحرق‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الودي‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬المحرق‭ ‬بالسيب‭ ‬العماني‭ ‬يوم‭ ‬أمس،‭ ‬وكانت‭ ‬اصابته‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬تمزق‭ ‬من‭ ‬الدرجة‭ ‬الأولى‭ ‬في‭ ‬العضلة‭ ‬الخلفية‭ ‬للفخذ‭ ‬ويبدو‭ ‬أنه‭ ‬بحاجة‭ ‬إلى‭ ‬الراحة‭ ‬والعلاج،‭ ‬ومن‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يغيب‭ ‬لمدة‭ ‬10‭ ‬أيام،‭ ‬ما‭ ‬يعني‭ ‬أن‭ ‬المحرق‭ ‬سيفتقد‭ ‬جهوده‭ ‬في‭ ‬البطولة‭ ‬العربية‭ ‬للأندية‭ ‬بنسختها‭ ‬37‭ ‬التي‭ ‬تنطلق‭ ‬اليوم‭

‬الأحد‭ ‬في‭ ‬العاصمة‭ ‬القطرية‭ ‬الدوحة‭ ‬وتستمر‭ ‬حتى‭ ‬12‭ ‬أكتوبر‭ ‬الجاري،‭ ‬وبالتالي‭ ‬سيشارك‭ ‬المحرق‭ ‬بمحترف‭ ‬واحد‭ ‬فقط‭ ‬وهو‭ ‬الأمريكي‭ ‬جولي‭ ‬كولز‭ ‬الأمر‭ ‬الذي‭ ‬يقلل‭ ‬من‭ ‬حظوظه‭ ‬في‭ ‬المنافسة‭ ‬والتأهل‭ ‬إلى‭ ‬أدوار‭ ‬متقدمة‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬لوائح‭ ‬البطولة‭ ‬تسمح‭ ‬بتسجيل‭ ‬ثلاثة‭ ‬محترفين‭ ‬على‭ ‬أن‭ ‬يشارك‭ ‬اثنين‭ ‬في‭ ‬الملعب‭.‬