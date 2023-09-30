أكد حاجة ((سلة سماهيج)) إلى الدعم المادي أحمد حمزة: هدفي تطوير اللاعبين فكريا وفنيا وبدنيا

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
أوضح المدرب الوطني القدير أحمد حمزة مدرب الفريق الأول لكرة السلة بنادي سماهيج ان فريقه يحتاج الى الدعم المادي لكي يستطيع الاقتراب قليلا من الأندية المحلية المشاركة في منافسات دوري الرجال للموسم القادم
2023-2024، وتابع: فريقنا يغرد خارج السرب حيث ان غالبية الاندية تعاقدت مع محترفين ولاعبين محليين في حين ان نادي سماهيج لا يستطيع فعل ذلك، وبالتالي يشارك بالموجود من لاعبين ومن دون محترف أجنبي.
وأضاف: في هذا الموسم الذي ينطلق في 16 أكتوبر تم السماح بمشاركة محترفين اثنين، وهناك أندية تعاقدت بالفعل مع اثنين، بينما نحن في سماهيج لم نتعاقد حتى مع محترف واحد، وبالتالي كيف سيكون حالنا في المباريات وماذا يمكننا ان نفعل.
وتابع: في هذه الحال حولنا أهدافنا الى العمل على تطوير اللاعبين أبناء النادي فكريا وفنيا وبدنيا وبناء فريق للمستقبل، وأكد ان فريقه الحالي يفتقد بعض اللاعبين لأسباب مختلفة، فمنهم المصاب ومنهم من ابتعد لظروف العمل، ومنهم من توقف عن اللعب.
وبين أن اللاعب الاضافة الوحيد في الفريق هو سلمان الكعبي القادم من نادي المحرق على سبيل الاعارة لموسم واحد، بينما بقية اللاعبين كلهم من ابناء النادي، مؤكدا ان معدل أعمار اللاعبين 21 سنة فقط.
وكرر أحمد حمزة ان نادي سماهيج بحاجة الى الدعم المالي وهو يستحق ذلك لأنه يعمل بكل جهد من اجل الاستمرار وتأهيل اللاعبين للمنتخبات الوطنية بمختلف الأعمار.
وقال أحمد حمزة إنه حينما وقع مع نادي سماهيج لم يكن يعلم ان الفريق سيشارك في بطولة الدوري من دون محترف أجنبي، وتابع: انا متحمس لمساعدة هؤلاء اللاعبين الصغار الذين يريدون فعل شيء وتطوير أنفسهم، وأكد ان العمل في ظروف صعبة يعد تحديا، مؤكدا انه يحب خوض التجارب التي فيها تحدّ.
وحول الاعداد بيّن احمد حمزة انه جيد وهناك لاعبون شباب لديهم الموهبة والمهارة، والفريق يحتاج الى الوقت لكي يتطور، مؤكدا ان وجود محترف أجنبي واحد على الأقل سيكون ايجابيا بالنسبة للفريق واللاعبين.
وتابع: لم نلعب أي مباراة ودية، وكانت مباراة الحالة في بطولة كأس الاتحاد هي الأولى للفريق بقيادته، وقد خسرها سماهيج بنتيجة 67/59.
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