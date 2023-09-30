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أكد حاجة ((سلة سماهيج)) إلى الدعم المادي أحمد حمزة: هدفي تطوير اللاعبين فكريا وفنيا وبدنيا

9/30/2023 7:23:06 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

أوضح‭ ‬المدرب‭ ‬الوطني‭ ‬القدير‭ ‬أحمد‭ ‬حمزة‭ ‬مدرب‭ ‬الفريق‭ ‬الأول‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬بنادي‭ ‬سماهيج‭ ‬ان‭ ‬فريقه‭ ‬يحتاج‭ ‬الى‭ ‬الدعم‭ ‬المادي‭ ‬لكي‭ ‬يستطيع‭ ‬الاقتراب‭ ‬قليلا‭ ‬من‭ ‬الأندية‭ ‬المحلية‭ ‬المشاركة‭ ‬في‭ ‬منافسات‭ ‬دوري‭ ‬الرجال‭ ‬للموسم‭ ‬القادم‮
‬2023‭-‬2024،‭ ‬وتابع‭: ‬فريقنا‭ ‬يغرد‭ ‬خارج‭ ‬السرب‭ ‬حيث‭ ‬ان‭ ‬غالبية‭ ‬الاندية‭ ‬تعاقدت‭ ‬مع‭ ‬محترفين‭ ‬ولاعبين‭ ‬محليين‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬ان‭ ‬نادي‭ ‬سماهيج‭ ‬لا‭ ‬يستطيع‭ ‬فعل‭ ‬ذلك،‭ ‬وبالتالي‭ ‬يشارك‭ ‬بالموجود‭ ‬من‭ ‬لاعبين‭ ‬ومن‭ ‬دون‭ ‬محترف‭ ‬أجنبي‭.‬

وأضاف‭: ‬في‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭ ‬الذي‭ ‬ينطلق‭ ‬في‭ ‬16‭ ‬أكتوبر‭ ‬تم‭ ‬السماح‭ ‬بمشاركة‭ ‬محترفين‭ ‬اثنين،‭ ‬وهناك‭ ‬أندية‭ ‬تعاقدت‭ ‬بالفعل‭ ‬مع‭ ‬اثنين،‭ ‬بينما‭ ‬نحن‭ ‬في‭ ‬سماهيج‭ ‬لم‭ ‬نتعاقد‭ ‬حتى‭ ‬مع‭ ‬محترف‭ ‬واحد،‭ ‬وبالتالي‭ ‬كيف‭ ‬سيكون‭ ‬حالنا‭ ‬في‭ ‬المباريات‭ ‬وماذا‭ ‬يمكننا‭ ‬ان‭ ‬نفعل‭.‬

وتابع‭: ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الحال‭ ‬حولنا‭ ‬أهدافنا‭ ‬الى‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬تطوير‭ ‬اللاعبين‭ ‬أبناء‭ ‬النادي‭ ‬فكريا‭ ‬وفنيا‭ ‬وبدنيا‭ ‬وبناء‭ ‬فريق‭ ‬للمستقبل،‭ ‬وأكد‭ ‬ان‭ ‬فريقه‭ ‬الحالي‭ ‬يفتقد‭ ‬بعض‭ ‬اللاعبين‭ ‬لأسباب‭ ‬مختلفة،‭ ‬فمنهم‭ ‬المصاب‭ ‬ومنهم‭ ‬من‭ ‬ابتعد‭ ‬لظروف‭ ‬العمل،‭ ‬ومنهم‭ ‬من‭ ‬توقف‭ ‬عن‭ ‬اللعب‭.‬

وبين‭ ‬أن‭ ‬اللاعب‭ ‬الاضافة‭ ‬الوحيد‭ ‬في‭ ‬الفريق‭ ‬هو‭ ‬سلمان‭ ‬الكعبي‭ ‬القادم‭ ‬من‭ ‬نادي‭ ‬المحرق‭ ‬على‭ ‬سبيل‭ ‬الاعارة‭ ‬لموسم‭ ‬واحد،‭ ‬بينما‭ ‬بقية‭ ‬اللاعبين‭ ‬كلهم‭ ‬من‭ ‬ابناء‭ ‬النادي،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬معدل‭ ‬أعمار‭ ‬اللاعبين‭ ‬21‭ ‬سنة‭ ‬فقط‭.‬

وكرر‭ ‬أحمد‭ ‬حمزة‭ ‬ان‭ ‬نادي‭ ‬سماهيج‭ ‬بحاجة‭ ‬الى‭ ‬الدعم‭ ‬المالي‭ ‬وهو‭ ‬يستحق‭ ‬ذلك‭ ‬لأنه‭ ‬يعمل‭ ‬بكل‭ ‬جهد‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬الاستمرار‭ ‬وتأهيل‭ ‬اللاعبين‭ ‬للمنتخبات‭ ‬الوطنية‭ ‬بمختلف‭ ‬الأعمار‭.‬

وقال‭ ‬أحمد‭ ‬حمزة‭ ‬إنه‭ ‬حينما‭ ‬وقع‭ ‬مع‭ ‬نادي‭ ‬سماهيج‭ ‬لم‭ ‬يكن‭ ‬يعلم‭ ‬ان‭ ‬الفريق‭ ‬سيشارك‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬الدوري‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬محترف‭ ‬أجنبي،‭ ‬وتابع‭: ‬انا‭ ‬متحمس‭ ‬لمساعدة‭ ‬هؤلاء‭ ‬اللاعبين‭ ‬الصغار‭ ‬الذين‭ ‬يريدون‭ ‬فعل‭ ‬شيء‭ ‬وتطوير‭ ‬أنفسهم،‭ ‬وأكد‭ ‬ان‭ ‬العمل‭ ‬في‭ ‬ظروف‭ ‬صعبة‭ ‬يعد‭ ‬تحديا،‭ ‬مؤكدا‭ ‬انه‭ ‬يحب‭ ‬خوض‭ ‬التجارب‭ ‬التي‭ ‬فيها‭ ‬تحدّ‭.‬

وحول‭ ‬الاعداد‭ ‬بيّن‭ ‬احمد‭ ‬حمزة‭ ‬انه‭ ‬جيد‭ ‬وهناك‭ ‬لاعبون‭ ‬شباب‭ ‬لديهم‭ ‬الموهبة‭ ‬والمهارة،‭ ‬والفريق‭ ‬يحتاج‭ ‬الى‭ ‬الوقت‭ ‬لكي‭ ‬يتطور،‭ ‬مؤكدا‭ ‬ان‭ ‬وجود‭ ‬محترف‭ ‬أجنبي‭ ‬واحد‭ ‬على‭ ‬الأقل‭ ‬سيكون‭ ‬ايجابيا‭ ‬بالنسبة‭ ‬للفريق‭ ‬واللاعبين‭.‬

وتابع‭: ‬لم‭ ‬نلعب‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬ودية،‭ ‬وكانت‭ ‬مباراة‭ ‬الحالة‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬كأس‭ ‬الاتحاد‭ ‬هي‭ ‬الأولى‭ ‬للفريق‭ ‬بقيادته،‭ ‬وقد‭ ‬خسرها‭ ‬سماهيج‭ ‬بنتيجة‭ ‬67‭/‬59‭.‬

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