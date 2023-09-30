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23 فبراير تنطلق التصفيات الآسيويةمنتخبنا يبدأ مشواره على أرضه بمواجهة الإمارات

9/30/2023 7:23:05 PM
(MENAFN- Akhbar Al Khaleej) كتب أحمد الذهبة: الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00


أصدر‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬لكرة‭ ‬السلة‭ ‬جدول‭ ‬مباريات‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬الى‭ ‬كأس‭ ‬اسيا‭ ‬2025،‭ ‬ويلعب‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬السادسة‭ ‬التي‭ ‬تضم‭ ‬منتخبات‭ ‬لبنان‭ ‬والإمارات‭ ‬وسوريا‭.‬

ويخوض‭ ‬كل‭ ‬منتخب‭ ‬6‭ ‬مباريات‭ ‬عبر‭ ‬3‭ ‬نوافذ،‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬نافذة‭ ‬يخوض‭ ‬مباراتين‭ ‬واحدة‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬والأخرى‭ ‬خارج‭ ‬أرضه،‭ ‬ويتأهل‭ ‬الأول‭ ‬والثاني‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬مجموعة‭ ‬الى‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية،‭ ‬ويلحق‭ ‬أصحاب‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬مجموعاتهم‭ ‬بملحق‭ ‬يتأهل‭ ‬منه‭ ‬4‭ ‬منتخبات‭ ‬الى‭ ‬الآسيوية‭ ‬التي‭ ‬يشارك‭ ‬فيها‭ ‬16‭ ‬منتخبا‭.‬‮

يبدأ‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬للرجال‭ ‬مشواره‭ ‬على‭ ‬أرضه‭ ‬وبين‭ ‬جماهيره‭ ‬حينما‭ ‬يستضيف‭ ‬منتخب‭ ‬الامارات‭ ‬في‭ ‬23‭ ‬فبراير‭ ‬القادم‭ ‬ضمن‭ ‬النافذة‭ ‬الأولى‭ ‬من‭ ‬التصفيات،‭ ‬ثم‭ ‬يغادر‭ ‬لمواجهة‭ ‬لبنان‭ ‬في‭ ‬بيروت‭ ‬بتاريخ‭ ‬26‭ ‬فبراير،‭ ‬فيما‭ ‬تقام‭ ‬النافذة‭ ‬الثانية‭ ‬في‭ ‬نوفمبر،‭ ‬حيث‭ ‬يستضيف‭ ‬منتخبنا‭ ‬نظيره‭ ‬السوري‭ ‬في‭ ‬22‭ ‬نوفمبر‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬القادم،‭ ‬ثم‭ ‬يحل‭ ‬ضيفا‭ ‬على‭ ‬الإمارات‭ ‬في‭ ‬26‭ ‬نوفمبر‭ ‬2024،‭ ‬وتلعب‭ ‬مباريات‭ ‬النافذة‭ ‬الثالثة‭ ‬في‭ ‬فبراير‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬2025،‭ ‬ويستضيف‭ ‬منتخبنا‭ ‬شقيقه‭ ‬المنتخب‭ ‬اللبناني‭ ‬في‭ ‬21‭ ‬فبراير،‭ ‬فيما‭ ‬يغادر‭ ‬الى‭ ‬العاصمة‭ ‬السورية‭ ‬دمشق‭ ‬للقاء‭ ‬منتخب‭ ‬سوريا‭ ‬في‭ ‬24‭ ‬فبراير‭ ‬2025‭.‬

ويمتلك‭ ‬منتخبنا‭ ‬حظوظا‭ ‬وافرة‭ ‬في‭ ‬التأهل‭ ‬الى‭ ‬البطولة‭ ‬الآسيوية‭ ‬2025‭ ‬في‭ ‬ظل‭ ‬المستويات‭ ‬الحالية‭ ‬التي‭ ‬يقدمها‭ ‬والنتائج‭ ‬التي‭ ‬يحققها،‭ ‬بالإضافة‭ ‬الى‭ ‬القفزة‭ ‬الهائلة‭ ‬التي‭ ‬وصل‭ ‬اليها‭ ‬في‭ ‬التصنيف‭ ‬الدولي‭ ‬بوصوله‭ ‬إلى‭ ‬المركز‭ ‬69‭ ‬عالميا،‭ ‬والأهم‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬الاستمرارية‭ ‬في‭ ‬المشاركات‭ ‬الخارجية‭ ‬وزيادة‭ ‬الانسجام‭ ‬بين‭ ‬اللاعبين،‭ ‬وهذا‭ ‬الحاصل‭ ‬حاليا،‭ ‬حيث‭ ‬يشارك‭ ‬منتخبنا‭ ‬في‭ ‬دورة‭ ‬الألعاب‭ ‬الآسيوية‭ ‬هانغتشو‭ ‬2022‭ ‬بالصين،‭ ‬ثم‭ ‬سيخوض‭ ‬المرحلة‭ ‬الحاسمة‭ ‬من‭ ‬التصفيات‭ ‬المؤهلة‭ ‬لأولمبياد‭ ‬باريس‭ ‬2024،‭ ‬وربما‭ ‬تكون‭ ‬هنالك‭ ‬مشاركات‭ ‬اخرى‭ ‬خليجية‭ ‬او‭ ‬عربية،‭ ‬ويتخلل‭ ‬ذلك‭ ‬معسكرات‭ ‬تدريبية‭ ‬خارجية‭ ‬ومباريات‭ ‬تجريبية‭ ‬جادة‭.‬

ويحظى‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬باهتمام‭ ‬كبير‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬اللجنة‭ ‬الأولمبية‭ ‬البحرينية‭ ‬واتحاد‭ ‬السلة‭ ‬ورئيس‭ ‬لجنة‭ ‬المنتخبات‭ ‬محمد‭ ‬العجمي‭.‬

ويقود‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬المدرب‭ ‬الاسباني‭ ‬ريكارد‭ ‬كاساس‭ ‬الذي‭ ‬ترك‭ ‬بصماته‭ ‬في‭ ‬فترة‭ ‬وجيزة‭ ‬منذ‭ ‬استلامه‭ ‬مهمة‭ ‬قيادة‭ ‬المنتخب،‭ ‬اذ‭ ‬استطاع‭ ‬ان‭ ‬يكون‭ ‬منتخبا‭ ‬قويا‭ ‬منسجما‭ ‬عبر‭ ‬اختيار‭ ‬اللاعبين‭ ‬المناسبين‭ ‬وتوظيفهم‭ ‬في‭ ‬الملعب‭ ‬بالشكل‭ ‬المثالي‭.‬

ويسعى‭ ‬منتخبنا‭ ‬الوطني‭ ‬الى‭ ‬التواجد‭ ‬المستمر‭ ‬في‭ ‬البطولات‭ ‬الآسيوية،‭ ‬وقد‭ ‬نجح‭ ‬في‭ ‬السنوات‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬مشاركات‭ ‬متتالية‭ ‬بعد‭ ‬انقطاع‭ ‬بعض‭ ‬السنوات،‭ ‬وتعدّ‭ ‬هذه‭ ‬المشاركات‭ ‬مهمة‭ ‬جدا‭ ‬لتطوير‭ ‬منتخبنا‭ ‬من‭ ‬اجل‭ ‬تحقيق‭ ‬الأهداف‭ ‬التي‭ ‬يطمح‭ ‬إليها‭.‬

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