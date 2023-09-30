منتخب السلة ينتصر على تايلاند

(MENAFN
- Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00
حقق منتخب السلة انتصاره الأول في آسياد هانغتشو والذي جاء على حساب منتخب تايلاند بنتيجة 76/62 في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين يوم أمس في ختام مباريات دوري المجموعات من منافسات كرة السلة، وبهذا الانتصار احتل منتخبنا المركز الثالث في المجموعة خلف منتخبي الأردن والفلبين، ليتحول للمنافسة في الدور الثاني، وجاءت نتائج الأرباع كالتالي: 17/12، 14/22، 20/14، 25/14.
وقدم داوني أفضل مبارياته مع المنتخب في الدورة، حيث تمكن من تسجيل 25 نقطة كأكثر المسجلين من جانب منتخبنا وساهم بصورة واضحة في تحقيق الانتصار، فيما جاء مصطفى حسين كثاني أفضل المسجلين بـ 19 نقطة، ثم علي عقيل وعلي جابر بـ 9 نقاط. ونجح المنتخب في تسجيل 10 ثلاثيات لعبت دوراً كبيراً في النتيجة النهائية لمصلحة الأحمر السلاوي، فيما كان للاختراقات مفعول رئيسي خلال المواجهة.
وشهدت المباراة منافسة قوية من جانب المنتخبين بهدف عدم توديع الدورة من دوري المجموعات، حيث وضح التأثر بالضغوطات في الشوط الأول من المباراة الذي تقلبت فيه النتيجة كثيراً بين المنتخبين، حيث تبادل الطرفان الأفضلية، بعد تمكن منتخبنا من التقدم في الربع الأول، ليأتي الرد التايلاندي في الربع الثاني من المباراة والذي أنهاه لمصلحته وأخذ من خلاله نتيجة الشوط الأول. وفرض بعد ذلك منتخبنا أسلوبه وسيطرته على المواجهة خلال الربعين الثالث والرابع، بفضل الهدوء العالي وتطبيق الأدوار الدفاعية التي خففت من أعباء الشق الهجومي على اللاعبين، لينجح المنتخب في إنهاء المباراة بانتصار مهم قاده للعب على المراكز الترتيبية بالدورة.
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