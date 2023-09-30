منتخب السلة ينتصر على تايلاند

MENAFN - Akhbar Al Khaleej) الأحد ٠١ أكتوبر ٢٠٢٣ - 02:00

حقق‭ ‬منتخب‭ ‬السلة‭ ‬انتصاره‭ ‬الأول‭ ‬في‭ ‬آسياد‭ ‬هانغتشو‭ ‬والذي‭ ‬جاء‭ ‬على‭ ‬حساب‭ ‬منتخب‭ ‬تايلاند‭ ‬بنتيجة‭ ‬76‭/‬62‭ ‬في‭ ‬اللقاء‭ ‬الذي‭ ‬جمع‭ ‬بين‭ ‬المنتخبين‭ ‬يوم‭ ‬أمس‭ ‬في‭ ‬ختام‭ ‬مباريات‭ ‬دوري‭ ‬المجموعات‭ ‬من‭ ‬منافسات‭ ‬كرة‭ ‬السلة،‭ ‬وبهذا‭ ‬الانتصار‭ ‬احتل‭ ‬منتخبنا‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭ ‬في‭ ‬المجموعة‭ ‬خلف‭ ‬منتخبي‭ ‬الأردن‭ ‬والفلبين،‭ ‬ليتحول‭ ‬للمنافسة‭ ‬في‭ ‬الدور‭ ‬الثاني،‭ ‬وجاءت‭ ‬نتائج‭ ‬الأرباع‭ ‬كالتالي‭: ‬17‭/‬12،‭ ‬14‭/‬22،‭ ‬20‭/‬14،‭ ‬25‭/‬14‭.

‬وقدم‭ ‬داوني‭ ‬أفضل‭ ‬مبارياته‭ ‬مع‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬الدورة،‭ ‬حيث‭ ‬تمكن‭ ‬من‭ ‬تسجيل‭ ‬25‭ ‬نقطة‭ ‬كأكثر‭ ‬المسجلين‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬منتخبنا‭ ‬وساهم‭ ‬بصورة‭ ‬واضحة‭ ‬في‭ ‬تحقيق‭ ‬الانتصار،‭ ‬فيما‭ ‬جاء‭ ‬مصطفى‭ ‬حسين‭ ‬كثاني‭ ‬أفضل‭ ‬المسجلين‭ ‬بـ‭ ‬19‭ ‬نقطة،‭ ‬ثم‭ ‬علي‭ ‬عقيل‭ ‬وعلي‭ ‬جابر‭ ‬بـ‭ ‬9‭ ‬نقاط‭. ‬ونجح‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬تسجيل‭ ‬10‭ ‬ثلاثيات‭ ‬لعبت‭ ‬دوراً‭ ‬كبيراً‭ ‬في‭ ‬النتيجة‭ ‬النهائية‭ ‬لمصلحة‭ ‬الأحمر‭ ‬السلاوي،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬للاختراقات‭ ‬مفعول‭ ‬رئيسي‭ ‬خلال‭ ‬المواجهة‭.‬

وشهدت‭ ‬المباراة‭ ‬منافسة‭ ‬قوية‭ ‬من‭ ‬جانب‭ ‬المنتخبين‭ ‬بهدف‭ ‬عدم‭ ‬توديع‭ ‬الدورة‭ ‬من‭ ‬دوري‭ ‬المجموعات،‭ ‬حيث‭ ‬وضح‭ ‬التأثر‭ ‬بالضغوطات‭ ‬في‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬الذي‭ ‬تقلبت‭ ‬فيه‭ ‬النتيجة‭ ‬كثيراً‭ ‬بين‭ ‬المنتخبين،‭ ‬حيث‭ ‬تبادل‭ ‬الطرفان‭ ‬الأفضلية،‭ ‬بعد‭ ‬تمكن‭ ‬منتخبنا‭ ‬من‭ ‬التقدم‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الأول،‭ ‬ليأتي‭ ‬الرد‭ ‬التايلاندي‭ ‬في‭ ‬الربع‭ ‬الثاني‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬والذي‭ ‬أنهاه‭ ‬لمصلحته‭ ‬وأخذ‭ ‬من‭ ‬خلاله‭ ‬نتيجة‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭. ‬وفرض‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬منتخبنا‭ ‬أسلوبه‭ ‬وسيطرته‭ ‬على‭ ‬المواجهة‭ ‬خلال‭ ‬الربعين‭ ‬الثالث‭ ‬والرابع،‭ ‬بفضل‭ ‬الهدوء‭ ‬العالي‭ ‬وتطبيق‭ ‬الأدوار‭ ‬الدفاعية‭ ‬التي‭ ‬خففت‭ ‬من‭ ‬أعباء‭ ‬الشق‭ ‬الهجومي‭ ‬على‭ ‬اللاعبين،‭ ‬لينجح‭ ‬المنتخب‭ ‬في‭ ‬إنهاء‭ ‬المباراة‭ ‬بانتصار‭ ‬مهم‭ ‬قاده‭ ‬للعب‭ ‬على‭ ‬المراكز‭ ‬الترتيبية‭ ‬بالدورة‭.‬