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تغير المناخ يهدد القهوة العربية

9/30/2023 7:22:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تمثل القهوة مشروبا ضروريا لكثير من الناس في العالم، إلا أن تغير المناخ يهدد زراعتها حول خط الاستواء. ويكافح قطاع صناعة القهوة - من المزارعين إلى تجار القهوة - من أجل إيجاد حلول، لكن الوقت يمر سريعا.
ويضع تغير المناخ قطاع القهوة على مستوى العالم أمام مشكلات كبيرة، ويمكن أن يحول أحد المشروبات المفضلة لدى كثير من الناس إلى سلعة فاخرة، حيث تقول زوفي فون لوبين من معهد بوتسدام الألماني لأبحاث تغير المناخ (PiK):
«هناك دراسات تتنبأ بأنه بحلول عام 2050 ستتقلص المساحات الملائمة لزراعة القهوة بمقدار النصف»، مضيفة أن هذا يمس بشكل خاص دولا مثل فيتنام والبرازيل، أكبر منتجين للقهوة في العالم.
وترى فون لوبين أن سبب التحديات يكمن في نبات القهوة نفسه، حيث قالت: «إنه نبات صغير حساس تماما، فهو يحب ألا يكون الطقس ساخنا للغاية أو جافا للغاية أو رطبا للغاية. إنه يحتاج إلى ظروف ظل محددة للغاية وتربة غنية بالمغذيات»، موضحة أن التغييرات الطفيفة لها بالفعل تأثير مباشر على إنتاجية حبوب القهوة وجودتها.
ودللت فون لوبين على ذلك بمثال القهوة العربية (أرابيكا)، التي تمثل حوالي 60% من السوق العالمية. وأوضحت فون لوبين أن هذا النوع من القهوة ينمو على نحو مثالي في درجة حرارة تتراوح بين 18 و22 درجة مئوية.

صور القهوة

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