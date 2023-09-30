بريتني سبيرز تحمل سكاكين لماذا؟

(MENAFN
- Al-Anbaa) نشرت النجمة العالمية الشهيرة بريتني سبيرز، على حسابها بـ«إنستغرام» فيديو مثيرا للجدل ظهرت خلاله وهي تحمل السكاكين. وظهرت النجمة وهي ترقص بالسكاكين، إذ أمسكت سكينا في كل يد، وبدأت في التمايل بطريقة حماسية على أنغام إحدى الأغاني.
وأكدت المغنية في تعليقها على المنشور، أن السكاكين غير حقيقية لتطمئن متابعيها، حيث كتبت: «بدأت ألعب بسكاكين المطبخ اليوم، لا تقلقوا فهي ليست سكاكين حقيقية»، إلا أنه رغم ذلك لم يقتنع متابعوها لاسيما بعد سماعهم صوتا أثناء ارتطام السكينين معا، وطالبوا بأن يتم سحب كلابها منها خوفا على صحتهما، وأن يتدخل أحد لحمايتها من نفسها. وبعد انتشار الفيديو، قامت عناصر من إدارة شرطة مقاطعة فينتورا بزيارة منزل النجمة البالغ قيمته 7.4 ملايين دولار للتأكد من سلامتها.
وذكر مصدر لموقع TMZ، أن هذه الخطوة إجراء احترازي زائد لفحص السلامة من قبل قوات الأمن.
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