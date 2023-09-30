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بريتني سبيرز تحمل سكاكين لماذا؟

9/30/2023 7:22:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) نشرت النجمة العالمية الشهيرة بريتني سبيرز، على حسابها بـ«إنستغرام» فيديو مثيرا للجدل ظهرت خلاله وهي تحمل السكاكين. وظهرت النجمة وهي ترقص بالسكاكين، إذ أمسكت سكينا في كل يد، وبدأت في التمايل بطريقة حماسية على أنغام إحدى الأغاني.
وأكدت المغنية في تعليقها على المنشور، أن السكاكين غير حقيقية لتطمئن متابعيها، حيث كتبت: «بدأت ألعب بسكاكين المطبخ اليوم، لا تقلقوا فهي ليست سكاكين حقيقية»، إلا أنه رغم ذلك لم يقتنع متابعوها لاسيما بعد سماعهم صوتا أثناء ارتطام السكينين معا، وطالبوا بأن يتم سحب كلابها منها خوفا على صحتهما، وأن يتدخل أحد لحمايتها من نفسها. وبعد انتشار الفيديو، قامت عناصر من إدارة شرطة مقاطعة فينتورا بزيارة منزل النجمة البالغ قيمته 7.4 ملايين دولار للتأكد من سلامتها.
وذكر مصدر لموقع TMZ، أن هذه الخطوة إجراء احترازي زائد لفحص السلامة من قبل قوات الأمن.

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