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اصطدام شاحنة بجسر على الخامس يوقف الحركة مؤقتا

9/30/2023 7:22:45 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أحيل وافد يعمل قائدا لشاحنة إلى النيابة بعد تسجيل قضية في مخفر الرابية بحقه إثر تسببه في تساقط أجزاء من جسر قيد الإنشاء نتيجة اصطدامه بالجسر ظهر أمس، وذلك بعد اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
وفي التفاصيل فقد تسبب اصطدام عمود رافعة مثبت بشاحنة لنقل الطابوق بجسر حديدي قيد الإنشاء على الدائري الخامس السريع بين منطقتي الري والرابية خلال عبورها، في سقوط جزء على سيارة وإغلاق الطريق وحدوث اختناق مروري.
وقد ورد بلاغ ظهر أمس لغرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد باصطدام الشاحنة بالجسر، وعلى الفور توجه رجال الإطفاء والإسعاف ودوريات المرور إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن شاحنة لنقل الطابوق، وخلال عبورها أسفل الجسر اصطدمت بعمود رافعة مثبت بها بإحدى العوارض الحديدية المثبتة أسفل جسر قيد الإنشاء، مما تسبب في سقوطه على سيارة وإغلاق الطريق دون حدوث إصابات.
رجال المرور استطاعوا خلال عدة ساعات تسهيل حركة المرور التي تعطلت، وتم تحويل السير إلى طريق محمد القاسم، فيما باشر رجال الإطفاء رفع الحديد الساقط على الطريق واستدعاء مقاول الشركة المنفذة لمشروع الجسر لمعرفة الأضرار التي سببها الاصطدام.

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