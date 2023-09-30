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منى واصف تعود بـ أغمض عينيك

9/30/2023 7:22:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تنطلق قريبا كاميرا المخرج مؤمن الملا لتصوير أحداث مسلسل «اغمض عينيك» بالعاصمة السورية (دمشق)، للكاتب أحمد الملا ولؤي النوري، والعمل اجتماعي معاصر، وتصدت للإنتاج شركة «الأدهم»، ومن أبرز الفنانين المشاركين: منى واصف، وفاء موصلي، أمل عرفة، عبدالمنعم عمايري، أحمد الأحمد، وحلا رجب.
ويعتبر المسلسل عودة للفنانة منى واصف الى الدراما الاجتماعية السورية بعد مشاركتها في الأعمال المشتركة مثل «الهيبة» لخمسة أجزاء، ومسلسل «وأخيرا» الذي عرض في رمضان الماضي.

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