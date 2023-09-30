منى واصف تعود بـ أغمض عينيك

(MENAFN
- Al-Anbaa) تنطلق قريبا كاميرا المخرج مؤمن الملا لتصوير أحداث مسلسل «اغمض عينيك» بالعاصمة السورية (دمشق)، للكاتب أحمد الملا ولؤي النوري، والعمل اجتماعي معاصر، وتصدت للإنتاج شركة «الأدهم»، ومن أبرز الفنانين المشاركين: منى واصف، وفاء موصلي، أمل عرفة، عبدالمنعم عمايري، أحمد الأحمد، وحلا رجب.
ويعتبر المسلسل عودة للفنانة منى واصف الى الدراما الاجتماعية السورية بعد مشاركتها في الأعمال المشتركة مثل «الهيبة» لخمسة أجزاء، ومسلسل «وأخيرا» الذي عرض في رمضان الماضي.
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