Sunday, 01 October 2023 03:17 GMT

أستاذ النقد الخليجي إبراهيم غلوم وداعا

9/30/2023 7:22:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) مفرح الشمري
برحيل د.إبراهيم غلوم الذي وافته المنية أول من أمس الجمعة بعد صراع مع المرض، فقدت الأوساط الفنية والمسرحية في الخليج والوطن العربي رائدا من من روادها، وبرحيله ترك فراغا كبيرا في الساحة النقدية الذي هو «أستاذها في الخليج» بشهادة الجميع لكتاباته العميقة والعقلانية التي تدعو لتقديم أعمال أدبية ومسرحية تلامس واقعنا الذي نعيشه.
نشر الراحل د.إبراهيم غلوم، الحاصل على دكتوراه دولية من كلية الآداب والعلوم الإنسانية من الجامعة التونسية عام 1983 منذ سبعينات القرن الماضي، عددا من الدراسات في نقد القصة القصيرة والمسرح والرواية والتراث والدراسات الثقافية والفكرية استفاد منها الكثير في المجال الفني والمسرحي.
وعلى الرغم من المصاعب التي واجهها، أسس اللجنة الدائمة للفرق المسرحية الأهلية بدول مجلس التعاون الخليجي، والتي كان لها الأثر في دعم وتشجيع المبدعين بالمسرح الخليجي الذي حرص ان يكون متواجدا في شتى المهرجانات المسرحية العربية، وكان حريصا على استمرار عمل اللجنة حتى قبل وفاته.
الراحل كان عميدا لكلية الآداب بجامعة البحرين سابقا، ورئيس ومؤسس قسم اللغة العربية بالجامعة، وعمل أستاذا للنقد الحديث في جامعة البحرين، وأستاذا زائرا لأدب الخليج والجزيرة العربية بجامعة الكويت عام 1986، وهو عضو أسرة الأدباء والكتاب، ورأس مجلس إدارتها لعدة دورات، وعضو «المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب»، بالبحرين، وعضو مجلس أمناء مجلس «جائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع الشعري».
وأسس الفقيد عددا من المسارح وجمعيات ثقافية واتحادات محلية وعربية، ورأس تحرير عدد من المجلات الفكرية والثقافية، وحصل على وسام الكفاءة من الدرجة الأولى 2012 من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وعلى قلادة تكريم المبدعين في دول «مجلس التعاون» في العام نفسه، كما حصل على «جائزة البحرين للكتاب» في النقد الحديث وله العديد من الإصدارات في مجال النقد منها ظواهر التجربة المسرحية في البحرين، القصة القصيرة في الخليج العربي «دراسة تحليلية»، المسرح والتغير الاجتماعي في الخليج العربي، دراسة في سوسيولوجيا التجربة المسرحية، الثقافة إشكالية التواصل الثقافي في مجتمعات الخليج العربي، رومانسية السخط، مسرح إبراهيم العريض، المرجعية والانزياح.. دراسة وتوثيق لبدايات النقد الأدبي في الخليج العربي، وغيرها من الإصدارات النقدية التي استفاد منها الكثير خصوصا لمن يريد أن يدرس النقد ويعرف ماهيته في حياتنا.
كما كتب الراحل العديد من النصوص المسرحية منها «عذابات أحمد بن ماجد»، مسرحية «الخيول»، مسرحية «رأيت الذي يحدث» وغيرها من النصوص.
رحم الله د.إبراهيم غلوم «ابو انمار» وغفر له وأدخله فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. (إنا لله وإنا إليه راجعون).

MENAFN30092023000130011022ID1107169858

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث