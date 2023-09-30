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أنغام في حفل ليلة عمر حالة خاصة جدا

9/30/2023 7:22:44 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) عبدالحميد الخطيب
في ليلة طربية من العيار الثقيل، افتتحت الفنانة أنغام مهرجان «ليلة عمر»، بحفل مميز أقيم مساء أمس الأول في مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي، أمام جمهور حاشد استمتع معها على مدار 3 ساعات قدمت خلالها ما يقارب 27 أغنية، وتنقلت بين قديمها وجديدها، وشدت باللهجة المصرية وأيضا الخليجية التي تبرع فيها.
أنغام ظهرت بإطلالة جميلة، وتميزت بحضورها القوي على المسرح، وصاحبتها الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو هاني فرحات، وقدمت أغنياتها المليئة بالعاطفة والشغف، مثل: «بحبك وحشتيني، حالة خاصة جدا، لا تهجى، هو نفس الشوق، لوحة باهتة، أساميك الكتيرة»، كما حرصت على تلبية طلبات الجمهور الذي تفاعل معها بشكل كبير وشاركها الغناء اكثر من مرة، وغنت: «ابطي علي، متيم، نجوم الليل، عشان أراضيك» وغيرهم.
وفي هذا الصدد، أكد عبدالعزيز الزيدي، رئيس مجلس إدارة شركة «ليلة عمر» المنتجة للمهرجان، أن اختيار الفنانة أنغام لحفل الافتتاح لم يأت من فراغ، وإنما لشعبيتها وتاريخها وحضورها المؤثر في المشهد الفني العربي، مؤكدا أن المهرجان يزخر بالعديد من الحفلات المميزة التي تضم نخبة من نجوم الأغنية الخليجية والعربية.
من جانبها، ثمنت أنغام تعاونها مع «ليلة عمر»، وأعربت عن سعادتها بلقاء الجمهور الكويتي، وتصديها لإحياء حفلين على مدار يومين متتاليين، مؤكدة أنها حرصت على ان تكون اختياراتها متنوعة لإرضاء جميع الأذواق.
عبدالرحمن.. مسؤوليتكم
كانت اللقطة الأبرز خلال الحفل أن الفنانة أنغام كشفت عن وصول نجلها عبدالرحمن معها الى الكويت، وطلبت منه الصعود على المسرح بجوارها، وقالت: «اليوم اصطحبت معي قطعة من قلبي ومن قلبكم ابنكم عبدالرحمن».
وتابعت أنغام: «عبدالرحمن فهد الشلبي، كويتي الجنسية، كان لازم يجي يزور بلده، شوفتوا القمر الكويتي ده، مبروك عليكم وعلي، ويتربى في عزكم»، وطلبت من الجمهور المساعدة في تعليمه اللهجة الكويتية، قائلة: «علموه اللهجة لازم يتكلم كويتي، دي مسؤوليتكم بقى، هسبهولكم وانتوا اتصرفوا معاه».
أنغام تحسم «صوت مصر»
حسمت الفنانة أنغام الجدل الذي ينتشر بين الجمهور بشأن لقب «صوت مصر»، ومن الأحق به من بين مطربات بلدها، وقالت في تصريح على هامش الحفل: «كل الأصوات المصرية الجميلة المحترمة اللي بتقدر مصر هي صوت مصر».

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